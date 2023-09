Celular que parece iPhone: veja 6 opções baratas que cabem no seu bolso

Encontrar um celular que parece com o iPhone é o desejo de muitos usuários que admiram o design dos modelos da Maçã, mas não podem ou não estão dispostos a pagar o preço deles. O iPhone 15 , lançado pela Apple na terça-feira (12) , por exemplo, custa de R$ 7.299 — em sua opção mais básica — a R$ 13.999 — no modelo Pro Max com maior armazenamento. Para aqueles que são fãs da estética da Apple , mas estão com o orçamento apertado, a boa notícia é que existem modelos de fabricantes chinesas com visual semelhante ao dos iPhones, boas especificações e preços bem mais acessíveis.

Seja pela traseira reta com bordas curvas ou pela disposição do conjunto de câmeras, celulares como Realme C35, Xiaomi Redmi 12 e Realme C53 têm potencial para agradar os usuários que buscam um aparelho com design elegante. Veja, na lista a seguir, seis celulares que parecem iPhone, mas não são, e avalie qual deles é a melhor opção para as suas necessidades.

Redmi 12 está entre os celulares mais baratos que se assemelham ao iPhone — Foto: Divulgação/Xiaomi

📝 Qual o melhor celular para se comprar? Participe da discussão no Fórum TechTudo

Realme C35 - a partir de R$ 899

O Realme C35 é um smartphone acessível com um design que se assemelha ao dos iPhones. Ele tem traseira plana com curvas nas bordas e um conjunto triplo de câmeras alocado em uma moldura que lembra muito os dispositivos da Apple. Com tela de 6,6 polegadas Full HD (2.408 x 1.080 pixels), ele transmite imagens em boa qualidade. Para performance, a Realme equipou o aparelho com o processador Unisoc Tiger T616, que executa tarefas básicas com fluidez. O chip trabalha com 4 ou 6 GB de RAM, e 64 ou 128 GB de armazenamento.

Realme C35 tem traseira plana com curvas nas bordas e um conjunto triplo de câmeras — Foto: Divulgação/Realme

A câmera principal do C35 é de 50 MP; para selfies, o celular conta com lente de 8 MP. A bateria possui 5.000 mAh, capacidade que deve manter o aparelho o dia inteiro longe da tomada. Além disso, o smartphone roda Android 11 sob interface Realme UI 2.0. Na Amazon, o modelo pode ser adquirido por a partir de R$ 899.

Gostou do produto? Compre aqui 4 gb de ram Realme C35 (128 GB) — Preto R$ 899,00 IR À LOJA

Todas as ofertas de Realme C35 (128 GB) — Preto × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 4 gb de ram Realme C35 (128 GB) — Preto R$ 899,00 IR À LOJA

O Redmi 12 é um intermediário básico que lembra o iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max em vários aspectos. O celular tem um design com bordas planas simples e elegantes, e um módulo de câmera traseira que remete à linha 14 da Apple. A tela do celular da Xiaomi é de 6,79 polegadas com resolução Full HD+ (2.460 x 1.080 pixels) e taxa de atualização de 120 Hz — mesma frequência dos modelos Pro da geração 14.

Redmi 12 traz visual semelhante ao iPhone, perfil fino e não tem entalhe — Foto: Divulgação/Xiaomi

O Redmi 12 possui processador MediaTek Helio G88, que trabalha com opções de 4 GB e 8 GB de RAM, combinadas com 128 GB ou 256 GB de armazenamento. Ele tem uma câmera traseira tripla, com a lente principal de 50 MP, e sensor frontal de 8 MP. A bateria tem capacidade de 5.000 mAh, e o celular roda Android 13 sob interface MIUI 14, própria da Xiaomi. Na Amazon, a versão com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento pode ser encontrada por R$ 909.

Gostou do produto? Compre aqui 4 gb de ram Redmi 12 (128 GB) — Preto R$ 890,00 IR À LOJA

Todas as ofertas de Redmi 12 (128 GB) — Preto × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 4 gb de ram Redmi 12 (128 GB) — Preto R$ 890,00 IR À LOJA

Apesar de ser feito com material diferente dos celulares da Apple, o Realme C53 é um celular com uma estética chamativa e similar à dos modelos da Maçã. Entre as opções de cores, a RainBow se destaca: o tom do smartphone muda de acordo com o ângulo de observação. Além desse aspecto, as duas câmeras traseiras se assemelham às do iPhone 14 Pro Max. Apesar de ter um visual mais "premium", o Realme C53 é um smartphone acessível, com desempenho fluido, tela grande e bateria de longa duração.

Realme C53 tem traseira que muda de cor conforme o ângulo de observação — Foto: Divulgação/Realme

A tela do aparelho da Realme tem 6,74 polegadas, com tecnologia LCD e taxa de atualização de 90 Hz. Ele é alimentado por um processador octa-core Unisoc Tiger T612, que trabalha com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. O chip deve apresentar uma experiência suave para navegação. Nas câmeras, o modelo traz lente principal de 50 MP e frontal de 8 MP. Com Android 13 e bateria de 5.000 mAh, o celular pode ser encontrado na Amazon por R$ 947.

Gostou do produto? Compre aqui 6 gb de ram Realme C53 (128 GB) — Champion Gold R$ 926,58 IR À LOJA

Todas as ofertas de Realme C53 (128 GB) — Champion Gold × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 6 gb de ram Realme C53 (128 GB) — Champion Gold R$ 926,58 IR À LOJA

O Realme C55 é um celular Android intermediário com design que lembra o do iPhone 13. Sua principal semelhança em relação ao smartphone da Apple é a “Mini Cápsula”, recurso que segue a proposta da Dynamic Island e transforma o notch do dispositivo em uma ferramenta interativa. Vale ressaltar, porém, que a Mini Cápsula não é tão completa quanta a Ilha Dinâmica. É possível ter informações sobre status de carregamento, alerta de bateria baixa, uso de dados, passos e distância caminhados, mas não um resumo dos aplicativos utilizados em segundo plano, por exemplo.

As grandes lentes traseiras em uma base quadrada e o formato curvo nas bordas do aparelho também são detalhes que, à primeira vista, fazem pensar que estamos olhando para um celular da Apple. No modelo da Realme, entretanto, há uma câmera principal de 64 MP e frontal de 8 MP. Esses números são de 48 e 12 MP, respectivamente, nos iPhones 14 Pro e Pro Max.

Realme C55 tem recurso similar à Dynamic Island e traseira que lembra o iPhone — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

A tela tem 6,7 polegadas com tecnologia LCD, resolução de 2.400 x 1.080 pixels e taxa de atualização de 90 Hz. O processador é o Helio G88 — o mesmo do Redmi 12 —, e há versões com 4, 6 ou 8 GB, e 64, 128 ou 256 GB de armazenamento. O C55 roda Android 13 sob a interface Realme UI 4.0 e tem bateria de 5.000 mAh. Na Amazon, pode ser adquirido por R$ 989.

Gostou do produto? Compre aqui tela de 6,72" Realme C55 (128 GB) — Preto R$ 967,00 IR À LOJA R$ 1.231 IR À LOJA

Todas as ofertas de Realme C55 (128 GB) — Preto × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. tela de 6,72" Realme C55 (128 GB) — Preto R$ 967,00 IR À LOJA tela de 6,72" Realme C55 (128 GB) — Preto R$ 1.231 IR À LOJA

Review de Produto Realme C55 (128 GB) — Preto 8.3 Bom celular para sua faixa de preço PRÓS Bateria

Bateria Performance

Performance Sistema CONTRAS Som

Som Câmera

Câmera Não tem 5G O celular possui recursos muito bons para o seu valor de mercado, mas deixa a desejar em aspectos importantes como câmera, som e a falta do 5G

O Redmi Note 12 Pro é um intermediário da Xiaomi procurado até pelo público gamer. Assim como o modelo da Apple, o celular da fabricante chinesa possui um arranjo de câmera tripla na traseira, e seu design traz curvas suaves nas extremidades. A câmera principal de 50 MP captura imagens com resolução ligeiramente superior à câmera de 48 MP do iPhone 15. Para selfies, o Redmi Note 12 Pro conta com 16 MP.

Redmi Note 12 Pro 5G tem arranjo de câmera tripla na traseira e seu design com curvas suaves nas extremidades — Foto: Divulgação/Xiaomi

A tecnologia do display deste modelo é semelhante à do iPhone 14 Pro. A tela OLED de 6,67 polegadas com resolução Full HD+ (2.400 x 1.080 pixels) e 120 Hz de taxa atualização oferece imagens nítidas, fluidas e com cores vivas em qualquer ambiente. O Redmi Note 12 Pro é alimentado pelo processador MediaTek Dimensity 1080, que trabalha com 6, 8 ou 12 GB de RAM e 128 ou 256 GB de armazenamento. Além disso, o celular da Xiaomi possui bateria de 5.000 mAh e Android 12. Pode ser comprado por a partir de R$ 1.810 na Amazon.

Gostou do produto? Compre aqui dual sim Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G (256 GB) — Preto R$ 1.846,60 IR À LOJA

Todas as ofertas de Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G (256 GB) — Preto × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. dual sim Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G (256 GB) — Preto R$ 1.846,60 IR À LOJA

O POCO F5 é um premium comumente comparado ao iPhone 13 em diversos aspectos. A disposição das câmeras é algo bem semelhante entre os aparelhos: as duas lentes traseiras estão colocadas na diagonal. Além disso, ambos os telefones têm tela grande, com o POCO F5 com display de 6,67 polegadas e o iPhone 13 com tela de 6,1 polegadas. No entanto, enquanto a tela do 13 é OLED e possui bordas mais grossas, a do F5 é AMOLED com resolução FHD+ e 120 Hz de frequência.

Poco F5 é celular gamer da Xiaomi que lembra iPhone — Foto: Divulgação/Xiaomi

Para desempenho, o iPhone 13 é equipado com o A15 bionic; o POCO, com o processador Snapdragon 7 Plus Gen 2. Isso significa que ambos são ótimos em multitarefas e jogos. Quanto

às lentes, o POCO possui câmera principal de 64 MP — assim como o C55 — e frontal de 16 MP. A bateria é de 5.000 mAh, e o celular da Xiaomi roda Android 13 de fábrica. Na Amazon, pode ser encontrado por a partir de R$ 2.385.

Gostou do produto? Compre aqui 8 gb de ram Xiaomi Poco F5 (256 GB) — Verde R$ 2.340,00 IR À LOJA

Todas as ofertas de Xiaomi Poco F5 (256 GB) — Verde × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 8 gb de ram Xiaomi Poco F5 (256 GB) — Verde R$ 2.340,00 IR À LOJA

Com informações de Realme (1 e 2) POCO

📽 iPhone 14: veja sete fatos sobre o celular da Apple

iPhone 14: veja sete fatos sobre o celular da Apple