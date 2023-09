Celular Xiaomi 256 GB: seis opções para quem precisa de mais memória

Celulares da Xiaomi com 256 GB de armazenamento são boas opções para usuários que gostam dos modelos da empresa e estão em busca de aparelhos com bastante memória. Um espaço maior permite armazenar muitas músicas, fotos, vídeos, aplicativos, jogos e demais arquivos sem precisar expandir o armazenamento via microSD. Entre os modelos com 256 GB de memória estão Redmi Note 12S, Poco X5 5G e Xiaomi 13 Lite — todos com ficha técnica intermediária e carregamento rápido. Os preços iniciam em R$ 1.299 para o modelo Redmi Note 12S e chegam a até R$ 2.549 para o Xiaomi 13 Lite. A seguir, veja seis celulares da Xiaomi com 256 GB.

➡ Já entrou no canal do TechTudo no WhatsApp? Clique AQUI e saiba tudo sobre tecnologia

Poco F5 deve ter salto de desempenho em 2023 — Foto: Reprodução/Xiaomi

📝 Qual é o melhor celular da Xiaomi? Veja no Fórum TechTudo

Redmi Note 12S - a partir de R$ 1.299

O Redmi Note 12S é um smartphone com ficha técnica intermediária que não deixa a desejar. Além do armazenamento de 256 GB, o celular possui memória RAM de 8 GB. O modelo conta ainda com o processador MediaTek Helio G96 e uma bateria de 5.000 mAh com recarga rápida de 33 W.

Para fotografia, o modelo traz três câmeras na traseira, com destaque para a principal de 108 megapixels, que é acompanhada pelos sensores de 8 MP (ultrawide) e 2 MP (macro). Já a tela de 6,43 polegadas tem resolução Full HD+ (2400 x 1080 pixels) e taxa de atualização de até 90 Hz. Na Amazon, é possível comprar o smartphone por R$ 1.299.

Redmi Note 12S — Foto: Divulgação/Xiaomi

Poco X5 5G - a partir de R$ 1.510

O Poco X5 5G segue a mesma linha do Redmi Note 12S, mas traz algumas especificações mais encorpadas, como a tela de 6,67 polegadas com taxa de atualização 120 Hz e o processador Qualcomm Snapdragon 695. Por outro lado, o modelo repete a memória RAM de 8 GB e o armazenamento de 256 GB, que pode ser expandido em até 1 TB via cartão de memória microSD.

A bateria de 5.000 mAh com recarga de 33 W é outra coisa que se repete. Por outro lado, o Poco X5 5G possui câmera principal de 48 MP, em vez de 108 MP, mas mantém os sensores de 8 MP (ultrawide) e 2 MP (macro). É possível comprar o aparelho na Amazon por R$ 1.510.

Poco X5 é celular Xiaomi com armazenamento de 256 GB — Foto: Fernando Braga/TechTudo

Gostou do produto? Compre aqui 8 gb de ram Xiaomi Poco X5 5G (256 GB) — Preto R$ 1.489,99 IR À LOJA

Todas as ofertas de Xiaomi Poco X5 5G (256 GB) — Preto × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 8 gb de ram Xiaomi Poco X5 5G (256 GB) — Preto R$ 1.489,99 IR À LOJA

O Redmi Note 12 Pro 5G é uma opção para quem busca uma recarga mais rápida. Com bateria de 5.000 mAh, o modelo aguenta carregadores de até 67 W, e ainda traz o adaptador de tomada com essa potência na embalagem. A ficha técnica é liderada pelo MediaTek Dimensity 1080 e a memória RAM de 8 GB, além do armazenamento de 256 GB.

Redmi Note 12 Pro 5G é opção para quem busca uma recarga mais rápida — Foto: Divulgação/ Xiaomi

A tela de 6,67 polegadas também possui taxa de atualização de até 120 Hz. A câmera tripla, entretanto, é liderada pelo sensor de 50 MP, acompanhada por outros de 8 MP (ultrawide) e de 2 MP (macro). Na Amazon, o celular está à venda por R$ 1.817.

Gostou do produto? Compre aqui dual sim Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G (256 GB) — Preto R$ 1.829,90 IR À LOJA

Todas as ofertas de Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G (256 GB) — Preto × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. dual sim Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G (256 GB) — Preto R$ 1.829,90 IR À LOJA

Poco M4 Pro - a partir de R$ 1.599

Mais simples, o Poco M4 Pro também possui uma edição com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. O celular conta com uma tela de 6,43 polegadas com resolução Full HD+ e taxa de atualização de 90 Hz. Já sua ficha técnica é liderada pelo processador MediaTek Helio G96 e fica completa com a bateria de 5.000 mAh, com recarga de 33 W.

Poco M4 Pro tem câmera tripla de 64 MP — Foto: Divulgação/Xiaomi

O conjunto fotográfico triplo é liderado pelo sensor de 64 megapixels, acompanhado por outros dois componentes de 8 megapixels (ultrawide) e 2 megapixels (macro). O celular está à venda na Amazon por R$ 1.599.

Gostou do produto? Compre aqui 8 gb de ram Poco M4 Pro (256 GB) — Preto R$ 1.599,00 IR À LOJA

Todas as ofertas de Poco M4 Pro (256 GB) — Preto × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 8 gb de ram Poco M4 Pro (256 GB) — Preto R$ 1.599,00 IR À LOJA

O Poco F5 é mais um celular intermediário da Xiaomi, porém mais recente. Seu grande destaque fica pelo processador Snapdragon 7 Plus Gen 2, que promete desempenho acima da média. O smartphone ainda ainda tem uma tela de 6,67 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz.

Poco F5 — Foto: Divulgação/Xiaomi

A bateria é outro destaque: com 5.000 mAh, o celular suporta carregadores de até 67 W. A Xiaomi ainda envia o adaptador com a potência total na embalagem do celular. Já a câmera tripla é formada por sensores de 64 MP (principal), 8 MP (ultrawide) e 2 MP (macro). Na Amazon, o smartphone pode ser encontrado por R$ 2.399.

Gostou do produto? Compre aqui 8 gb de ram Xiaomi Poco F5 (256 GB) — Verde R$ 2.340,00 IR À LOJA

Todas as ofertas de Xiaomi Poco F5 (256 GB) — Verde × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 8 gb de ram Xiaomi Poco F5 (256 GB) — Verde R$ 2.340,00 IR À LOJA

Xiaomi 13 Lite 5G - a partir de R$ 2.549

O Xiaomi 13 Lite é a opção mais simples da linha Xiaomi 13. Com processador Snapdragon 7 Gen 1, o smartphone sai da caixa com 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento. Além disso, o modelo tem uma bateria de 4.500 mAh com recarga de até 67 W – o carregador com a potência total é enviado junto ao telefone na caixa.

Xiaomi 13 Lite 5G é revestido por vidro na frente e atrás, com proteção Corning Gorilla Glass 5 — Foto: Reprodução/Xiaomi

Os demais destaques ficam para a tela de 6,55 polegadas com taxa de atualização de até 120 Hz. Para fotos, o smartphone tem uma câmera principal de 50 MP e mais dois sensores de 8 MP (ultrawide) e 2 MP (macro). Na Amazon, o Xiaomi 13 Lite está à venda por R$ 2.549.

Com informações de Xiaomi (1, 2, 3, 4, 5 e 6)

🎥 Xiaomi Poco X5 Pro: veja preço e ficha técnica do celular 5G

Xiaomi Poco X5 Pro: veja preço e ficha técnica do celular 5G