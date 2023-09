Celular Xiaomi barato: 6 opções de até R$ 2.000 para quem quer economizar

A procura por celulares Xiaomi baratos vem aumentando cada vez mais. Os aparelhos da fabricante chinesa são conhecidos por oferecerem um bom custo-benefício e preços menores do que os praticados por marcas concorrentes. Mesmo modelos mais em conta oferecem telas AMOLED, processadores potentes e câmeras de boa qualidade, com até 50 MP. Há opções que partem dos R$ 626 , como o Poco C40, a até R$ 1.895 , preço do Poco X5 Pro . De qualquer forma, é possível adquirir bons aparelhos por menos de R$ 2.000.

Pensando nos usuários que não podem ou não querem gastar muito, o TechTudo preparou uma lista com seis aparelhos da Xiaomi com ótimo custo-benefício e recursos satisfatórios para tarefas do dia a dia que custam até R$ 2.000. Vale lembrar que a gigante chinesa não oferece garantia nem suporte técnico para produtos não-oficiais, ou seja, que não foram comprados diretamente com a empresa. Além disso, a marca é o principal alvo de contrabando de celulares. Confira a lista a seguir.

Celular da Xiaomi, POCO X5 tem compatibilidade com a rede 5G — Foto: Xiaomi/Divulgação

Poco C40 - a partir de R$ 626

O Poco C40 é um smartphone de entrada com uma tela grande, bateria de longa duração e câmera principal simples. A tela do Poco C40 tem 6,71 polegadas e resolução HD+ (1.650 x 720 pixels), ideal para assistir a vídeos, jogar games leves e navegar na web. Além disso, as cores do display são vivas e possuem bom contraste. O celular vem com 64 GB armazenamento interno, 4 GB de RAM e bateria de 6.000 mAh.

POCO C40 — Foto: Divulgação/Xiaomi

O Poco C40 é alimentado pelo processador JLQ JR510, que tem velocidade máxima de até 2 GHz. Com isso, o celular é capaz de lidar com tarefas básicas do dia a dia, como navegar na web, usar aplicativos de mensagens e tirar fotos. Nas câmeras, o C40 possui lente principal de 13 MP e sensor de profundidade de 2 MP, para fotos em modo retrato. A câmera frontal, por sua vez, possui 5 MP. O sistema operacional é Android 11, sob a interface MIUI 13, própria da Xiaomi. O Poco C40 pode ser encontrado na Amazon por R$ 626.

Redmi 10C - a partir de R$ 628

Assim como o Poco C40, o Redmi 10C é um smartphone de entrada com tela ampla de 6,71 polegadas e resolução HD+. As diferenças ficam por conta, principalmente, da câmera principal, que tem alta resolução, e do processamento, executado pelo Snapdragon 680 da Qualcomm. Conhecido por ser o básico mais avançado da Xiaomi, o celular vem com memória RAM de 4 GB para trabalhar junto ao chipset octa-core e armazenamento de 64 GB ou 128 GB.

Redmi 10C — Foto: Divulgação/Xiaomi

O Redmi 10C possui câmera traseira de até 50 MP, sensor telemacro de 2MP e frontal de 5 MP.. O aparelho roda Android 11, com interface MIUI 13, e bateria de 5.000 mAh. Não há suporte à Internet 5G; apenas às redes 4G. Na Amazon, ele pode ser encontrado por R$ 628.

Redmi 12C - a partir de R$ 740

O Redmi 12C se destaca pela tela grande, bateria duradoura e câmera principal de 50 MP. Ele é uma boa opção para quem procura um celular acessível, com bom desempenho e recursos satisfatórios. A tela de 6,71 polegadas tem tecnologia LCD, resolução HD+ e 60 Hz de taxa de atualização. Em se tratando de desempenho, a Xiaomi trouxe para o celular o processador Helio G85, da MediaTek, 4 GB de RAM. O armazenamento, por sua vez, é de 64 ou 128 GB.

A bateria do 12C é de 5.000 mAh — número suficiente para que o celular fique longe das tomadas durante o dia inteiro —, e há suporte a carregamento rápido de 18 W. Quanto à fotografia, o smartphone tem duas câmeras traseiras de até 50 MP e uma frontal de 5 MP. O celular sai com Android 12 de fábrica e conta com Internet 4G. Interessados podem adquiri-lo online por a partir de R$ 740.

Redmi 12C — Foto: Divulgação/Xiaomi

O Redmi Note 12 é um smartphone com bom equilíbrio entre desempenho, recursos e preço. Ele pode ser uma opção interessante para quem procura por um celular intermediário com tela grande, bateria de longa duração e uma boa câmera. O seu display de 6,67 polegadas AMOLED tem taxa de atualização de 120 Hz e resolução FHD+ (2.400 x 1.080 pixels). Além disso, a tela possui proteção Corning Gorilla Glass 3. O Note 12 pode ser encontrado em versões com 128 GB de armazenamento interno e memória RAM de 4, 6 ou 8 GB, a qual trabalha com o processador Snapdragon 685.

Redmi Note 12 — Foto: Divulgação/Xiaomi

A bateria é de 5.000 mAh, com capacidade de carregamento rápido de 33 W. Quanto às câmeras, o celular da Xiaomi possui sensores triplos de até 50 MP e uma câmera frontal de 13 MP. Um ponto positivo do smartphone é que ele roda Android 13, versão mais recente do sistema operacional do Google, sob a interface MIUI 14, da Xiaomi. É possível encontrá-lo por R$ 1.053 na Amazon.

Poco X5 5G - a partir de R$ 1.557

O Poco X5 5G é um smartphone intermediário com tela e desempenho satisfatórios e um conjunto de câmeras potente. Ele é uma ótima opção para quem procura por um celular ainda acessível, mas com performance um pouco acima da média. O smartphone tem display AMOLED de 6,67 polegadas, com taxa de atualização de até 120 Hz, resolução FHD+ (2.400 x 1.080 pixels) e proteção Corning Gorilla Glass 3. O Poco X5 5G está disponível em versões com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno ou 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno.

POCO X5 5G — Foto: Divulgação/Xiaomi

O celular é alimentado pelo processador Snapdragon 695 5G da Qualcomm, o que o torna rápido e eficiente para lidar com tarefas básicas e até jogos mais pesados. A traseira do Poco X5 5G é composta por uma câmera principal de 48 MP; na parte frontal, há uma lente de 13 MP. A capacidade da bateria do aparelho de 5.000 mAh oferece até dois dias de uso com uma única carga. Com Android 12, o Poco X5 5G pode ser adquirido por a partir de R$ 1.557.

Poco X5 Pro - a partir de R$ 1.895

O Poco X5 Pro é um smartphone que oferece uma experiência visual imersiva, sistema de câmera versátil e bateria que dura o dia todo. A tela AMOLED de 6,67 polegadas tem resolução FHD+ (1.080 x 2.400 pixels) e taxa de atualização de 120 Hz, o permite ao usuário visualizar imagens com fluidez e cores vibrantes. O processador Snapdragon 778G garante um desempenho rápido e responsivo, mesmo em tarefas exigentes. Para trabalhar com o chipset, a Xiaomi trouxe memória RAM de 6 GB ou 8 GB, e armazenamento de 128 GB ou 256 GB.

O sistema de câmera tripla na parte traseira conta com uma câmera principal de 108 MP, uma lente ultrawide de 8 MP e um sensor macro de 2 MP. A câmera frontal de 16 MP garante boas selfies. O Poco X5 PRO vem com sistema operacional Android 12, com atualização disponível para o Android 13. A bateria de 5.000 mAh garante uma autonomia de até dois dias com uma única carga, e o smartphone suporta carregamento rápido de 67 W. É possível encontrar o Poco X5 PRO por R$ 1.895 na Amazon.

