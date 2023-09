Celular Xiaomi com NFC: 6 modelos para pagar por aproximação

Celulares da Xiaomi com NFC estão à venda em diferentes modelos e faixas de preço. A tecnologia, que permite fazer pagamentos por aproximação, tem crescido exponencialmente nos últimos anos, e ter um celular com essa ferramenta pode facilitar a vida de muitos usuários. É possível encontrar desde modelos mais básicos, como o Redmi Note 12 , por a partir de R$ 1.059 , até os mais robustos, como o Poco F5, por R$ 2.399 . Vale lembrar, entretanto, que a fabricante não oferece suporte aos celulares adquiridos fora do site oficial da empresa.

A sigla NFC vem de “Near Field Communication” (“Comunicação de Campo Próximo”, em tradução livre), e dá nome a um padrão de comunicação sem fio baseado na proximidade — assim como vemos no Wi-Fi e no Bluetooth, mas em escala mais restrita. Veja, nas linhas a seguir, os seis melhores celulares da Xiaomi com NFC.

O que é NFC no celular? Veja como funciona e para que serve a tecnologia.

Redmi Note 12 - a partir de R$ 1.059

O Redmi Note 12 foi lançado em outubro de 2022 pela Xiaomi e chegou ao Brasil em abril deste ano. O modelo de entrada sai da fábrica rodando o Android 12, tem conjunto de câmeras com sensor principal de 48 MP e tela AMOLED de 6,67 polegadas. Além disso, o aparelho vem com bateria duradoura de 5.000 mAh e processador Snapdragon 685, da Qualcomm, que opera com velocidade de até 2,0 GHz e trabalha com 4, 6 ou 7 GB de RAM. Quanto ao armazenamento, são 128 GB de espaço interno.

Redmi Note 12 padrão está disponível em três cores — Foto: Divulgação/Xiaomi

Para completar a ficha técnica, o modelo vem com Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac de banda dupla, Bluetooth 5.1 e NFC. Vale ressaltar, porém, que o celular não tem suporte às redes 5G. Chegando como o modelo mais básico da família, o Redmi Note 12 tem boas especificações e pode atrair o público que busca por custo-benefício. Ele pode ser encontrado na Amazon por a partir de R$ 1.059.

O Poco X5 chegou ao varejo brasileiro em março deste ano. O intermediário apresenta ficha técnica expressiva e pode agradar o público gamer. Os destaques ficam para a ampla tela de 6,67 polegadas com resolução Full HD+ e taxa de atualização de 120 Hz. O sistema de câmera tripla de 48 MP e a bateria de 5.000 mAh, que vem com suporte para carregamento rápido de 33 W, também chamam a atenção. Há versões com 6 GB de RAM e armazenamento de 128 GB, e 8 GB de RAM e 256 GB de espaço interno.

Poco X5 tem acesso à Internet 5G — Foto: Reprodução/Amazon

O aparelho sai da fábrica com Android 12, sob a interface MIUI 13, e chega com o Snapdragon 695, da Qualcomm. Além de NFC e suporte às redes 5G, o modelo vem com recursos como sensor de impressão digital e desbloqueio por reconhecimento facial com IA. O POCO X5 pode ser encontrado por R$ 1.399 na Amazon.

Ainda na linha Redmi Note, chegamos ao Redmi Note 12 Pro. O aparelho também foi anunciado em outubro de 2022 pela chinesa e chegou ao mercado brasileiro em abril de 2023. A ficha técnica menciona tela ampla de 6,67 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz, sistema triplo de câmeras de até 50 MP e bateria com capacidade de 5.000 mAh. Quanto à RAM e ao armazenamento, há versões com 6 e 128 GB; 8 e 128 GB; e 8 e 256 GB, respectivamente.

Redmi Note 12 Pro 5G tem tecnologia NFC — Foto: Divulgação/ Xiaomi

A fabricante equipou o Note 12 com o chip Dimensity 1080, da MediaTek, que roda bem tarefas do dia a dia e até jogos mais pesados. O aparelho traz Wi-Fi de banda dupla, Bluetooth 5.2 e NFC, entrando na lista de aparelhos intermediários com preço acessível. Ele pode ser encontrado na Amazon em sua versão com Internet 4G por a partir de R$ 1.599.

O Poco X5 Pro chegou ao mercado brasileiro em março de 2023. Com especificações avançadas, o modelo pode empolgar diversos públicos, mas deve chamar a atenção especialmente dos gamers. Isso porque tem tela AMOLED de 6,67 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz. Além disso, o X5 Pro possui um poderoso conjunto de câmeras, que traz lente principal de 108 MP.

POCO X5 Pro 5G é celular gamer com NFC — Foto: Divulgação/Xiaomi

Para desempenho, a fabricante destinou 6 ou 8 GB de RAM, além de 128 ou 256 GB de armazenamento interno. No mais, o celular conta com NFC, suporte às redes 5G e atualização disponível para o sistema operacional mais recente, o Android 13. O Poco X5 Pro, em sua versão de 128 GB, pode ser encontrado na Amazon por valores a partir de R$ 1.725.

O 11 Lite 5G New Edition foi lançado em outubro de 2021 pela Xiaomi. Apesar de ser mais antigo, o smartphone apresenta especificações que devem agradar uma boa gama de usuários. A ficha técnica do celular menciona processador Snapdragon 778G, da Qualcomm, que opera em até 2,4 GHz. A bateria conta com 4.250 mAh, e o smartphone tem suporte às redes 5G. Sua tela é de 6,55 polegadas com resolução Full HD+ e taxa de atualização de 90 Hz. Além disso, o painel AMOLED conta ainda com suporte a Dolby Vision.

Snapdragon 778G marca presença no Xiaomi 11 Lite 5G NE — Foto: Divulgação/Xiaomi

Em termos de memória e armazenamento, a chinesa disponibilizou versões com 6 ou 8 GB de RAM e 128 e 256 GB de espaço para dados. O modelo sai de fábrica rodando o Android 11, sob a MIUI 12.5, mas já recebeu atualização tanto para o sistema operacional, quanto para a interface. O Xiaomi 11 Lite 5G NE pode ser encontrado na Amazon por R$ 1.840.

Por fim, chegamos ao Poco F5, um dos aparelhos mais potentes da lista. O modelo foi lançado mundialmente em maio de 2023 e pode impressionar até o público mais exigente, que busca por boas especificações de hardware. O F5 vem equipado com o potente Snapdragon 7 Plus Gen 2, lançado em março deste ano e fabricado em um processo de 4 nanômetros. O chip opera com velocidade de até 2,91 GHz.

Poco F5 deve ter salto de desempenho em 2023 — Foto: Reprodução/Xiaomi

Além de NFC, a Xiaomi incluiu neste lançamento Wi-Fi 6E, Bluetooth 3.0 e suporte às redes 5G. Para trabalhar juntamente com o processador, a fabricante reservou memória RAM de 8 ou 12 GB. Quanto ao armazenamento, o usuário conta com apenas uma versão em 256 GB. O Poco F5 com 8 GB de RAM pode ser encontrado na Amazon por R$ 2.399.

Com informações de Xiaomi e GSM Arena