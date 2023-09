Character.AI: conheça app de IA para conversar com Einstein e até Napoleão

O aplicativo Character.AI, disponível para dispositivos Android e iPhone (iOS), é um chatbot semelhante ao ChatGPT que permite conversar com diversos personagens a partir da tecnologia de inteligência artificial. A plataforma pode simular desde conversas com personalidades históricas, como Napoleão Bonaparte e Albert Einstein, até famosos atuais, como Elon Musk. Também é possível criar bots do zero e customizá-los como preferir. A seguir, conheça mais sobre o Character.AI e saiba como usá-lo diretamente no seu celular.