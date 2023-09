Qual é o melhor climatizador de ar? Veja dicas, modelos e se vale a pena

Usando reservatórios de água para umidificar, ventilar e resfriar a área ao seu redor, os climatizadores também podem ter funções extras, como controle remoto, timer e até filtros que prometem eliminar bactérias, fungos e vírus suspensos no ar. Confira a seguir seis opções à venda no mercado brasileiro por até R$ 612.

No guia a seguir, o TechTudo traz seis modelos de climatizadores de ar para comprar e, em seguida, algumas dúvidas relacionadas ao tema. Veja no índice abaixo:

Britânia BCL01F Mondial Fresh Air CL-03 Elgin Smart Frio FSFN04N2IA Amvox ACL 012 Cadence Breeze 506 Philco PCL1F O que é climatizador de ar? Para que serve e como funciona o climatizador de ar? Qual a diferença de climatizador para ar-condicionado? Como limpar climatizador de ar? Existe climatizador de ar quente e frio? Adianta colocar gelo no climatizador de ar?

1. Britânia BCL01F – a partir de R$ 369

Climatizador da Britânia tem timer e controle remoto — Foto: Divulgação/Britânia

A opção da Britânia é três em um, sendo capaz de ventilar, umidificar e resfriar ambientes. Com reservatório de água para 3,2 litros, o aparelho também pode usar um gel específico que aumenta a capacidade de refrigeração da máquina. Há ainda um controle remoto, por meio do qual o usuário pode configurar um timer e a função oscilar para fazer o ar frio chegar a todos os cantos do ambiente.

O Britânia BCL01F vem com rodinhas para facilitar o uso do produto em vários cômodos da casa. A marca brasileira oferece ainda garantia de 12 meses e o climatizador pode ser encontrado no varejo nacional por preços que começam em R$ 369.

2. Mondial Fresh Air CL-03 – a partir de R$ 482

Modelo da Mondial tem reservatório para 3,2 litros de água — Foto: Divulgação/Mondial

O climatizador da Mondial é multifunção, ou seja, pode ventilar, umidificar, resfriar e também filtrar o ar do ambiente. Pesando 5 kg, o Fresh Air conta com um reservatório de água de 3,2 litros de capacidade e um indicador que aponta quanto líquido está disponível. O modelo vem acompanhado de um controle remoto próprio que deve facilitar o uso do aparelho.

O produto da Mondial pode alternar velocidades e modos de operação, além de permitir a configuração de um timer para rotinas pré-definidas. Segundo a Mondial, o climatizador consome 0,08 kW (quilowatts) de energia por hora e tem garantia de 12 meses. Nas nossas pesquisas, os anúncios mais em conta disponibilizam o Mondial CL-03 por valores que saem dos R$ 482.

3. Elgin Smart Frio FSFN04N2IA – a partir de R$ 360

Produto da Elgin promete se livrar de 99% das bactérias e vírus no ar — Foto: Divulgação/Elgin

O aparelho da Elgin tem o básico para quem está atrás de um climatizador. Com vazão de 300 m³/h (metros cúbicos por hora), o Smart Frio funciona como ventilador, climatizador e umidificador. Segundo a fabricante, o modelo vem equipado com um filtro que é capaz de eliminar 99% das bactérias, fungos e vírus suspensos no ambiente.

Com reservatório de 3,5 litros de capacidade, o Elgin Smart Frio possui três velocidades de ventilação, modos programados que transitam entre as diferentes funções, além de indicador do nível de água disponível no reservatório. Pesando 4,5 kg, o Smart Frio tem garantia de 12 meses e pode ser encontrado no varejo nacional partindo de R$ 360.

4. Amvox ACL 012 – a partir de R$ 579

Modelo da Amvox tem reservatório generoso de 11 litros — Foto: Divulgação/Amvox

O principal diferencial do ACL 012 da Amvox está na grande capacidade do reservatório: são 11 litros no total, o que significa uma necessidade menor de ficar repondo o tanque com frequência. Pesando 5,1 kg, o modelo da Amvox tem rodinhas com travamento para facilitar o transporte.

São três velocidades de ventilação, e o climatizador tem medidas de 73 cm de altura e 29 cm de largura e comprimento. A marca oferece ainda garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e o produto é encontrado no mercado nacional a preços que começam em R$ 579.

5. Cadence Breeze 506 – a partir de R$ 549

Produto da Cadence tem multifunções, timer e reservatório de 5,3 litros — Foto: Divulgação/Cadence

O Breeze 506 da Cadence é um climatizador três em um com capacidade de ventilar, umidificar e resfriar o ambiente. Seu reservatório de água tem capacidade para até 5,3 litros, e o produto utiliza ainda um gel que acentua a capacidade de refrigeração do líquido.

Segundo a Cadence, o filtro lavável do aparelho tem um design que aproveita a evaporação da água para refrescar os ambientes. Com garantia de 12 meses, o Breeze 506 consome 0,075 kWh (kilowatts-hora) e é encontrado no mercado nacional com preços que saem dos R$ 549.

6. Philco PCL1F – a partir de R$ 612

Opção da Philco tem timer de 8 horas para acompanhar uma noite de sono — Foto: Divulgação/Philco

O PCL1F é um climatizador com funções de ventilar, umidificar e resfriar o ambiente. Com timer de até 8 horas, o modelo pode ser usado para resfriar um quarto, por exemplo, acompanhando a noite de sono do usuário. O reservatório para dar conta de 8 horas é de 4,5 litros e o dispositivo possui indicador que avisa quando o nível de água está baixo

Equipado com rodinhas, o modelo da Philco permite fácil transporte entre cômodos e pode ser controlado com controle remoto. O produto oferece ainda filtro e pré-filtro de ar removíveis com ação antibacteriana. O PCL1F pesa 7,6 quilos, tem garantia de 12 meses, e aparece no varejo saindo por R$ 612 no momento.

7. O que é climatizador de ar?

O climatizador de ar é um tipo de ventilador com reservatório de água, que ajuda a refrescar o ambiente, trabalhando também como umidificador. O aparelho é interessante para ambientes pequenos, como salas e quartos, e pode ser capaz de reduzir a temperatura em cerca de 2 a 5 graus.

Caso o calor esteja elevado, o climatizador talvez não seja tão interessante quanto um ar-condicionado. O aparelho funciona com um tanque d'água, geralmente com 6 a 7 litros, que puxa o ar do ambiente, trazendo-o de volta com gotículas evaporadas e ajudando a reduzir a temperatura.

8. Para que serve e como funciona o climatizador de ar?

Mais parecido com um ventilador, o climatizador funciona pela evaporação da água e a circulação de ar. O aparelho capta o ar do ambiente, filtra as impurezas e umidifica o ar usando uma bomba com um reservatório de água, para depois distribuir em um material evaporativo.

O ar quente do ambiente passa por esse processo, assim, a água evapora, absorvendo o calor e reduzindo a temperatura do ar. Um ventilador interno sopra o ar resfriado de volta para o cômodo, proporcionando um ambiente mais fresco.

Além de resfriar, o climatizador também aumenta a umidade, uma vantagem para ambientes secos e para pessoas que têm problemas respiratórios.

Ar-condicionado portátil é uma opção frente ao climatizador de ar — Foto: Reprodução/Olimpia

9. Qual a diferença de climatizador para ar-condicionado?

Diferentemente do ar-condicionado tradicional, o climatizador não utiliza compressores ou fluidos refrigerantes no seu processo. Sendo assim, a capacidade de refrigeração é bem menor, pois o trabalho do climatizador é exclusivamente físico e não consegue baixar muito a temperatura local.

Portanto, para ambientes maiores e temperaturas mais elevadas, o ar-condicionado continua sendo a opção mais eficaz.

10. Como limpar climatizador de ar?

O primeiro passo ao realizar a limpeza de qualquer equipamento é conhecê-lo. Sendo assim, leia o manual de instruções e entenda quais peças podem ser desmontadas e lavadas e quais exigem mais cuidado.

De forma geral, antes de mais nada tire o aparelho da tomada. Após separar as peças que podem ser desmontadas, use uma esponja ou escova macia para limpar as áreas de plástico que não tiverem contato com equipamentos eletrônicos. Se o reservatório de água for removível, lave-o com a ajuda de detergente neutro e enxágue bem.

Já para o filtro e partes internas, prefira o uso de um aspirador de pó para remover a poeira de forma eficaz. Onde há dispositivos que usam energia, como o painel por exemplo, passe apenas um pano seco para remover a poeira.

A limpeza de qualquer equipamento eletrônico deve ser feita com cautela — Foto: Divulgação/DeLonghi

11. Existe climatizador de ar quente e frio?

Sim. Atualmente, marcas como Electrolux, Philco, Consul e Midea oferecem opções de climatizadores de ar quente e frio no mercado brasileiro. Os modelos são mais caros que os listados acima, mas o equipamento com as duas funções é interessante para quem vive em cidades com grandes variações climáticas, ou até para quem deseja um único dispositivo para usar em várias estações do ano.

Apesar de não ser tão eficiente quanto um ar-condicionado ou um aquecedor, o climatizador pode ser uma solução mais econômica e que já deixa a temperatura de ambientes menores mais confortável.

12. Adianta colocar gelo no climatizador de ar?

Apesar de não ser uma indicação oficial das fabricantes, há quem tenha dúvidas sobre a colocação de gelo no reservatório de água do climatizador. O gelo pode deixar o ar mais fresco e até refrescar o ambiente de forma mais rápida, pois potencializa o processo de resfriamento por meio da evaporação.