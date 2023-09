Climatizador Ventisol: 4 modelos para se refrescar no calor

O climatizador pode ser ideal para se refrescar no calor sem gastar muito. O produto é uma alternativa ao ar-condicionado tradicional e ainda costuma gastar menos energia. A Ventisol apresenta modelos por preços a partir de R$ 779 , como é o caso do Ventisol Nobille, que traz 65 W de potência e um reservatório de água com capacidade de 10 litros. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de setembro de 2023.

Já o Ventisol CLI60 traz potência de 65 W e 60 litros por valores que partem de R$ 1.649. Outra opção é o Ventisol CLI PRO 45, que promete auxiliar na proteção contra mofos e bactérias por cerca de R$ 1.699. Veja a seguir quatro climatizadores da Ventisol para comprar no Brasil.

Climatizadores de ar podem ser opção para substituir o ar-condicionado — Foto: Divulgação/Unsplash (Raychan)

1. Ventisol Nobille - a partir de R$ 779

O Ventisol Nobile possui 65 W de potência e um reservatório de água com capacidade de 10 litros para umidificar o ambiente por até 15 horas, números que o tornam adequado para uso residencial. O modelo acompanha dois géis refrigerantes que podem ser congelados e postos no reservatório para garantir maior refrescância. O Nobile conta com três opções de ventilação, mais o comando de climatização, oscilação horizontal e vertical, além de seu timer de funcionamento com intervalos de 1 a 15 horas que podem ser ativados pelo controle remoto ou pelo seu painel de funções de seis botões localizado na parte superior. O produto pode ser encontrado por cifras a partir de R$ 779.

O modelo está disponível em 127 e 220 V e promete ser até 9x mais econômico do que um ar-condicionado. O Nobile conta com 319 avaliações de compradores, classificação de 4,2 estrelas e 63% de nota máxima. O seu bom desempenho para refrescar e umidificar ambientes pequenos como quarto ou sala, funcionamento silencioso, fácil de utilizar e limpar estão entre as principais características do modelo. No entanto, quem procura por um produto com desempenho semelhante ao de um ar-condicionado pode se frustrar com o modelo e a luminosidade do painel pode incomodar durante o sono, de acordo com alguns comentários.

Prós: bom para pequenos ambientes, silencioso, fácil manuseio e limpeza

bom para pequenos ambientes, silencioso, fácil manuseio e limpeza Contras: desempenho em grandes ambientes ou altas temperaturas e luminosidade do painel

O CLI35 tem potência de 150W, reservatório de água com capacidade de 35 litros e painel evaporativo em formato de colmeia para maximizar a sua eficiência. Outro destaque fica por conta do seu reservatório que pode ser abastecido em três pontos diferentes - no topo e nas duas regiões laterais inferiores, além de contar com uma proteção para a bomba d'água onde ela é desligada automaticamente caso a água acabe. O reservatório ainda conta com um dreno para evitar acúmulo de água e um visor para monitorar o seu nível de abastecimento. O modelo está disponível tanto em versões 127 V quanto 220 V. O modelo aparece por cifras a partir de R$ 1.479.

O CLI35 tem classificação de 4,4 estrelas e 78% de nota máxima, com base em 20 avaliações de compradores na Amazon. Os donos do climatizador destacam a sua função climatizar que refresca o ambiente sem refrescar o nariz, sua boa potência em relação aos outros climatizadores e baixo ruído de funcionamento. O aspecto negativo fica por conta do seu valor, que faz com que ele deixe de ser uma opção com bom custo-benefício ao ar-condicionado.

Prós: climatização agradável, potência e baixo ruído

climatização agradável, potência e baixo ruído Contras: valor elevado

O CLI60 é um climatizador da Ventisol com potência de 150 W e reservatório de água com capacidade para 60 litros, que é a sua principal e única diferença em relação ao CLI35. Ambos modelos compartilham o painel evaporativo em formato de colmeia, reservatório com abastecimento triplo, proteção para a bomba d'água e dreno para evitar acúmulo de líquidos. Com modelos em 127 e 220 V, o CLI60 é uma opção para quem deseja refrescar ambientes cômodos mais amplos e por mais tempo sem deixar de economizar na conta de luz.

Com 38 avaliações de clientes e 68% de nota máxima, o CLIN 60 é classificado com 4,3 estrelas no site da Amazon. A sua capacidade de umidificar o ambiente, potência e desempenho são alguns dos aspectos destacados para este modelo. Alguns comentários, no entanto, relataram que o material de construção do climatizador é frágil e o seu valor elevado estão entre os seus pontos negativos.

Prós: umidificação do ambiente, potência e desempenho

umidificação do ambiente, potência e desempenho Contras: valor elevado e qualidade dos materiais

4. Ventisol CLI PRO 45 - a partir de R$ 1.699

Este modelo da Ventisol é voltado para uso industrial em ambientes amplos, então pode ser uma boa alternativa para quem busca um climatizador potente para sua casa. O CLI PRO 45 tem potência de 210 W e um reservatório de água com capacidade para 45 litros. Além de umidificar o ar e reduzir as temperaturas, o produto promete auxiliar na proteção contra mofos e bactérias. O reservatório de água do climatizador pode ser conectado à rede hidráulica para abastecimento contínuo. Ele conta com oscilação vertical automática e oscilação manual automática, além de proteção automática para a bomba. Ele conta com três aletas para controle da oscilação, velocidade e climatização

Disponível nas voltagens 127 e 220, o CLI45 possui classificação de 5 estrelas com base em 4 avaliações no site da Amazon. Segundo os comentários disponíveis, o modelo tem como pontos positivos o funcionamento eficiente, silencioso e com baixo consumo de energia. O seu custo elevado é um fator negativo que pode fazer com que os compradores optem por adquirir um ar-condicionado, caso seja uma opção.

Prós: funcionamento eficiente, silencioso e com baixo consumo

funcionamento eficiente, silencioso e com baixo consumo Contras: valor elevado

