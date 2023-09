Conheça 15 conteúdos interativos da Netflix para se divertir assistindo

Os especiais interativos são conteúdos pouco conhecidos entre os assinantes da Netflix . Essas produções usam enredos similares a jogos e com diversas possibilidades para entreter o público. No catálogo da plataforma há desde títulos voltados ao público infantil, como Barbie Epic Road Trip e O Chefinho: Pega Esse Bebê, a produções mais adultas, como Black Mirror: Bandersnatch e Escape to Undertaker.

Nesta lista, o TechTudo organizou os quinze principais títulos da Netflix para assistir e interagir. Nas dicas você encontra desde filmes a séries interativas até jogos de perguntas e respostas para testar seus conhecimentos.

Bandersnatch é o especial do Black Mirror onde o espectador pode conduzir a história até chegar a múltiplos finais — Foto: Divulgação/Netflix

Jurassic World: Acampamento Jurássico - Aventura Escondida

Após o retorno da franquia Jurassic Park nos cinemas, uma série de animação foi produzida diretamente para a Netflix. Jurassic World: Acampamento Jurássico é uma animação infantil produzida entre 2020 e 2022, com cinco temporadas. A plataforma ainda lançou em novembro do ano passado o especial interativo Jurassic World: Acampamento Jurássico - Aventura Escondida.

Aqui, vemos os personagens principais Darius (Paul-Mikél Williams), Ben (Sean Giambrone), Yaz (Kausar Mohammed), Brooklynn (Jenna Ortega), Kenji (Ryan Potter) e Sammy (Raini Rodriguez) em uma aventura no novo Jurassic World. Guiados pelo Sr. DNA, guia eletrônico do parque, o grupo deve tomar decisões urgentes que podem mantê-los a salvo de dinossauros famintos.

No embalo do sucesso de Jurassic World, Acampamento Jurássico - Aventura Escondida possui uma aventura interativa especial ao público infantil — Foto: Divuulgação/Netflix

Você Radical

O aventureiro britânico Bear Grylls, conhecido pelo reality show À Prova de Tudo, leva o público para embarcar numa exploração selvagem em Você Radical. Nessa aventura interativa, o espectador deve escolher os métodos de sobrevivência. Se for uma escolha benéfica, Grylls segue caminho na aventura para explorar novos ambientes. Caso contrário, a alternativa errada dificulta ainda mais a viagem.

Táticas comuns do À Prova de Tudo estão presentes no especial, como coletar água e comer insetos. Entre as paisagens hostis exploradas pelo aventureiro estão montanhas, florestas tropicais, ambientes gelados e até no ar, com saltos de paraquedas. Há também outros especiais da saga Você Radical na plataforma, como Safári, Amnésia e Você Radical com Ranveer Singh e Bear Grylls.

O aventureiro britânico Bear Grylls convida o público para participar de suas explorações em Você Radical — Foto: Divulgação/Netflix

O Chefinho: Pega Esse Bebê

A franquia infantil O Poderoso Chefinho, da DreamWorks, já rendeu dois filmes no cinema e duas séries na Netflix. Agora, a saga do bebê falante Theodore “Ted” Templeton Jr. ganha uma aventura interativa em O Chefinho: Pega Esse Bebê. Com a ajuda do irmão mais velho, Tim, o Chefinho tem que descobrir qual o sua verdadeira vocação dentro da Baby Corp, a empresa secreta com bebês precoces onde o protagonista trabalha.

Para isso, a caminhada de Ted é cheia de decisões importantes. Ele começa com um breve treinamento dentro da Baby Corp, para em seguida usar suas habilidades para frustrar os planos de antigos vilões da corporação rival, a Puppy Co.

O Chefinho: Pega Esse Bebê é o especial da franquia O Poderoso Chefinho, filme de animação da Dreamworks — Foto: Divulgação/Netflix

Carmen Sandiego: Roubar ou Não, Eis a Questão

Quem foi criança nas décadas de 1980 e 1990 deve se lembrar da franquia de jogos para computador Carmen Sandiego. A protagonista é uma superladra que rouba artefatos valiosos pelo mundo, e cabe ao jogador usar conhecimentos sobre geografia para descobrir seu paradeiro. Adaptada para a TV nos anos 1990, o game recebeu uma nova versão na Netflix, o que inclui um especial interativo.

No enredo de Carmen Sandiego: Roubar ou Não, Eis a Questão, devemos controlar a protagonista (dublada pela atriz Gina Rodriguez, de Miss Bala) em missões de invasão e roubo de artefatos. O que Carmen não esperava é que a Academia V.I.L.E., antiga organização criminosa da qual já fez parte, sequestrou seus amigos Zack e Ivy. Agora, a ladra deve escolher as melhores táticas para salvar sua equipe.

Carmen Sandiego: Roubar ou Não, Eis a Questão relembra os games clássicos da ladra para computador — Foto: Divulgação/Netflix

Trivia Quest

O popular game de perguntas e respostas Trivia Crack ganhou uma adaptação especial na Netflix. Trata-se do quiz interativo Trivia Quest, onde temos que responder uma série de perguntas de múltipla escolha e acumular pontos. São 30 episódios temáticos com duração de nove minutos cada. Os questionários envolvem conhecimentos sobre esportes, cultura pop, ciências, geografia, romance e até sobre conteúdos da Netflix.

Trivia Quest é o quiz da Netflix baseado no famoso app para mobile — Foto: Divulgação/Netflix

Barbie Epic Road Trip

O filme interativo Barbie Epic Road Trip é uma ótima pedida se você quer continuar o hype da boneca da Mattel nos cinemas. A animação 3D acompanha a viagem de Barbie junto com os amigos Ken e Barbie Roberts. O trio deve levar uma ninhada de filhotes de cães até um abrigo em Malibu, cidade da Califórnia. Inesperadamente, Barbie é convidada a participar de uma audição para o novo clipe da cantora pop Jacinda.

Decidida a fazer as duas coisas, Barbie deve escolher quais decisões tomar durante a viagem para chegar à tempo na audição e não deixar os cãezinhos abandonados. As escolhas envolvem como o grupo de amigos deve viajar, se vão parar em um acampamento ou seguir viagem ou se devem seguir uma rota mais rápida e pouco atrativa ou uma mais lenta, porém paradisíaca.

Barbie Epic Road Trip é mais um título de animação da boneca da Mattel disponível na Netflix — Foto: Divulgação/Netflix

Pega Ladrão

Espécie de revival de comédias animadas clássicas, como Tom e Jerry e Looney Tunes, Pega Ladrão é um quiz interativo da Netflix onde todo o humor pastelão e violência festiva das obras dos anos 1940 e 1950 se faz presente. Portanto, o título é recomendada para maiores de 12 anos, devido ao conteúdo um tanto agressivo não tão convencional nas animações atuais.

O espectador controla o gato Rowdy, um ladrão destrambelhado que deve roubar uma peça de arte valiosíssima. Mas, no museu onde a peça está, fica um cão de guarda sempre atento aos passos de Rowdy. O jogador deve responder corretamente o quiz, pois Rowdy tem apenas três vidas para concluir o roubo. Múltiplos cenários e enredos são explorados durante a jogatina, alterados a cada decisão do espectador.

Pega Ladrão homenageia animações clássicas dos anos 1940 e 1950, como Tom e Jerry e Looney Tunes — Foto: Divulgação/Netflix

Cadê Nossa Humana?

A aventura épica de Cadê Nossa Humana é uma das mais ambiciosas já realizadas pela Netflix. O enredo acompanha a vida do gato Pudim (voz de Ben Schwartz, de Sonic) e da cadela Pernil (Ayo Edebiri, de O Urso), dois mascotes que acordam e descobrem que perderam seus donos. Não somente eles, mas toda a sociedade sumiu misteriosamente. Agora, está nas mãos dos dois acharem seus humanos e salvar o restante do planeta.

O espectador inicialmente escolhe quem vai comandar a exploração durante o filme. Cada personagem tem uma característica, sendo Pudim mais preguiçoso e medroso e Pernil mais proativa e corajosa. Os desafios ficam por conta dos monstros aterrorizantes para enfrentar e quebra-cabeças intrigantes para resolver. Sem contar o cenário bem construído, que é o grande diferencial da animação.

O filme interativo Cadê Nossa Humana? possui belos cenários e uma história ambiciosa — Foto: Divulgação/Netflix

Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs Reverendo

Unbreakable Kimmy Schmidt esteve entre as principais séries originais da Netflix que abriram terreno para a popularidade da plataforma. Após o encerramento da série em 2019, um especial interativo chegou no ano seguinte. Em Kimmy vs Reverendo, a ex-integrante de seita Kimmy Schmidt precisa da ajuda do público para se casar e salvar a vida de outras garotas presas num bunker.

O elenco original capitaneado por Ellie Kemper, Jane Krakowski, Tituss Burgess, John Hamm e Carol Kane se junta à participações especiais de Daniel Radcliffe, Fred Armisen e Amy Sedaris. No especial, Kimmy está prestes a se casar com o Principe Frederik (Radcliffe), vindo da inglaterra. No entanto, ela ainda tem assuntos inacabados para resolver com seu pai, o ex-líder de seita Richard Wayne Gary Wayne (Hamm).

Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs Reverendo dá segmento à ex-integrante de seita Kimmy, que desta vez irá se casar — Foto: Divulgação/Netflix

Escape to Undertaker

Figura emblemática do wrestling americano, o lutador Undertaker ganhou seu próprio especial na Netflix. Escape to Undertaker é resultado da parceria entre o serviço de streaming com a companhia World Wrestling Entertainment (WWE), responsável pelos shows de luta livre nos EUA. No especial de terror, o trio de lutadores Kofi Kingston, Xavier Woods e Big E deve roubar uma urna funerária poderosa na mansão do sombrio Undertaker.

O espectador pode escolher quais dos três irá seguir com a missão. A cada decisão, novos rumos são descobertos dentro do enredo, o que pode levar a mais de um final na trama. É preciso estar atento aos artefatos malignos presentes na mansão e despistar a todo o momento Undertaker -- caso contrário, será seu fim no jogo.

Escape to Undertaker é fruto de uma parceria da WWE com a Netflix — Foto: Divulgação/Netflix

Battle Kitty

A série interativa Battle Kitty está bem mais próxima de um jogo comparada às demais dicas da lista. Aqui temos um mundo a ser explorado e batalhas a serem enfrentadas por Kitty. O protagonista é um gato ambicioso que sonha em ser o maior lutador da Ilha da Batalha. Ao lado do seu amigo Ogro, um estilista que confecciona laços com poderes especiais, Kitty explora todas as regiões do mapa em busca de adversários.

Battle Kitty é composta por nove episódios, que variam entre 25 a 53 minutos de duração. A interação da série é mais sofisticada, tendo em vista que o espectador pode selecionar diversos itens na tela. Um exemplo são os mapas. Cada uma das regiões apresenta chaves que devem ser coletadas para amentar o nível do personagem e prosseguir nos demais capítulos. O objetivo final é fazer com que Kitty conquiste a coroa da Ilha da Batalha.

Battle Kitty segue uma linha mais parecida com um jogo, por conter diversos desafios e cenários com adversários próprios — Foto: Divulgação/Netflix

4 Contra o Apocalipse: Feliz Apocalipse Para Você

Com a popularização de séries pós-apocalípticas com zumbis e monstros, na linha de The Walking Dead e The Last of Us, a animação 4 Contra o Apocalipse deu uma suavizada no gênero para ser assistida por crianças. Após três temporadas na Netflix, a adaptação da franquia literária Últimos Jovens da Terra ganhou o especial 4 Contra o Apocalipse: Feliz Apocalipse Para Você.

Os amigos Jack (Nick Wolfhard), Quint (Garland Whitt), Dirk (Charles Demers) e June (Montse Hernandez) querem comemorar uma festa de aniversário no meio de zumbis e outros monstros perigosos. Para isso, a equipe deve escolher quais equipamentos usar para combater os inimigos e, assim, poder concluir a festa sem ficar "zumbificado".

Quatro Contra o Apocalipse suaviza o subgênero zumbi em uma temática voltada à crianças — Foto: Divulgação/Netflix

Gato de Botas: Preso Num Conto Épico

Depois de fazer fama na franquia Shrek, o personagem Gato de Botas ganhou um rumo próprio no cinema com dois filmes e uma série com seis temporadas na Netflix. No especial Preso Num Conto Épico, o espadachim é aprisionado dentro de um livro por um contador de histórias traiçoeiro.

Uma vez preso, o felino irá representar todos os contos de fadas presentes no livro para que possa sair. O espectador deve escolher quais serão as histórias e tomar as decisões para que estas sejam completadas. Assim como outros conteúdos interativos da Netflix, cada escolha pode definir um final.

Além de uma serie na Netflix, o personagem Gato de Botas é protagonista do especial Preso num Conto Épico — Foto: Divulgação/Netflix

Spirit - Cavalgando Livre: Cavalgue com a Gente

Lançado em 2002 nos cinemas pela Dreamworks, Spirit - O Corcel Indomável mostrava a história de amizade entre o jovem indígena dakota e um cavalo mustangue. Anos após o lançamento, a Netflix deu seguimento à obra com a nova franquia Spirit - Cavalgando Livre, composta por uma série de oito temporadas e quatro especiais, incluindo o interativo Cavalgue com a Gente.

Acompanhamos a amizade entre um trio de garotas e suas éguas de estimação. Durante uma visita ao bando do cavalo Spirit, as meninas são surpreendidas por um grupo de ladrões que roubaram um novo cavalo, chamado Misterioso. Agora, Lucky e suas amigas devem investigar pistas para encontrar o cavalo e capturar os bandidos.

A série animada Spirit: Cavalgando Livre tem entre seus especiais o interative Cavalgue com a Gente, onde um grupo de meninas deve investigar o roubo de um cavalo — Foto: Divulgação/Netflix

Black Mirror: Bandersnatch

Lançado no auge de Black Mirror, o especial Bandersnatch surpreendeu os fãs da série com uma história sombria e que possui mais de um final. No elenco estão presentes Fionn Whitehead (Dunkirk), Will Poulter (Guardiões da Galáxia 3), Alice Howe (Turistas) e Craig Parkinson (Grace). A obra interativa foi vencedora da estatueta de Melhor Filme Televisivo no Emmy de 2019.

A história se passa em 1984 e é conduzida por Stefan (Fionn Whitehead), um recluso programador de games traumatizado pela morte da mãe. Ele é convidado por uma grande empresa de informática para adaptar um livro-jogo chamado Bandersnatch. Mas durante o desenvolvimento do game, Stefan é atormentado por sinais vindos do futuro emitidos por uma desconhecida empresa chamada... Netflix.

Bandersnatch é o primeiro especial interativo da série Black Mirror; trama acompanha um desenvolvedor de games atormentado por sinais vindos do futuro — Foto: Reprodução/IMDb

