Conheça os 10 doramas mais assistidos no Viki no 1º semestre de 2023

As séries asiáticas, popularmente conhecidas como doramas , vêm se destacando nos últimos anos em um movimento chamado Onda Coreana. A plataforma Rakuten Viki , que se destaca neste nicho por conta de títulos populares, como Nossa Juventude Florescente, Conheça A Si Mesma e Até o Fim da Lua, divulgou um levantamento com as produções mais vistas pelos assinantes da plataforma no primeiro semestre de 2023.

Com títulos sul-coreanos e chineses, o levantamento mostra as produções asiáticas mais populares entre o público. A seguir, o TechTudo mostra a lista com os 10 doramas mais assistidos no Rakuten Viki nos últimos meses. Dorameiras de plantão, preparem a pipoca e podem dar o play!

Confira quais foram os 10 doramas mais assistidos no último semestre no Rakuten Viki — Foto: Divulgação/Rakuten Viki

Conheça A Si Mesma

Considerado um dos grandes destaques chineses da plataforma, Conheça A Si Mesma segue a história de Xu Hong Dou (Liu Yi Fei), uma jovem que passou boa parte de sua vida trabalhando em hotéis. Mas quando sua melhor amiga morre, Hong Dou começa a ter um colapso emocional e decide se mudar para o interior. É na aldeia de Yun Miao que a jovem poderá encontrar paz e, quem sabe, o amor também, já que um jovem bonito chamado Xie Zhi Yao (Li Xian), vive por lá.

Com direção de Ding Zi Guang, a produção tem ao todo 40 episódios e uma alta recepção pelos assinantes do Rakuten Viki, visto que possui nota 9,5 na plataforma. Já no agregador IMDb, o C-drama conquistou a pontuação de 8,6, com base em 347 considerações, enquanto no My Drama List ele se destaca com uma performance de 8.9.

Conheça A Si Mesma é um dos doramas chineses que se destacaram na plataforma no último semestre — Foto: Divulgação/Rakuten Viki

Individual Circumstances

E como um bom K-drama, Individual Circumstances não poderia faltar nessa lista. A trama foca em uma perspectiva LGBTQIA+, temática esta ainda poupo explorada nas produções asiáticas. Ha Yeon Woo (Han Jung Wan) é um jovem cineasta que, após o sucesso de seu primeiro filme, acaba em um marasmo sem fim. Mas ao reencontrar o famoso autor de ficção Sung Woo Jae (Kang Jun Kyu), um romance tórrido passa a florescer entre eles, podendo até mesmo curar as feridas e os demônios do passado.

Lançada em 2023 e com nota 8,7 entre os usuários do Rakuten Viki, a produção sul-coreana tem apenas oito episódios e direção assinada por Kim Jin Yeol. Já no IMDb, o programa conquistou um desempenho mediano com nota 6,1 e pontuação de 7.1 no My Drama List.

Individual Circumstances é dos poucos K-dramas que foca em uma perspectiva LGBTQIA+ do romance — Foto: Divulgação/Rakuten Viki

O Ídolo Celestial

Também lançado em 2023, O Ídolo Celestial traz uma narrativa sobrenatural para o universo dos K-dramas, com direção de Park So Yeon e Lee So Yoon. A produção sul-coreana segue Rembrary (Kim Min Kyu), um sumo sacerdote de um seita secreta que, de um dia para o outro, é misteriosamente enviado para a moderna Coreia do Sul, onde ele troca de "alma" com Woo Yeon Woo, um jovem idol ainda desconhecido.

Bem avaliada com nota 8,9 entre os assinantes do Rakuten Viki, a série dramática tem um total de 12 episódios. A repercussão do programa é ligeralmente positiva, tendo nota 6,5 no IMDb, com base em 593 considerações, e pontuação de 7.6 no My Drama List.

O Ídolo Celestial traz uma narrativa sobrenatural para o universo dos K-dramas — Foto: Divulgação/Rakuten Viki

Nossa Juventude Florescente

Este romance de época de 20 episódios é uma combinação perfeita de romance e mistério para as dorameiras de plantão. Dirigida por Lee Jong Jae, a produção é centrada em Min Jae Yi (Jeon So Nee), uma jovem discreta e gentil que segue à risca tudo o que é esperado da filha de uma família importante, o que inclui se casar com alguém que não ama. Contudo, nas vésperas do casamento, sua família é assassinada e, por falta de pistas, ela vira a principal suspeita do crime. Quando tudo parecia perdido, surge o solitário príncipe Lee Hwan (Park Hyung Sik).

Considerado um dos destaques sul-coreanos do último semestre, Nossa Juventude Florescente possui nota 9,4, uma das mais altas do Rakuten Viki. Já no IMDb e My Drama List, o desempenho positivo do programa também se destaca, visto que possui as pontuações de 7,7 e 8.1, respectivamente.

Nossa Juventude Florescente é um romance de época repleto de reviravoltas do destino — Foto: Divulgação/Rakuten Viki

A Caminho de Casa

Outro dorama chinês bastante popular entre os assinantes do Rakuten Viki é A Caminho de Casa. Baseado no romance homônimo de Mo Bao Fei Bao, a produção é estrelada por Tan Song Yun e Jing Bo Ran, que na trama são Gui Xiao e Lu Yan Chen. A história segue os dois ainda crianças, quando se conhecem no fim do ensino fundamental e se apaixonam à primeira vista. Conforme o casal vai crescendo, os sentimentos de um pelo outro ficam cada vez mais fortes, até que o destino inesperadamente os separa.

Com alto desempenho entre o público, a produção de 30 episódios destaca-se na plataforma de streaming com nota 9,3, enquanto no IMDb atinge a pontuação de 7,9. Já no My Drama List, o trabalho da diretora Yu Cui Hua conquistou a marca de 8,3.

A Caminho de Casa é baseado em um romance homônimo de Mo Bao Fei Bao — Foto: Divulgação/Rakuten Viki

Até o Fim da Lua

Nesse romance de época sobrenatural, dirigido por Kuk Kok Leung e Wang Hai Qi, a mitologia chinesa – conhecida como Xianxia – ganha espaço. Aqui, a jovem Li Susu (Bai Lu), filha do chefe da Seita Hengyang, precisa voltar no tempo em 500 anos e assumir o corpo da mortal Ye Xiwu. Sua missão é evitar a todo custo que Tan tai Jin (Luo Yun Xi) se transforme no Deus Demônio e cause enormes destruições. Vale lembrar que a série é baseada no romance de mesmo nome de Teng Luo Wei Zhi.

Com 40 episódios, o C-drama teve um desempenho positivo no streaming, com nota 9,4, mesmo com sua recente estreia na plataforma. No agregador IMDb, a alta performance permanece, já que a série se destaca com pontuação de 8,3, enquanto no My Drama List atinge o marco de 8,6.

Até o Fim da Lua traz em sua trama aspectos da mitologia chinesa e muito romance — Foto: Divulgação/Rakuten Viki

O Amor que Você Me Oferece

Baseado no romance homônimo de Shi Ding Rou, este dorama chinês promete emocionar os mais românticos. Dirigida por Ding Ying Zhou, a trama segue Min Hui (Wang Yu Wen) e Xin Qi (Wang Zi Qi), dois jovens que, muitos anos trás, se apaixonaram completamente um pelo outro, planejando passarem o resto de suas vidas juntos. No entanto, uma doença perigosa e um mal-entendido entre eles acabam separando o casal. Anos mais tarde, eles inesperadamente se reencontram e Min Hui revela a Xin Qi que eles têm um filho.

Lançado em 2023 e com nota 9,5 entre os usuários do Rakuten Viki, o programa também segue este desempenho positivo nos agregadores. No IMDb, por exemplo, o C-drama de 28 episódios tem nota 8,0 e no My Drama List, 8,5.

Dorama chinês foi baseado em um romance de Shi Ding Rou — Foto: Divulgação/Rakuten Viki

A Pousada Romântica Secreta

Esse K-drama de época segue, ao longo de 18 episódios, a história de Yoon Dan Oh (Shin Ye Eun), uma jovem que é a filha caçula de uma próspera família de Hanyang. Ela vive a vida de maneira despreocupada, até que, de um dia para o outro, sua sorte muda e a protagonista passa a ajudar os pais na Pousada Ihwawon. Mas quando três rapazes muito diferentes se hospedam no local, Dan Oh passa a ajudá-los em um caso de desaparecimento que ocorreu há 13 anos atrás, ao mesmo tempo que luta contra os seus sentimentos indomáveis.

Com direção de Kim Jung Min, a produção sul-coreana se destacou no último semestre no Rakuten Viki em relação à audiência, visto que os assinantes da plataforma concederam nota 9,5. Já no IMDb e My Drama List, a série destaca-se com as pontuações de 7,3 e 8,2, respectivamente.

A Pousada Romântica Secreta é estrelada por Shin Ye Eun e Ryeoun, respectivamente — Foto: Divulgação/Rakuten Viki

Juntos Aqui De Novo

Adaptação do romance "Three Fields", de Er Dong Tu Zi, o C-drama foca nas idas e vindas do amor. A trama segue Xiang Yuan (Wu Qian), uma jovem esforçada e herdeira de um conglomerado chamado Grupo Donghe. No entanto, quando a filial de uma das cidades está prestes a entrar em falência, ela recebe a tarefa de reverter a situação. O que a protagonista não esperava, contudo, era reencontrar Xu Yan Shi (Vin Zhang), sua antiga paixão não correspondida da juventude.

Com 32 episódios, a produção chinesa tem direção de Tien Jen Huang e nota 9,4 no Rakuten Viki. A alta performance da série também segue nos agregadores IMDb e My Drama List, onde tem, em sequência, as notas 7,2 e 8.3.

C-drama é uma adaptação do romance "Three Fields", de Er Dong Tu Zi — Foto: Divulgação/Rakuten Viki

Kokdu: Temporada dos Deuses

Dirigido por Baek Soo Chan e Kim Ji Hoon, com um total de 16 episódios, o enredo deste dorama foca em Kokdu (Kim Jung Hyun), um Anjo da Morte que a cada 99 anos volta à Terra para punir os humanos por sua fraqueza e fragilidade. No entanto, ao "possuir" o corpo de um jovem médico promissor, Kokdu começa a se envolver com Han Gye Jeol (Im Soo Hyang), uma médica com poderes misteriosos.

Bem avaliada com nota 8,9 no Rakuten Viki, a série dramática conquistou os assinantes do streaming, que lhe rendeu uma repercussão positiva no primeiro semestre de 2023. No IMDb, o projeto conquistou a pontuação de 6,6, enquanto no My Drama List alcançou nota 7,3.

O K-drama sobrenatural foi um das produções que conquistaram os assinantes do Rakuten Viki — Foto: Divulgação/Rakuten Wiki

