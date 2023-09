Corpo em Chamas: conheça personagens e elenco da série da Netflix

A série Corpo em Chamas é o mais novo sucesso da Netflix do gênero suspense. Estrelado por Úrsula Corberó e Quim Gutiérrez (ambos em La Casa de Papel) no papel de Rosa e Albert, respectivamente, o seriado é inspirado num crime real ocorrido na Espanha em 2017. Na trama, um policial é encontrado carbonizado e os principais suspeitos pelo crime são sua namorada, o amante dela e o ex-marido.

A produção tem Laura Sarmiento Pallarés (Intimidade) como showrunner e roteirista, ao lado de Jorge Torregrossa (Fim dos Tempos) e Laura Mañá (Os Pequenos Crimes de Agatha Christie) na direção. Durante os oito episódios da série, são apresentados personagens principais e recorrentes que são importantes para o desenvolvimento da história. Acompanhe, a seguir, os principais nomes do enredo e seus intérpretes.

Corpo em Chamas é o mais novo suspense espanhol da Netflix — Foto: Divulgação/Netflix

Úrsula Corberó é Rosa

Rosa é uma oficial da Guarda Urbana de Barcelona assim como Pedro, seu marido. Mas quando seu esposo é encontrado morto carbonizado no porta-malas de um carro, Rosa se torna uma das principais suspeitas do crime. Pesa sobre ela os argumentos de Javi, seu ex-marido, e Albert, outro oficial da Guarda Urbana que é amante de Rosa. Antes de Corpo em Chamas, Úrsula Corberó ficou conhecida ao interpretar a ladra Tóquio, em La Casa de Papel, disponível na Netflix.

Casa em Chamas é estrelada pela atriz Úrsula Corberó, de La Casa de Papel — Foto: Divulgação/Netflix

José Manuel Poga é Pedro

O marido de Rosa é um oficial da Guarda Urbana de Barcelona. Antes de morrer, Pedro estava numa crise de relacionamento com Rosa após esta entrar numa disputa de custódia contra Javi, seu ex-marido. A morte de Pedro revela detalhes da vida obscura de sua esposa. Assim como Úrsula, José Manuel Poga esteve em La Casa de Papel, onde interpretou o vilão Gandía.

A morte de Pedro revela detalhes obscuros sobre sua esposa Rosa — Foto: Divulgação/Netflix

Quim Gutiérrez é Albert López

O amante de Rosa é outro oficial da Guarda Urbana de Barcelona. López engata um romance com a colega quando ela ainda está comprometida com Pedro. Quando a polícia passa a investigar o possível envolvimento dele com o assassinato do guarda, Albert quer se distanciar ao máximo de Rosa. Quim Gutiérrez esteve no elenco de Jungle Cruise, filme de aventura disponível no Disney+.

Albert é interpretado por Quim Gutiérrez e é o amante de Rosa — Foto: Divulgação/Netflix

Isak Ferriz é Javi

Antes de se relacionar com Pedro, Rosa foi casada com Javi. Juntos, eles tiveram uma filha. Após a separação, Rosa entrou na Justiça para disputar a guarda da filha. O assassinato do marido da ex-esposa coloca Javi como um suspeito em potencial. Isak Ferriz é o protagonista da série Infiesto, outra série de suspense da Netflix.

Javi é o ex-marido de Rosa. Ele disputa na Justiça a guarda da filha que teve com a guarda — Foto: Divulgação/Netflix

Eva Llorach é Ester

A investigadora é a principal pedra no sapato para Rosa, Albert e Javi. Ester considera os três como potenciais assassinos de Pedro, dado a relação conflituosa do grupo com a vítima. Sua maior desconfiança está nas versões dadas por Rosa durante os interrogatórios, pois a guarda não parece idônea como diz ser. Eva Llorach está no elenco do filme A Garota de Fogo.

Ester investiga o assassinato de Pedro tendo como principais suspeitos Rosa, Albert e Javi — Foto: Divulgação/Netflix

Confira o trailer de Corpo em Chamas

Com informações de Cosmopolitan, El Comercio, IMDb, Netflix

