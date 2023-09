Cria conteúdo online? Veja 5 sites que você precisa conhecer

Pexels, Answer The Public, Coolors, Gridbank e LanguageTool são algumas das ferramentas que irão otimizar a criação de conteúdo online e oferecer mais qualidade para os seus seguidores. A seguir, confira detalhes sobre como cada uma dessas plataformas funcionam e como elas podem ajudar.

Eightify app: extensão resume vídeos do YouTube com IA; saiba usar

Já entrou no canal do TechTudo no WhatsApp? Clique aqui e saiba tudo sobre tecnologia

Conheça algumas ferramentas para otimizar e melhorar a qualidade do seu conteúdo online — Foto: Reprodução/Pexels/Plann

📝 Quais os melhores chatbots para conversar com inteligência artificial? Comente no Fórum do TechTudo

1. Gridbank

O Gridbank (https://gridbank.io/) é um banco de vídeos gerados por usuários, também conhecido como UGC (User Generated Content, em tradução livre, conteúdo gerado pelo usuário). A proposta do site é ser um marketplace para conteúdos autênticos, facilitando o processo de criação de vídeos de profissionais de marketing, criadores de conteúdo e influencers.

Para usar, basta acessar o site, digitar na barra de pesquisa uma palavra-chave relacionada ao tema do seu vídeo e escolher entre as opções da página. O Gridbank possui um teste gratuito de 14 dias e libera o uso de pelo menos 2 clipes, dependendo do plano escolhido. O pacote voltado para criadores de conteúdo custa US$ 45, cerca de R$ 220 na cotação atual.

O Gridbank é uma plataforma paga de conteúdo UGC — Foto: Reprodução/Millena Borges

2. Coolors

O Coolors (https://coolors.co/) é um gerador de paletas de cores disponível para web, Android e iOS. Indicado para quem busca inspirações, está criando uma marca ou até realizando um rebranding, a plataforma possui diversos recursos como explorar paletas, extrair cores de uma imagem e até mudar tons de uma imagem em formato svg.

O site é gratuito, mas possui uma versão PRO por R$ 17 mensais. Com a assinatura, é possível gerar paletas com mais de cinco cores, remover anúncios e salvar, de forma ilimitada, todos os projetos criados.

Para utilizar a ferramenta, basta acessar o site ou app, clicar em “Start to generate” para gerar, de forma aleatória, paletas de cores, ou “Explore trending palettes” para visualizar conjuntos de cores populares.

A plataforma Coolors cria paletas de cores aleatórias — Foto: Reprodução/Millena Borges

3. Answer The Public

O Answer The Public (https://answerthepublic.com/pt) é um site para obter informações sobre determinados públicos a partir de dados reais sobre o que as pessoas estão buscando na internet. A ferramenta funciona analisando os dados de preenchimento automático de plataformas de busca.

Para descobrir os tópicos mais procurados na internet e encontrar temas relevantes para posts nas redes sociais, artigos de blogs e outros, basta acessar o site, digitar 1 ou 2 palavras na caixa de texto e selecionar “Buscar”.

A versão gratuita é limitada. O usuário cadastrado terá acesso a três buscas por dia. Para mais benefícios, o site possui planos de assinatura a partir de US$ 5 mensais, ou R$ 25 na cotação atual.

O Answer The Public é indicado para conhecer o que os seus seguidores buscam na internet — Foto: Reprodução/Millena Borges

4. Pexels

Bancos de imagens como o Getty Images e o Shutterstock costumam apresentar planos de assinatura muito caros para quem trabalha sozinho. Por isso, plataformas como o Pexels (https://www.pexels.com/) podem ser uma alternativa. O site oferece download de fotografias profissionais em diferentes tamanhos de forma gratuita e sem copyrights.

Para utilizar, basta acessar a página e buscar o tema da imagem que procura no campo no topo da tela. As fotos podem ser utilizadas sem créditos à plataforma ou ao fotógrafo, mas não é permitido o uso de imagens com pessoas de forma ofensiva ou para endossar um produto.

O Pexels é um banco de imagens completamente gratuito e sem limites de download — Foto: Reprodução/Millena Borges

5. Language Tool

O LanguageTool (https://languagetool.org/pt-BR) é um site indicado para corrigir e evitar erros gramaticais ou de ortografia. Também disponível como extensão do Google Chrome e em outros idiomas, a ferramenta gratuita oferece sugestões de como aprimorar um texto, mesmo quando não há erros gramaticais.

Para utilizar, basta colar um texto na página inicial do site. Além de corrigir, o site também oferece a opção “Parafrasear”. Ao clicar em uma palavra, o LanguageTool mostra sinônimos e formas de reescrever a frase.

Corrija erros e melhore o seu estilo de escrita como o LanguageTool — Foto: Reprodução/Millena Borges

Veja também: Legendas para fotos do Instagram: 5 apps com frases