Curte ler? 5 formas de usar o ChatGPT para personalizar suas leituras

1. Use o ChatGPT para pedir recomendação de livros

Uma boa forma de usar o ChatGPT é pedir a ele recomendações de leitura. A partir dos seus prompts, ele pode dar sugestões com base em um livro, um gênero ou um autor que deseje ler. Ainda, caso não haja preferências, faça um compilado com suas leituras favoritas e peça para que a ferramenta indique algo a partir delas. É possível também perguntar ao ChatGPT por que os livros estão sendo indicados, para garantir que a leitura seja compatível com o seu gosto literário.