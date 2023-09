Os podcasts são uma ótima opção para os amantes de mistério, terror e true crime, proporcionando histórias emocionantes e arrepiantes para os ouvintes. As produções abordam uma variedade de temas, desde serial killers a eventos paranormais, para agradar a todos os gostos. Títulos como "Modus Operandi", "França e o Labirinto" e "Café com Crime" são alguns exemplos de produções que o manterão à beira do seu assento. A seguir, o TechTudo apresenta uma lista com 9 podcasts que o convidam a mergulhar no universo dos mistérios não resolvidos e das perturbadoras histórias de crimes reais.

Curte true crime? 9 podcasts de mistério e terror para você acompanhar — Foto: Divulgação/Pexels

1. Modus Operandi

O podcast Modus Operandi, apresentado por Carol Moreira e Mabê Bonafé, nasceu em janeiro de 2020. A produção é semanal e conta histórias sobre crimes reais, serial killers e casos sobrenaturais, sempre contextualizando os fatos e propondo debates e reflexões. Os episódios são lançados todas as quintas-feiras, às 8h.

Disponível gratuitamente nos principais streamings de áudio, como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts, o podcast também pode ser ouvido em seu site oficial (https://www.modusoperandipodcast.com/). Por lá, também é possível conferir uma lista de obras relacionadas a cada episódio. O Modus Operandi conta ainda com a minissérie “Além do Crime”, que tem seis episódios e está disponível no YouTube da Netflix.

O podcast Modus Operandi conta histórias sonre crimes reais, serial killers e casos sobrenaturais — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

Café com Crime

Em 2018, a jornalista e roteirista Stefanie Zorub, também conhecida como Dona Café, lançou o Café Com Crime (https://open.spotify.com/show/2HuFd4vu8PsXGnJLvdPCb6), o primeiro podcast de true crime que traz apenas casos brasileiros. A produção, disponível exclusivamente no Spotify, traz em cada episódio uma história real de crime ocorrido no Brasil - como o assassinato da atriz Daniele Peres, por exemplo.

O podcast adota um formato de conversa descontraída, às vezes com participações especiais, como o episódio em que a atriz Livia Vilela conta sobre sua história com stalking. Os episódios são lançados quinzenalmente, sempre às quartas-feiras.

Café com Crime é o primeiro podcast brasileiro de true crime — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

França e o Labirinto

França e o Labirinto é uma audiossérie produzida no Brasil pela Nonsense Creations, a produtora do Jovem Nerd. O podcast conta a história de Nelson França, um detetive particular cego que, no passado, ajudou a capturar um famoso serial killer. Quando novas mortes começam a acontecer, o investigador, que é interpretado por Selton Mello, acredita que o assassino pode estar de volta. A produção é cheia de easter eggs escondidos.

No elenco principal, além de Selton Mello, Maíra Góes interpreta Angela, sua ex-esposa e também detetive; Luiz Carlos Persy interpreta Omar Hassot, um jornalista e escritor que faz parte do passado de França; e Jorge Lucas interpreta o delegado Noronha.

A produção foi lançada em 29 de agosto e conta com 13 episódios, todos disponíveis no Spotify. Ela foi feita usando técnicas de gravação binaural, que empregam dois microfones posicionados à distância de uma cabeça para reproduzir a forma como a audição funciona na vida real. Para ter a melhor experiência, é recomendado usar fones de ouvido com, no mínimo, dois canais.

França e o Labirinto é a primeira audiossérie original Spotify produzida no Brasil — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

Caso Bizarro

O Caso Bizarro é um podcast criado pela publicitária, escritora e roteirista Mabê Bonafé, apresentadora também do Modus Operandi. O podcast fala sobre casos peculiares que já aconteceram ao redor do mundo, ou casos enviados por ouvintes, como histórias de hospitais ou casas amaldiçoadas.

O diferencial dessa produção está na combinação única de humor "terrir", que é uma mistura de comédia com terror. Além disso, o podcast apresenta um quadro especial chamado "Caso Bizarro Temático", explorando tópicos como casos envolvendo animais, por exemplo.

Os episódios são lançados às 3h de toda segunda e quarta-feira. Às quartas, vale dizer, o episódio sai exclusivamente no aplicativo da Amazon Prime Music.

O podcast Caso Bizarro combina comédia com terror — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

Mundo Freak

O Portal Mundo Freak, criado em agosto de 2012 pelo escritor Andrei Fernandes, a gerente de mídias sociais Ira Morato e o professor de história Rafael Jacaúna, produz o Podcast Mundo Freak Confidencial.

A produção trata de casos intrigantes e fenômenos paranormais, com novos episódios todas as quintas-feiras. É possível acompanhar o podcast pelo Spotify, Apple Podcasts e pelo próprio portal (https://www.mundofreak.com.br/). Neles, os três apresentadores buscam equilibrar uma conversa leve e divertida, abordando perspectivas tanto céticas quanto crédulas.

O podcast Mundo Freak sobre fenômenos paranormais busca abordar perspectivas tanto céticas quanto crédula — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

Crimes de Sutiã

Débora Silveira Cunha e Mariana Nery, duas advogadas apaixonadas por Direito Criminal, apresentam o podcast Crimes de Sutiã. Criado em 2022, a produção é voltada para quem gosta de true crime e quer entender os casos sob uma perspectiva jurídica e feminista. Em cada episódio, as apresentadoras analisam um caso de grande repercussão, como o de Suzane Von Richthofen. Os episódios são lançados todas as terças-feiras, no Spotify.

Crimes de Sutiã é um podcast para quem quer entender os casos de true crime sob a perspectiva jurídica e feminista — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

Cold Case Files

Com base na aclamada série americana indicada ao Emmy da A&E, o podcast "Cold Case Files" mergulha em alguns dos assassinatos mais enigmáticos, que desafiaram as habilidades dos investigadores e permaneceram sem solução, em alguns casos, por várias décadas. A narrativa da série se desenrola na cidade de Filadélfia, Pensilvânia, e se concentra em uma divisão policial especializada em investigar crimes não solucionados do passado.

O podcast é apresentado por Paula Barros, e seus episódios estão disponíveis somente em inglês no Spotify, Apple Podcasts e PodcastOne, todas as terças-feiras e sábados.

O podcast Cold Case Files é baseado na série indicada ao Emmy da A&E — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

Quiet Part Loud

Quiet Part Loud é um podcast de terror produzido pela Monkeypaw Productions e Gimlet Media, com produção executiva do cineasta Jordan Peele, conhecido por seus longas-metragens de terror. A série estreou em novembro de 2022 e conta com 12 episódios, todos disponíveis no Spotify.

A trama acompanha Rick Egan, um apresentador de rádio de extrema-direita que é demitido depois de fomentar ideias xenofóbicas e espalhar rumores sobre um grupo de adolescentes muçulmanos desaparecidos no pós-atentado de 11 de setembro.

Os episódios, em inglês, têm aproximadamente 20 minutos cada. O roteiro é de Clay McLeod Chapman e Mac Rogers, a direção é de Mimi e a produção é de Amy McLeish, Geoff Foster e Katie Pastore.

Quiet Part Loud é um podcast produzido pelo cineasta Jordan Peele, conhecido pelos seus longas-metragens de terror — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

Praia dos Ossos

Em 2020, a Rádio Novelo lançou o podcast "Praia dos Ossos", uma série composta por oito envolventes episódios. O conteúdo está disponível nas principais plataformas de streaming de áudio, incluindo Spotify e Apple Podcasts, além do canal oficial da Rádio Novelo no YouTube.

Na produção, Branca Vianna, fundadora e presidente da Rádio Novelo, reconstitui o assassinato de Angela Diniz, ocorrido em 30 de dezembro de 1976. Angela foi morta com quatro tiros numa casa na Praia dos Ossos, em Búzios (RJ), pelo então namorado Doca Street, que admitiu sua culpa perante a justiça.

Praia dos Ossos é um podcast da Rádio Novelo que reconstitui o assassinato de Angêla Diniz — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

