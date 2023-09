Curte viajar? Conheça 8 IAs para comprar passagem barata e planejar viagens

Ferramentas com inteligência artificial (IA) podem funcionar como assistentes virtuais de viagem, auxiliando o usuário na procura por passagens mais baratas e até mesmo na sugestão de um roteiro turístico personalizado. Em junho de 2023, uma influenciadora americana chegou a viralizar no TikTok ao mostrar um cronograma de viagem pela Europa, proposto pelo ChatGPT, que permitiria viajar com gastos abaixo média. No mês passado, foi a vez de um youtuber britânico chamar atenção nas redes sociais com um itinerário sugerido pelo bot para passar um dia em Londres .

Contudo, a plataforma da OpenAI não é a única opção para facilitar a vida dos viajantes. Com alguns serviços do Google, como o Google Flights e o Bard por exemplo, é possível utilizar a inteligência artificial para reduzir os custos das férias. Outras ferramentas gratuitas, como os sites GetMe.Flights, Mighty Travels e Travel Mate, também são úteis para quem está planejando escapar da rotina, mas quer economizar. Confira, a seguir, oito ferramentas de inteligência artificial para usar ao planejar viagens.

1. Google Flights

O serviço de pesquisa de passagens aéreas da Google já é um velho conhecido dos usuários que gostam de viajar. A novidade é que agora o Google Flights conta com um novo recurso de IA, que rastreia os melhores preços dos bilhetes e notifica os interessados quando for a melhor hora de comprar. A ferramenta também indica se os valores estão acima ou abaixo da média e permite monitorar essas informações por um período especifico. Basta acessar o site Google Flights (google.com/travel/flights), indicar a origem e destino desejados e utilizar os filtros disponíveis para escolher preferências, como companhias aéreas, número de escalas e faixa de preços.

2. GetMe.Flights

O Getme.flights (https://getme.flights/) é uma ferramenta de IA que auxilia os usuários a encontrar voos com preços mais acessíveis. A plataforma permite filtrar as buscas de acordo com os aeroportos mais próximos da partida e do destino e ainda exibe os valores nas moedas locais. Além disso, o site também conta com um blog com dicas de viagem, guia de destinos e informações úteis para turistas.

Para usar a ferramenta, basta clicar na opção "Trip Planner", no menu superior do site, para começar a conversar com o chatbot gratuitamente. O TechTudo recomenda detalhar as suas mensagens com várias informações sobre a sua possível viagem — como época do ano em que pretende ir, interesses específicos e tempo de estadia —, já que existe um limite de envios gratuitos. Para enviar mensagens livremente para o bot, o serviço está disponível na versão Premium por US$ 2,50 (cerca de R$ 12,00).

3. Mighty Travels

Para quem quer economizar nas passagens aéreas e nas reservas de hotéis, o site Mighty Travels (https://www.mightytravels.com/) é uma das alternativas possíveis. A plataforma combina apuração humana com a de inteligência artificial para encontrar promoções e conta com uma versão gratuita, que garante acesso a um painel de tarifas — com informações sobre o destino escolhido e até sobre o que esperar do serviço das diferentes companhias aéreas.

Na plataforma, também é possível obter indicações de cidades por meio dos interesses indicados no perfil da conta, como aventura, lugares históricos, gastronomia, compras e pontos turísticos. Usuários também podem obter alertas de ofertas por e-mail e utilizar o assistente de viagem pessoal, capaz de fornecer milhares de itinerários de viagem detalhados e indicar guias de destino.

4. Bettertravel

Bettertravel.ai é outra ferramenta alimentada por IA que auxilia no planejamento de viagens. A plataforma ajuda a gerar recomendações e itinerários personalizados com base nas preferências e interesses do usuário, sem a necessidade de pesquisas extensas. Informando orçamento e alguns interesses, o site enviará sugestões e dicas do assistente de IA para a sua viagem.

Para utilizar o Bettertravel.ai, basta acessar o site (https://bettertravel.ai/), indicar a duração do passeio em dias e digitar o país, cidade ou região de interesse para obter um itinerário. Caso o usuário ainda não saiba aonde vai, pode escrever um resumo do que seria uma viagem ideal para receber indicações de destino correspondentes. As dicas de atrações possuem links que redirecionam para busca no Google, sem a necessidade de digitar o local.

5. Travel Mate

Com uma interface bastante intuitiva, a plataforma de inteligência artificial Travel Mate (https://www.travel-mate.app) gera guias de viagens para milhares de cidades ao redor do mundo. Basta acessar o site, digitar o destino desejado no campo de busca e clicar no ícone de lupa para obter mais informações. O usuário também pode clicar nos botões dos destinos sugeridos, na home do site, ou buscar opções entre países já listados. A ferramenta não requer cadastro e é útil para quem quer conhecer outras cidades ou descobrir lugares interessantes em regiões que já são familiares.

6. My Travel Brain

O My Travel Brain é outra ferramenta que se aproveita da IA para oferecer roteiros de viagem e informações atualizadas sobre possíveis destinos de viagem. A plataforma ainda conta com uma assistente virtual capaz de responder perguntas sobre as diferentes localidades selecionadas. Para utilizá-la, basta acessar o site (https://mytravelbrain.com), digitar o local desejado no campo de busca e clicar no botão "Plan My Holidays".

7. Bard

Assim como o ChatGPT, o Bard também pode funcionar como um assistente de viagens virtual. Conversando com o chatbot, o usuário tem acesso à informações atualizadas sobre diferentes destinos, como clima, atrações turísticas, atividades e possíveis gastos. Além disso, a ferramenta pode auxiliar no planejamento de um roteiro de passeios personalizado, de acordo com as preferências indicadas pelo internauta em seus comandos.

O Bard ainda pode ser útil para encontrar voos baratos, hotéis com desconto e atividades gratuitas ou com preços acessíveis. Basta acessar o site da IA do Google (https://bard.google.com/) e digitar as perguntas e comandos necessários. É importante lembrar que, quanto mais específicos forem os prompts, melhores e mais adequadas serão as respostas da ferramenta. Vale indicar, por exemplo, o perfil dos viajantes, os dias que pretendem ficar no local de destino, o orçamento disponível e as preferências turísticas e gastronômicas. Ao final da pesquisa, as respostas do Bard ainda podem ser convertidas em arquivos do Google Docs em apenas um clique, facilitando a organização das informações da viagem.

