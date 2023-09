Cyberpunk 2077: 7 novidades que chegam em Phantom Liberty e no update 2.0

Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty é a nova expansão do game da CD Projekt Red, que tem data marcada para chegar no 26 de setembro para PlayStation 5 ( PS5 ), Xbox Series X , Xbox Series S e PC. A DLC promete adicionar uma grande quantidade de conteúdo para os jogadores, como um novo distrito, missões inéditas, além de uma série de mudanças nas mecânicas de combate e na inteligência artificial dos inimigos, por exemplo.

De acordo com a desenvolvedora, muitos desses novos recursos fazem parte da atualização 2.0, que poderá ser baixada de graça por quem já tem o jogo base poucos dias antes do lançamento de Phantom Liberty. Pensando nisso, o TechTudo preparou uma lista com algumas das principais novidades que chegam com o lançamento da expansão de Cyberpunk 2077. Veja, a seguir, mais informações sobre os conteúdos e saiba quais serão pagos ou gratuitos.

1. Novo mapa e história

A maior adição de Phantom Liberty é Dogtown, um distrito isolado que fica próximo à região de Pacífica. Essa área não é controlada pela polícia, mas sim pelo coronel Kurt Hansen e a milícia Barghest. As novas missões da área contam mais sobre os membros da gangue, que estão tentando capturar a presidente dos Novos Estados Unidos e serão seus principais inimigos.

Durante o enredo, a trilha-rede Songbird promete resolver o problema causado pelo chip de Johnny Silverhand, personagem interpretado por Keanu Reeves que segue com um grande peso na história. Outro destaque é o ator Idris Elba, que será o agente Solomon Reed, um aliado para os momentos de espionagem que devem marcar a nova aventura de V. As missões só estarão disponíveis para aqueles que comprarem Phantom Liberty.

2. Nova árvore de habilidades

A atualização de Cyberpunk 2077 irá disponibilizar uma árvore de habilidades inédita para todos que já compraram o game. O sistema foi remodelado e deve tornar a experiência de construir seu personagem mais dinâmica, além de deixar a interface menos confusa e diminuir o número de skills que mudam apenas estatísticas de combate - como vida, velocidade e chance de acerto crítico.

De acordo com a CD Projekt Red, a ideia é tornar o efeito das habilidades mais prático, adicionando movimentos e criando novas formas de jogar. Depois da atualização 2.0, os usuários poderão usar seus pontos de experiência para aprender finalizações brutais e refletir balas usando espadas, por exemplo. Também será possível retirar pontos de skills específicas, facilitando na hora de ajustar sua build.

3. Habilidades do Relic

As skills do Relic são um novo tipo de habilidade que vêm do chip que contém a personalidade do roqueiro Johnny Silverhand. Esses poderes vão tornar os implantes cibernéticos de V ainda mais poderosos, adicionando ataques especiais para braços de gorila, lâminas louva-a-deus, monofio, lançador de projéteis e outras armas. Com isso, os usuários poderão explorar novos estilos de combate e formas diferentes de eliminar seus alvos.

4. Mudanças na cibernética

Outro sistema que sofrerá alterações é o de cibernética. Com a atualização gratuita, os implantes passarão a ter um peso maior na build, já irão impactar os atributos de armadura do personagem - o que atualmente é feito através das roupas. Além disso, a tela do inventário contará com uma nova barra do lado esquerdo, que vai limitar a quantidade de itens que poderemos instalar no corpo de V.

Os desenvolvedores já confirmaram que, apesar do limite estabelecido pela barra, o jogador não vai perder o controle de V por conta da ciberpsicose, um transtorno causado pelo uso exagerado de implantes cibernéticos. Na verdade, graças à nova árvore de habilidades, seu personagem poderá despertar um estado de fúria e ficar mais forte quando estiver equipado com grandes quantidades de cibernética.

5. Sistema de polícia aprimorado

A polícia de Cyberpunk 2077 é um alvo comum das críticas dos jogadores, mas esse problema pode estar prestes a ser solucionado. O update 2.0 vai introduzir uma nova inteligência artificial para esses personagens, que agora vão chegar em carros e perseguir V pelas ruas.

A força empregada pelos inimigos e as autoridades que irão atrás de você variam de acordo com o distrito e os delitos. Por exemplo, a polícia irá te procurar caso cometa crimes Night City, mas dentro de Dogtown quem vai te caçar é a Barghest. Em todos os casos, sempre que a ameaça alcançar cinco estrelas, os jogadores irão encarar uma nave da Max Tac - a divisão especializada em matar ciberpsicopatas.

6. Combate sobre rodas

Phantom Liberty também vai adicionar novas mecânicas de combate sobre rodas. Este tipo de confronto já existe no jogo base, mas apenas em trechos específicos da história. Depois da atualização gratuita, V poderá atacar outros personagens usando veículos equipados com canhões e metralhadoras ou usar suas próprias armas enquanto estiver no volante.

Além disso, os desenvolvedores comentaram que será possível causar explosões ao atirar em tanques de combustível e cortar pneus usando lâminas. Durante os confrontos, você também poderá usar hacks rápidos para atacar os motoristas inimigos - forçando os veículos a frearem, baterem ou se destruírem, por exemplo.

7. Missões de veículos

Phantom Liberty também irá introduzir missões focadas especificamente no combate entre veículos. O jogador terá de recuperar carros dentro e fora dos muros de Dogtown, além de cumprir objetivos dinâmicos no trajeto - como vencer gangues, hackear veículos sem ser visto e concluir serviços no limite de tempo. Essa novidade promete resolver o problema que muitos jogadores tinham ao zerar Cyberpunk 2077, já que Night City não disponibilizava muitas coisas para fazer após o fim da história.

