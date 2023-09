Depois da Cabana: veja personagens e elenco da série da Netflix

Nos seis episódios de Depois da Cabana, são mostrados personagens que prometem entregar grandes reviravoltas no desfecho da série. Para saber quem é quem no seriado, confira a seguir uma lista com os principais personagens e seus intérpretes.

Depois da Cabana, minissérie exclusiva da Netflix, está em primeiro lugar no ranking da plataforma — Foto: Divulgação/Netflix

Kim Riedle é Lena Beck

Lena é uma mulher que foi raptada por um homem misterioso. Ela está em cárcere privado com outras duas crianças, Hannah e Jonathan, que parecem ser seus filhos. Um dia, a vítima consegue fugir da casa onde é mantida como refém e foge para a floresta. Quando a polícia descobre o caso, ela passa a ser um elo de um outro crime cometido há 13 anos. Kim Riedle é conhecida por seu papel em Skylines, outra série alemã da Netflix.

Lena é mantida em cárcere privado a mando de um homem misterioso — Foto: Divulgação/Netflix

Naila Schuberth é Hannah

Hannah é filha de Lena Beck. Ela e seu irmão Jonathan se referem ao homem que raptou a protagonista como "papai". De comportamento introspectivo, a menina parece nutrir algum sentimento pelo sequestrador. Quando Lena acorda no hospital, após ter sido atropelada na estrada, Hannah está do seu lado. A atriz mirim Naila Schuberth esteve no elenco do filme Bird Box Barcelona, também da Netflix.

Minissérie alemã Depois da Cabana conduz uma trama cheia de segredos sobre sequestro e assassinato — Foto: Divulgação/Netflix

Hans Löw é Gerd Bühling

O policial especialista em desaparecimentos investiga o rapto inexplicável de uma jovem há 13 anos. Quando é informado que Lena Beck está desacordada em um hospital, ele acredita que a protagonista pode ser a mulher raptada. No entanto, outras descobertas sobre o acidente de Lena podem mudar o rumo das investigações. Hans Löw está no elenco de O Homem Ideal, disponível no HBO Max.

Gerd Bühling investiga há 13 anos um desaparecimento cuja peça principal é Lena Beck — Foto: Divulgação/Netflix

Haley Louise Jones é Aida Kurt

A policial investiga, junto com Gerd, o rapto de Lena Beck, além de outro desaparecimento sem solução ocorrido há 13 anos. Ela tenta descobrir como Lena foi sequestrada e quem é a garota que esteve ao seu lado durante o acidente. Haley Louise Jones está no elenco de Paraíso, filme de ficção científica e suspense da Netflix.

Aida Kurt auxilia Gerd na investigação sobre o rapto de Lena Beck — Foto: Divulgação/Netflix

Sammy Schrein é Jonathan

O garoto é irmão de Hannah e filho de Lena. Assim como a menina, Jonathan é extremamente introspectivo. Seu único interesse é uma bola de neve que ele considera seu maior tesouro. Sammy Schrein esteve no elenco da série de TV German Crime Story: Gefesselt.

Jonathan é um dos filhos de Lena. O garoto é calado e gosta de interagir com uma bola de neve — Foto: Divulgação/Netflix

Justus von Dohnányi é Matthias Beck

Matthias é o pai de Lena Beck e está à procura da filha desde que ela foi raptada há 13 anos. Sua esperança no reencontro parece ter sido concretizada após Lena ter sido hospitalizada. Mas o personagem acredita que a mulher à sua frente não é de fato sua filha. Justus está no elenco de 007 - O Mundo Não é o Bastante, filme disponível no Amazon Prime Video.

Matthias é o pai de Lena Beck, mas ele desconfia que a mulher que está no hospital não seja sua filha — Foto: Divulgação/Netflix

Julika Jenkins é Karin Beck

Casada com Matthias, a mãe de Lena vive amargurada desde o sumiço da filha. Ela tem esperança de reencontrá-la com vida. No entanto, assim como o marido, está cautelosa com o surgimento de uma nova pista. Julika Jenkins está no elenco de Dark, série de ficção científica e suspense da Netflix.

A mãe de Lena Beck cuida do marido enquanto surgem novas pistas sobre o paradeiro da filha — Foto: Divulgação/Netflix

Birge Schade é Ruth

A enfermeira entra em contato com a polícia após a chegada de Lena Beck no hospital onde trabalha. Rapidamente, cria um vínculo com Hannah, mas desconfia que a menina esconda um segredo obscuro. Birge Schade é um dos nomes da série de TV alemã Bettys Diagnose.

Ruth consegue ter uma relação de confiança com Hannah. Ela desconfia que a garota esconda um segredo sobre a mãe — Foto: Divulgação/Netflix

Seraphina Maria Schweiger é Ines Reisig

A colega de Aida e Gerd atua na investigação sobre o desaparecimento de Lena Beck. Por não ser tão experiente e esperta como os dois, está propensa a cometer erros em seu trabalho. Depois da Cabana é o primeiro trabalho de Seraphina Maria Schweiger na TV/Streaming.

Ines é uma jovem investigadora que auxilia Aida na busca por Lena Beck — Foto: Divulgação/Netflix

Confira o trailer de Depois da Cabana:

