Dia do Cliente 2023: 6 apps para aproveitar promoções

Comemorado no dia 15 de setembro, o Dia do Cliente é uma data comercial em que muitas lojas anunciam ofertas e facilidades de compra para os consumidores. Aplicativos de compras online oferecem aos clientes descontos especiais, cashback, parcelamento sem juros e muito mais sem que o usuário precisa sair de casa. É o caso do PicPay , que irá oferecer produtos com até 70% de desconto no marketplace no Dia do Cliente. Já o Nubank , disponibilizará descontos exclusivos em 150 lojas parceiras e oferecerá parte do dinheiro de volta em algumas compras. A seguir, conheça veja a lista completa de app para avaliar preços e aproveitar promoções na data.

Veja apps para aproveitar o Dia do Cliente 2023 — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

1. PicPay

De 11 a 18 de setembro, o PicPay realiza uma maratona de ofertas no PicPay Shop, com descontos de até 70% em mais de 330 lojas parceiras, incluindo Casas Bahia, Adidas, Amazon e Natura, abrangendo diversas categorias como eletrônicos, beleza e moda.

Além disso, a semana de ofertas do PicPay oferece cashback nas compras em lojas como Magalu (10%) e Casas Bahia (8%), com o dinheiro de volta sendo depositado na conta PicPay após a aprovação da empresa parceira. Tudo isso está disponível no aplicativo do PicPay, no qual os clientes gerenciam suas finanças e compras. Para aproveitar, basta acessar o marketplace do PicPay Shop no app.

App PicPay oferece diversas ofertas na semana do consumidor — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

2. Nubank

Durante todo o mês de setembro, o Nubank irá celebrar o Dia do Cliente com ofertas exclusivas no aplicativo. Desse modo, o shopping Nubank disponibiliza descontos e cashback em mais de 150 estabelecimentos parceiros.

Para os consumidores que gostam da Magalu, existem descontos que chegam a 80% do valor do produto. Outras marcas como Samsung, Casas Bahia, Aliexpress, Centauro e KaBuM também oferecem descontos atraentes.

Nubank terá ofertas no Dia do Cliente — Foto: Danilo Paulo de Oliveira/TechTudo

No quesito cashback Nubank, marcas como Natura, Alura, Xiaomi, e Madeira Madeira permitem que o cliente receba parte do valor de sua compra de volta. Seja qual for a facilidade, o consumidor pode parcelar suas compras em 10 ou 24 vezes sem juros, a depender da marca escolhida. Bem como realizar recargas acima de R$ 20 na Vivo e garantir 10GB de bônus entre 15 e 20 de setembro.

Para acessar as ofertas do mês do cliente no Nubank, o consumidor precisa ir até a seção dedicada ao Shopping, representada pelo item de “sacola” no rodapé do aplicativo.

O aplicativo da Méliuz está promovendo a Semana do Cliente, que vai do dia 4 ao dia 17, e oferece cashback e cupons de desconto em compras online. A campanha é válida apenas para lojas online parceiras, cujas porcentagens de cashback estão disponíveis no site ou no aplicativo da Méliuz.

Na semana do consumidor resgate cupons especiais no app Méliuz — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Durante esses dias, todos os usuários cadastrados na Méliuz poderão comprar com cashback de 15% na Samsung, 40% na SurfShark, 30% na Kaspersky, 10% na Netshoes, e muito mais. Além disso, ainda existem cupons de desconto de 10% a 15% em várias lojas, incluindo um cupom de R$ 100,00 off em todo o site da Brastemp.Para os consumidores que pretendem aproveitar ao máximo essas ofertas, é possível usar cupons de desconto, desde que sejam os disponíveis na Méliuz, combinados com o cashback.

O assistente de compras Buscapé também oferece facilidades em uma Semana do Cliente que vai do dia 11 ao dia 15 de setembro. Durante este período, as principais marcas parceiras do buscador oferecem cashback com a opção de resgate via Pix.

Como exemplo, podemos citar a Amazon com 8% de retorno, a Magazine Luiza com 6%, a Netshoes com 10%, Ponto Frio com 5%, e muitas outras opções direto no app. Com a opção de alerta de preço do Buscapé, o cliente pode ficar de olho na baixa dos preços e aproveitar o dinheiro de volta para economizar ainda mais!

Busque por descontos em lojas parceiras do Buscapé — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Os apaixonados por cupons podem aproveitar a Semana do Cliente no app do Cuponomia para economizar. A plataforma vai oferecer cupons de desconto e cashback exclusivos para marcas como Aliexpress, Vivara, Americanas, C&A, Netshoes, Centauro e Renner.

Muitos cupons possuem desconto e cashback aliados, o que torna as ofertas ainda mais atraentes. É o caso de marcas como a Baw, que apresenta cupom especial com até 20% OFF + cupom Baw Clothing com 25% OFF extra e 2,1% de cashback. Confira essa e demais promoções no app do Cuponomia.

Na Cuponomia você consegue cashback e descontos especiais em lojas parceiras — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

O app da Livelo dá aos usuários cadastrados a oportunidade de juntar pontos em compras no cartão de crédito, seja na versão débito ou crédito. Ao juntar certa quantidade de pontos, é possível trocá-los por mais de 800 mil produtos, serviços e experiências oferecidos pelo clube.

No mês de setembro, acontece a quinzena do cliente da Livelo, na qual os usuários poderão aproveitar ofertas de até 60% de desconto em produtos para casa e jardim. Além disso, será possível usar pontos + dinheiro para realizar as compras, com a opção de parcelar em até 10 vezes sem juros.

Junte pontos e troque por produtos no app Livelo — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

