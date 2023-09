Dia do Programador: 5 sites e apps para aprender programação de graça hoje

O Dia do Programador é celebrado nesta quarta-feira (13), e o mercado da área, em expansão, é o desejo de muitos usuários. Para aprender a programar, há várias plataformas online e gratuitas que você pode explorar. São exemplos disso o Microsoft Learn e o Google Grow, que, além de contarem com vários cursos rápidos e grátis, também dão certificações. Além disso, é possível aprender programação pelo celular, usando apps disponíveis para Android e iPhone ( iOS ), como Datacamp e o Sololearn. Os cursos incluem C#, Python, R, JavaScript, C++ e mais. A seguir, veja cinco plataformas para aprender programação sem sair de casa.

Lista reúne plataforms que oferecem cursos gratuitos para quem quer aprender programação — Foto: Getty Images

📝Quanto vai custar o iPhone 15? Veja no Fórum TechTudo

1. Code Academy

O Code Academy (https://www.codecademy.com/) oferece cursos de programação. Para começar, você precisa se cadastrar no site usando seu e-mail, conta do Google, Facebook ou LinkedIn. Uma vez registrado, você pode personalizar sua experiência na plataforma e acessar o catálogo de cursos gratuitos, bem como as opções pagas. Há opções com HTML, Javascript, Python, SQL e mais.

As versões pagas, Pro e Plus, desbloqueiam recursos adicionais, como acesso a mais de 300 cursos, orientação passo a passo para novas carreiras, certificações profissionais e recomendações de empregos personalizadas. Os preços são de, respectivamente, US$ 23,90 (R$ 119, aproximadamente, na compra anual) ou US$ 29,99 (R$ 148, na compra mensal), e de US$ 13,99 (R$ 69,30, na compra anual) ou US$ 17,49 (R$ 86,64, na compra mensal).

Página inicial da Code Academy — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

2. Microsoft Learn

O Microsoft Learn (https://learn.microsoft.com/pt-br/training/) é uma plataforma de aprendizado online oferecida pela Microsoft. Ela é voltada principalmente para estudantes, desenvolvedores, profissionais de TI e administradores de sistemas, mas pode ser acessada por qualquer pessoa.

Por lá, é possível desde cursos em tecnologias como C# e PowerBI até roteiros de aprendizagem personalizáveis para atender às preferências individuais. O diferencial é que o Microsoft Learn é completamente gratuito. Para usá-lo, basta acessar o site, pesquisar pelo tema que deseja aprender e, então, começar o curso ou módulo desejado.

Página inicial do Microsoft Learn — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

4. Google Grow

O Google Grow (https://grow.google/educators/#/seePrograms?modal_active=none), é uma plataforma que oferece programas como o CS First (para idades de 12 a 14 anos) e o Code Next. Segundo a plataforma, o objetivo do projeto é auxiliar as pessoas a adquirirem as habilidades necessárias para encontrar empregos, avançar em suas carreiras e expandir seus negócios. Embora os cursos sejam gratuitos, é possível obter uma certificação profissional mediante pagamento. Para usar o Google Grow, basta acessar o site, escolher a funcionalidade desejada (Desenvolver a minha carreira ou Desenvolver o meu negócio) e selecionar os cursos com base em tópicos, tipo de curso, certificação e duração.

Programas disponíveis no Google Grow — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

5. Datacamp

DataCamp é um aplicativo para Android e iPhone focado em ciência de dados, análise e programação em R. Por lá, é possível acessar diferentes cursos voltados à programação para aprender a usar várias ferramentas da área. A plataforma pode ser usada de forma gratuita, mas há um Premium individual, que libera mais cursos, dá certificados e custa US$ 6 (cerca de R$ 30) por mês.

Para usar o Datacamp, basta baixar o aplicativo na App Store ou Google Play Store, criar uma conta e, então, pesquisar pela ferramenta - por exemplo, SQL ou Python - de seu interesse.

DataCamp está disponível no App Store e no Google Play Store — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

6. Sololearn

O Sololearn (https://www.sololearn.com/) é uma plataforma que pode ser acessada via web, iPhone ou Android. Por lá, é possível fazer cursos de programação em diversas linguagens, como C++, Java, JavaScript, Python, PHP, HTML e SQL. Ela é projetada para ajudar os usuários a aprenderem a programar de maneira acessível e interativa.

Para começar a usar o Sololearn, você precisa criar uma conta e responder a algumas perguntas relacionadas aos seus objetivos de aprendizado. Em seguida, selecione a linguagem de programação que deseja aprender e inicie o curso. As lições são interativas e incluem desafios que permitem testar suas habilidades. À medida que você avança no Sololearn, tem a oportunidade de conquistar certificados que validam suas habilidades no campo da programação.

Página inicial do Sololearn — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

Com informações de Engadget (1, 2, 3, 4, 5, 6)

VEJA AINDA: Galaxy Z Flip 5: testamos o novo dobrável da Samsung; confira