Dia do Sexo: 5 vibradores smart com Bluetooth para celebrar a data

O Dia do Sexo é celebrado nesta quarta-feira (6) no Brasil. Entre outros produtos, algumas opções de vibradores smart estão disponíveis no mercado. Impulsionado pela pandemia e em crescimento constante nos últimos anos, o comércio de produtos eróticos apresenta grande variedade de itens para seu público. É possível encontrar artigos inteligentes e tecnológicos, muitas vezes com controle remoto ou via smartphone. Abaixo, o TechTudo listou algumas opções de vibradores smart, disponíveis na Amazon , para celebrar a data.

Brinquedos, próteses e diferentes equipamentos podem ser encontrados online, com ampla gama de opções e funcionalidades. Nos itens mencionados abaixo, são apresentados diferentes produtos e tecnologias.

Vibradores oferecem formatos e velocidades diferentes — Foto: Pexels

1. Vibrador de Casal Hera – a partir de R$ 177

Vibrador de Casal Hera tem nove modos de vibração — Foto: Divulgação/S-Hande

O vibrador duplo se destaca pelos seus nove modos de vibração, além de permitir controle e uso pelo seu smartphone, por meio do app do produto. Em formato de “U”, o modelo possui duas hastes, cada uma com um motor em sua extremidade. Dessa forma, pode ser usado a sós ou com outra pessoa.

Com 10 cm de comprimento e 3,5 cm de espessura, seu formato permite uso por baixo de roupas sem risco de queda, e seu controle via app tem alcance de até 5 m. Ele acompanha um cabo USB para recarga e pode ser encontrado por R$ 177.

2. Mini Vibrador Wireless – a partir de R$ 189

Mini Vibrador Wireless é discreto — Foto: Divulgação/Aphrodisia

Com suas pequenas dimensões, o Mini Vibrador Wireless da marca Aphrodisia é o modelo mais discreto da lista. De apenas 9,2 cm de comprimento e 4,5 de largura, ele pode ser usado sob peças de roupa. O aparelho permite controle via app, com 12 capacidades de vibração.

Feito em silicone e plástico ABS, o produto é resistente a água e seu carregamento é magnético. Disponível nas cores rosa, roxo e vermelho, o item é acompanhado por três lubrificantes em sua embalagem. O mini vibrador pode ser encontrado por R$ 189.

3. Vibrador de Casal Mr Devil – a partir de R$ 229

Vibrador Mister Devil oferece liberdade no uso — Foto: Divulgação/Monster Pub

O vibrador Mister Devil, da marca Monster Pub, concede ao usuário maior liberdade em seu uso. No app de controle estão disponíveis oito modos de vibração, além da possibilidade de criar vibrações personalizadas. O aplicativo ainda permite o acesso remoto por meio de um link.

Seu formato promete encaixe ideal durante o uso. Confeccionado em silicone na cor rosa e com 10 cm de comprimento e 4 cm de largura, ele é pequeno o suficiente para ser levado em bolsas ou mochilas. O carregamento é feito por meio de um cabo USB. O produto pode ser encontrado por R$ 229.

4. Calcinha Vibratória Pretty Love Fairy Boat – a partir de R$ 474

Calcinha Vibratória com Controle Wireless pode ser usada com qualquer lingerie — Foto: Divulgação/K-Toy

Apesar do nome, o aparelho da Ktoy é um pequeno vibrador que pode ser utilizado com qualquer calcinha ou lingerie. Feito em silicone e disponível na cor rosa, o vibrador possui o formato ideal para ser fixado no fundo das roupas. O aplicativo disponibilizado permite controle dos 12 modos de vibração oferecidos. Você ainda encontra, no próprio vibrador, o botão de energia, o de conexão com o app e um para mudança no tipo de vibração.

O produto é silencioso e serve como massageador corporal. Ele é resistente a água e de fácil limpeza, além de pesar apenas 82 g. Seu carregamento é feito por meio de um cabo USB e ele pode ser encontrado por R$ 474.

5. Massageador Bluetooth Ella – a partir de R$ 499

Vibrador Ella Svakom esta disponível em vermelho — Foto: Divulgação/Svakom

O vibrador bullet da Svakom é confeccionado em silicone na cor vermelha e possui toque aveludado. Por meio do aplicativo da fabricante, disponível para Android e iPhone (iOS), é possível controlar os 11 modos de vibração disponíveis, além do modo livre, que permite personalização por meio da tela do seu smartphone. Seu controle Bluetooth possui alcance de 5 m.

A conexão do produto com o app é simples: aperte o botão “S” até a bolinha na ponta do massageador acender. Após este passo, abra o app e selecione a opção para conectar com Bluetooth. O produto é carregado via cabo USB, incluso na caixa. O aparelho pode ser encontrado por R$ 499.

