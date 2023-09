Drag Race Brasil: conheça todas as queens participantes do reality

A franquia RuPaul's Drag Race finalmente lançou sua versão em terras brasileiras. Drag Race Brasil estreou na última quarta (30) na plataforma do Paramount+ e no canal da MTV Brasil. Assim como no programa original, um grupo de 12 drag queens vindas de todo o país entram na competição onde só uma participante levará o prêmio de um ano de produtos de maquiagem, um cetro, uma coroa personalizada e R$ 150 mil.

O reality é apresentado pela drag e cantora Grag Queen. Integram o corpo de jurados fixos o estilista Dudu Bertholini e a comediante Bruna Braga. O primeiro episódio do show pode ser visto gratuitamente no YouTube, pelo canal do Paramount+ Brasil. Aqui no TechTudo você conhece cada uma das 12 participantes, do estado de origem até o estilo de maquiagem e roupas.

Drag Race Brasil: programa é apresentado pela drag e cantora Grag Queen — Foto: Divulgação/Netflix

Aquarela

Natural de Belo Horizonte (MG), Aquarela tem 26 anos e adora surpreender com seu visual estético. Ela está ansiosa por conhecer as outras drags participantes e quer estar no programa para representar as "freak girls" (garotas estranhas, em inglês). Seu visual é baseado em suas ideias mais amalucadas, como a própria admite. Como competidora, ela afirma ser uma pessoa que "come pelas beiradas" para fazer acontecer sem chamar muita atenção.

Aquarela é uma "freak girl" que está disposta a ganhar a coroa de vencedora do Drag Race Brasil — Foto: Divulgação/Paramount+

Betina Polaroid

A participante carioca quer lutar pela coroa do Drag Race Brasil com muito "rock 'n roll". Sua ambição não é pra menos. A participante adora o estilo pop e glam rock dos anos 80, citando Rita Lee e David Bowie. Seu lema é "uma drag queen vintage de olho no futuro". Antes de ser uma artista performática, atuou como fotógrafa - daí o sobrenome, uma referencia à câmera instantânea. Foi por volta de 2014 que Betina começou sua carreira na cena drag do Rio de Janeiro.

Drag Race Brasil: Betina Polaroid era fotografa antes de ingressar sua carreira como drag — Foto: Divulgação/Paramount+

Dallas de Vil

A participante de Campinas, São Paulo, é uma drag cyberpunk que adota um visual futurista. Gosta de tudo relacionado a futurismo, mas também adora música clássica, videogames e animais. Seu primeiro nome artístico veio da sugestão de amigos, enquanto o segundo é inspirado na vilã Cruella de Vil, personagem da animação 101 Dálmatas. Ela afirma que não está no programa para competir com as outras participantes, mas sim para mostrar o seu melhor.

Drag Race Brasil: Dallas Devil é adepta do futurismo e aposta num visual cyberpunk como um diferencial — Foto: Divulgação/Paramount+

Diva More

A gaúcha natural de Jaquirana (RS) mora em Búzios, no Rio, e brinca ao dizer que tem 21 anos "em cada perna". A inspiração para o seu nome "Diva" vem do seu trabalho com maquiagem para noivas. Já o "More" vem da sua pretensão de ser a diva das divas - além do termo ser usado carinhosamente com seu marido. Ela não tem vergonha de definir seu estilo como uma mistura da alta moda com palhaçada.

Drag Race Brasil: Diva More é uma maquiadora cuja pretensão é ser a "diva das divas" — Foto: Divulgação/Paramount+

Helena Maldita

Helena quer entrar na competição para fazer jus ao seu sobrenome "Maldita", que faz referência à música Geni e o Zepelim, de Chico Buarque. Vinda de Salvador (BA), a participante admite ser uma pessoa concurseira e competitiva, deixando claro que está bastante disposta a conquistar a coroa. No ano passado, Helena foi vencedora do Miss Salvador Gay 2022.

Helena Maldita admite ser completamente competitiva e quer chegar longe no Drag Race Brasil — Foto: Divulgação/Paramount+

Melusine Sparkle

Vinda de São José do Rio Preto, interior de SP, Melusine Sparkle tem inspiração em sereias. Seu nome é uma referência à lenda europeia homônima que é uma divindade das águas. Já Sparkle tem tudo a ver com o brilho do glitter. Confessa ser emotiva e relata que entrou no mundo drag para homenagear suas duas mães: a adotiva e a biológica.

O nome de Melusine Sparkle faz alusão à sua paixão por sereias e o uso excessivo de glitter que ela faz — Foto: Divulgação/Paramount+

Miranda Lebrão

Miranda é mais uma drag carioca a participar no Drag Race Brasil. Foi no teatro que ganhou o sobrenome Lebrão. Já o primeiro nome é uma referência ao ato de "mirar" nos demais, como ela própria admite, além de homenagear a cantora Gretchen, cujo sobrenome é Miranda. Ela pretende se conectar com as outras pessoas por meio de sua arte.

Miranda Lebrão é fã assumida da cantora Gretchen, que está confirmada como uma das juradas do Drag Race Brasil — Foto: Divulgação/Paramount+

Naza

A candidata de 22 anos vem de Monte Santo de Minas (MG). Ela monta seu look inspirada em várias referências. Gosta de manter seu jeito alegre e debochada, sem querer dar muitas informações sobre a origem do seu nome - prefere que o público descubra. Como uma autêntica mineira, Naza é mais uma participante que quer conquistar seu espaço "comendo pelas beiradas".

Drag Race Brasil: Naza é uma mineira de 22 anos que preza pelo estilo autêntico e engraçado — Foto: Divulgação/Paramount+

Organzza

A drag vem da zona norte do Rio de Janeiro (RJ). Sua proposta estética é unir o alto padrão da moda com a identidade popular do carnaval e da periferia do Rio. Mesmo assim, gosta de ser sempre imprevisível. O nome Organzza vem do tecido usado na alta costura cuja versão sintética (e mais barata) é usado entre os foliões do Rio. Gosta de se referir a si como "a máquina de fazer drag".

Drag Race Brasil: Organzza se refere a sim como "a máquina de fazer drag" — Foto: Divulgação/Paramount+

Rubi Ocean

Representante de Brasília (DF), Rubi Ocean escolheu seu nome para se autoproclamar como "uma joia do oceano". Seus diferenciais são alta costura, passarela, closes e beleza, como a própria Rubi define. Gosta de chamar atenção, não se importando com a opinião dos demais. Outra qualidade que ressalta é seu lado competitivo, onde afirma ser uma das drags mais premiadas da cena brasiliense.

Rubi Ocean, do Drag Race Brasil, se autodefine como uma "joia do oceano" — Foto: Divulgação/Paramount+

Shannon Skarllet

A carioca Shannon Skarllet define o motivo de sua vinda ao Drag Race Brasil para ser "engraçada, bonita e caricata". Na competição, quer ressaltar o seu lado carismático para conquistar os demais. Tem muitas ideias para looks, mas está nervosa quanto a montagem de todos deles, ainda que Shannon garanta que é capaz de fazer qualquer tipo de drag.

Shannon Skarlett quer apelar para o carisma no Drag Race Brasil — Foto: Divulgação/Paramount+

Tristan Soledade

A participante vem de Belém (PA) ansiosa para repercutir a cultura nortista de sua região. Seu nome faz referência à banda norueguesa de gothic metal Tristania e ao Parque Cemitério Soledade, localizado na capital paraense. Em sua cidade, Tristan integra um coletivo chamado Movimento Artístico das Themônias. Está disposta a quebrar todos os paradigmas do masculino e do feminino em sua passagem pelo Drag Race Brasil.

Em Drag Race Brasil, Tristan Soledade quer ressaltar a cultura paraense em seus looks — Foto: Divulgação/Paramount+

