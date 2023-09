Dynamic Island: saiba como funciona o notch interativo do iPhone

A Dynamic Island vai muito além de um recorte no formato de pílula para reduzir as bordas da tela. Com o recurso disponível no iPhone 14 Pro e em todas as edições do iPhone 15 , donos do celular da Apple podem visualizar informações essenciais do dia a dia e até controlar reprodução de músicas sem precisar abrir o aplicativo ou acessar a central de controle do iOS. Os usuários ainda ganham um aproveitamento de tela maior com o substituto do notch. A seguir, o TechTudo explica em detalhes o que é a Dynamic Island do iPhone, suas aplicações e as vantagens do recurso.

O que é e como funciona a Dynamic Island?

Lançada em 2022 nos modelos Pro do iPhone 14, a Dynamic Island (ou Ilha Dinâmica, em português) é um “substituto” do notch adotado no iPhone X, em 2017. Trata-se de um recorte em forma de pílula, alocado no centro da porção superior da tela, onde são posicionados os sensores TrueDepth e a câmera frontal. O entalhe, no entanto, é flexível, para ir além de uma “zona morta” e abrigar componentes do celular.

Ou seja, o recurso também é usado para a interação de recursos do sistema operacional, diferentemente do notch. Dentro da Dynamic Island, os usuários podem avistar ícones e demais tipos de informações importantes sem abrir a central de notificações ou a central de controle. A pílula até se expande e se encolhe de acordo com o uso.

Em um exemplo oferecido pela Apple, a ilha conta com informações sobre o gravador. Na imagem a seguir, podemos ver o ícone do gravador à esquerda do recorte e o tempo do registro no lado direito.

O mesmo acontece com outras funções, como o aviso de novas chamadas: ao recebê-las, a pílula se expande para exibir as informações do contato e os botões para aceitá-la ou rejeitá-la. Os players de música também exibem um ícone para informar que há uma mídia em reprodução.

A Ilha Dinâmica também é interativa – você pode acessar as informações rapidamente ao pressionar o recorte. Por exemplo, se você está ouvindo uma música, basta tocar na miniatura do álbum para a pílula ser expandida e exibir os controles de reprodução. O mesmo acontece com outras funções, como o progresso de um exercício. Os aplicativos de terceiros também podem aproveitar a Ilha Dinâmica, como o Spotify.

Vantagens da Dynamic Island

Diferente do notch, que passou por uma redução no iPhone 13 e 14, a Dynamic Island oferece um aproveitamento de tela maior. Como explicado anteriormente, apesar do recorte, não há uma “zona morta”, que deixa de ser utilizada. Pelo contrário: a Apple conseguiu alocar os sensores lado a lado e mesmo assim aproveitar o espaço para notificações e outras finalidades, diferente dos furos para câmeras frontal do Android.

A ilha também agiliza o acesso a outros recursos. De volta ao player de música, os usuários conseguem controlar a reprodução de mídias com um único toque sobre o entalhe. Sem o Dynamic Island, seria preciso abrir o aplicativo ou acessar a central de controle para pausar o som, por exemplo.

O recorte também abriga outras informações essenciais, como as Atividades Ao Vivo. Por exemplo, quando você está aguardando o motorista da Uber, os detalhes serão exibidos de maneira resumida no Dynamic Island. Ao tocar sobre o entalhe, o celular exibirá mais detalhes da viagem mesmo com o app minimizado.

Em que iPhones está disponível?

A Dynamic Island foi introduzida ao público com a estreia do iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, em 2022. Os modelos mais caros da Apple deixaram o notch de lado, se tornando um dos maiores diferenciais das duas variantes.

Agora, a Apple começou a levar o Dynamic Island para um público mais amplo. Em setembro de 2023, a companhia apresentou o iPhone 15 e o iPhone 15 Plus com o recurso, dando adeus ao recorte que acompanhou os celulares da marca desde 2017, com o lançamento do iPhone X.

Em relação ao iPhone SE, não há previsão de adoção da Dynamic Island ou de mudança no visual para aderir ao notch das gerações anteriores.

Existe Dynamic Island pra Android?

Ainda não há muitos celulares que exploram esse tipo de recurso. A exceção vai para o Realme C55, que conta com uma Mini Cápsula ao redor do pequeno furo para abrigar a câmera frontal. A lógica é parecida, porém, muito mais simples: ao conectar o celular no carregador ou receber um aviso importante, o entalhe se expande temporariamente para exibir a informação.

Alguns aplicativos prometem entregar soluções similares. É o caso do DynamicBar, que não só otimiza as notificações como oferece um controle para músicas em reprodução e é personalizável. O aplicativo é de graça e oferece uma vasta lista de opções de customização.

O DynamicSpot segue a mesma lógica. No entanto, possui mais recursos, como o controle do timer e até um acesso rápido para aplicativos. A alternativa está disponível gratuitamente na Google Play Store, mas conta com versões pagas.

