EA Sports FC 24: 10 promessas para contratar no modo carreira

EA Sports FC 24 é o novo jogo de futebol da Electronic Arts e traz de volta o já consagrado Modo Carreira. Nessa modalidade, o player assume o papel de técnico em uma equipe de futebol da sua escolha, decidindo quais jogadores contratar ou não. Jovens promissores geralmente são boas apostas, já que contam com um potencial de crescimento significativo dentro do game. Assim, é possível desenvolver sua habilidades ao longo do tempo, com a possibilidade de convertê-los em grandes craques no futuro.

Investir em jogadores jovens e revendê-los também pode gerar dinheiro para o clube, além de um possível retorno na gameplay. Nesta edição, os meias Jude Bellingham do Real Madrid e Pedri do Barcelona estão entre os jovens mais promissores do game, que está disponível para PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PC (via Steam e Epic Games Store) e Nintendo Switch. Confira, a seguir, a lista dos 10 jogadores que têm maior potencial no Modo Carreira do EA Sports FC 24.

Jovens promissores geralmente são boas apostas porque têm um potencial de crescimento significativo dentro EA Sports FC 24 — Foto: Reprodução/Steam

Como funciona o cálculo de pontuação de jogadores no EA Sports FC 24?

As notas dos jogadores (Overall) no EA Sports FC 24 são medidas pelos atributos que refletem suas habilidades em diferentes aspectos do jogo. No Ultimate Team, os atletas são representados por cartas que reúnem os quesitos principais - Velocidade, Finalização, Passe, Drible, Defesa e Físico. Cada uma dessas categorias é subdividida, ou seja, o passe pode ser calculado pela média do cruzamento, lançamento, visão de jogo e afins.

Porém, na Carreira, essas estatísticas podem ser evoluídas separadamente, de acordo com o foco de cada atleta e o seu Potencial - status que define o limite de crescimento do Overall. Então, mesmo que um jogador tenha 80 de velocidade, essa qualidade pode ser aprimorada no modo treinador. Vale lembrar que a cada habilidade é atribuída uma pontuação que vai de 0 a 99.

1. Bellingham (Real Madrid/Inglaterra)

Overall: 86

Potencial: 91

EA Sports FC 24: Jude Bellingham não é excepcional em nenhum fundamento, no entanto possui uma boa média em todos — Foto: Reprodução/Adriano Assumpção

Jude Victor William Bellingham tem 20 anos e é a nova contratação do Real Madrid para a temporada. O inglês se destacou pelo Borussia Dortmund, seu ex-clube, marcando 24 gols em sua passagem. O meia merengue não é excepcional em nenhum fundamento, no entanto conta com uma boa média em todos, sendo uma das promessas com habilidades mais equilibradas. Contudo, é possível dizer que os pontos mais fortes de Bellingham estão no Drible (85) e no Físico (82).

Musiala (Beyern de Munique/Alemanha)

Overall: 86

Potencial: 93

EA Sports FC 24: O ponto mais forte de Musiala sem dúvidas é o Drible, não a toa atinge 91 de pontuação no quesito — Foto: Reprodução/Adriano Assumpção

Jamal Musiala tem apenas 20 anos, mas já é uma das principais estrelas do Bayern de Munique e da Seleção Alemã. O meio campista já acumula boas apresentações e 31 gols atuando pelo time europeu, além de ser o autor do gol do título da Bundesliga na temporada passada. O ponto mais forte de Musiala é o Drible, com 91 de média nesse quesito. Por outro lado, o jogador franzino alcança apenas 61 pontos de físico, um ponto que precisa ser melhorado.

Pedri (Barcelona/Espanha)

Overall: 86

Potencial: 92

EA Sports FC 24: Pedri possui entre seus pontos fortes o Drible e o Passe, alcançando, respectivamente 88 e 82 pontos — Foto: Reprodução/Adriano Assumpção

Pedri González López chegou ao Barcelona em 2020 e já chamou pelo estilo de jogo parecido com Andrés Iniesta, seu ídolo e lenda do clube espanhol. O atleta conta com 88 de drible e 82 de passe, elementos que o tornam um grande meia de criação. No entanto, assim como Iniesta, Pedri não é um grande finalizador, já que atinge apenas 69 pontos nesse quesito. Apesar de ter somente 20 anos, jogador conta com um grande futuro e é considerado uma das melhores promessas da Espanha.

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/Alemanha)

Overal: 85

Potencial: 91

O EA Sports FC 24: o meia-atacante Florian Wirst destaca-se pela sua pontuação no Drible e no Passe — Foto: Reprodução/Adriano Assumpção

Florian Richar Wirst estreou pelo Bayer Leverkusen em maio de 2020 com 17 anos, tornando-se o jogador mais jovem da história do clube a estrear na Bundesliga. Atualmente, o atleta acumula 19 gols em 81 jogos atuando pela equipe alemã, uma média não tão boa. Por isso, suas principais habilidades estão no Drible e no Passe, atingindo, respectivamente, 87 e 76 pontos. Em aspectos defensivos, Wirst soma apenas 52 pontos, algo que não é tão impactante para a sua posição.

Gavi (Bacelona/Espanha)

Overall: 83

Potencial: 90

O EA Sports FC 24: Pedri possui entre seus pontos fortes o Drible e o Passe, alcançando, respectivamente 88 e 82 pontos — Foto: Reprodução/Adriano Assumpção

Gavi é o apelido de Pablo Martín Páez Gavira, outra promessa da base do Barcelona. O meio campista estreou na equipe principal em agosto de 2021 e, de lá pra cá, marcou seis gols pelo clube azul e grená atuando em 100 jogos. Sem dúvidas, o futebol do Gavi tem muito a amadurecer em vários aspectos como Finalização (66) e Defesa (68), muito por conta dos seus apenas 18 anos de idade. Ainda assim, seu Drible soma 85 pontos e é destaque, assim como seu Passe de média 82.

Gvardiol (Manchester City/Croácia)

Overall: 82

Potencial: 88

EA Sports FC 24: Joško Gvardiol é o zagueiro jovem mais bem colocado no EA Sports FC 24 — Foto: Reprodução/Adriano Assumpção

Joško Gvardiol é o zagueiro jovem mais promissor do EA Sports FC 24. O croata chegou recentemente ao Manchester City, após boas atuações no RB Leipzig e na Copa do Mundo. Apesar de não ser um tão alto para sua posição (1,85 m), Gvardiol é rápido e tem ótima impulsão. No jogo, o defensor canhoto tem ótimas pontuações em quesitos fundamentais para a posição, Defesa (82) e Físico (83). No entanto, na Finalização (54) e no Passe (69) Gvardiol deixa a desejar.

Nuno Mendes (Paris Saint-Germain/Portugal)

Overall: 82

Potencial: 87

EA Sports FC 24: As pontuações mais altas de Mendes casam bem com a função de lateral ofensivo — Foto: Reprodução/Adriano Assumpção

Nuno Mendes é o lateral-esquerdo do PSG, time de maior força da França. O jogador português surgiu na base do Sporting, clube em que alcançou a marca de 47 jogos entre os anos de 2019 e 2021. De lá pra cá, o lateral esquerdo coleciona boas atuações e assistências, sendo conhecido por ser um excelente apoiador. As pontuações mais altas de Mendes casam bem com a função de lateral ofensivo, com boas médias de Velocidade (89) e Drible (80).

Camavinga (Real Madrid/França)

Overall: 82

Potencial: 89

EA Sports FC 24: Camavinga é o único jovem promissor dessa lista alcançar 80 em três quesitos diferentes — Foto: Reprodução/Adriano Assumpção

Eduardo Camavinga iniciou sua carreira profissional no Rennes, clube da França. O angolano naturalizado francês chegou ao Real Madrid em agosto de 2021, após protagonizar boas atuações na league 1. O volante se caracteriza pelo equilíbrio nas suas habilidades, sendo o único jovem promissor dessa lista alcançar 80 em três quesitos diferentes: Drible (82), Passe (80), Físico (80). O seu único ponto fraco é a Finalização, atingindo apenas 66 pontos. Camavinga também é polivalente, já que pode atuar na lateral-esquerda sem problemas.

Balde (Barcelona/Espanha)

Overall: 81

Potencial: 89

O EA Sports FC 24: o principal atributo do jovem lateral Balde é a Velocidade, quesito em que ele alcança 91 pontos — Foto: Reprodução/Adriano Assumpção

Alejandro Balde Martínez nasceu na Espanha em 2003 e atua desde oito anos de idade no Barcelona. Porém, só na temporada passada o jovem passou a ser peça chave no elenco, totalizando 55 partidas (42 como titular) e distribuindo seis assistências. Sem dúvida, o principal atributo do lateral é a Velocidade, quesito em que ele alcança 91 pontos. A finalização é o ponto negativo do jogador, já que acumula apenas 48 de média. De todos os atletas da lista, ele é o único que não tem a sua face escaneada no EA Sports FC 24 - algo que pode ser atualizado durante a temporada.

Adeyemi (Borussia Dortmund/Alemanha)

Overall: 80

Potencial 87

EA Sports FC 24: Karim Adeyemi alcança impressionantes 96 pontos em Velocidade, 81 em Drible e 77 em finalização — Foto: Reprodução/Adriano Assumpção

Karim Adeyemi é o jogador mais rápido da lista, com 96 de Velocidade. O atacante alemão joga no Borussia Dortmund e assumiu a vaga de titular desde a saída de Haaland para o Manchester City. Ele também se destaca por seu Drible (81) e Finalização (77), que podem ser melhorados no decorrer da sua carreira. No entanto, assim como a maioria dos atacantes, Adeyemi não possui um bom poder de marcação, por isso no quesito Defesa ele atinge apenas 34 pontos, o que pode ser compensado pela sua capacidade de também atuar nas pontas.

Com informações de EA Sports e Charlie Intel

