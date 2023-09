EA Sports FC 24: conheça 7 mudanças no Ultimate Team do 'novo FIFA'

EA Sports FC 24 é o novo jogo de futebol da Electronic Arts que substitui a série FIFA após mais de 30 anos. Com o início da nova franquia, surgem também novidades para o aclamado modo Ultimate Team, como a introdução de atletas femininas, que agora poderão integrar times híbridos com jogadores masculinos.

EA Sports FC 24 será lançado no dia 29 de setembro para PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One e PC por preços a partir de R$ 358,90, além de contar com uma versão própria no Nintendo Switch por R$ 319. O game já está com acesso antecipado aberto desde o dia 22, disponível para aqueles que comprarem a edição Ultimate. Confira, a seguir algumas mudanças importantes no modo Ultimate Team do EA Sports FC 24.

EA Sports FC 24 trará times híbridos de atletas masculinos e femininas no modo Ultimate Team — Foto: Reprodução/Electronic Arts

1. Atletas femininas no Ultimate Team

A maior novidade no Ultimate Team em EA Sports FC 24 é a integração das jogadoras femininas no modo. Estarão presentes times de ligas da Inglaterra, França, Espanha, Alemenha e Estados Unidos, além de alguns clubes da UEFA Women's Champions League. As atletas entrarão em campo ao lado dos homens em times híbridos e marcam presença em todas as partes tradicionais do modo, como em pacotes de cartas, objetivos, recompensas, em Desafios de Montagem de Elenco (DME) e como Ídolos ou Heroínas.

As jogadoras possibilitam novas chances de entrosamento, já que as ligas femininas são diferentes das masculinas - mesmo que sejam do mesmo país. Apesar disso, nacionalidades e clubes ainda contam pontos e química entre os atletas.

Cartas de atletas femininas são iguais às tradicionais no Ultimate Team do EA Sports FC 24 — Foto: Reprodução/Adriano Assumpção

2. Evoluções de atletas

Outra grande mudança no EA Sports FC 24 é o novo sistema de evolução que permitirá que usuários aumentam o nível de suas cartas. O player precisará colocar seu atleta escolhido em um espaço de Evolução e então concluir desafios com eles, os quais podem envolver passes, assistências, fazer gols em um certo nível de dificuldade e mais.

Ao conseguir realizá-los, o jogador pode ganhar melhorias nas estatísticas gerais e qualidades específicas, ou melhorar elementos característicos como Finta, Taxa de Dedicação, PlayStyles, Posições Alternativas e Perna Ruim. Os visuais da carta também são alterados com fundos animados que destacam o jogador em sua escalação. Vale a pena alertar que após evoluir um atleta ele não pode mais ser negociado no mercado de transferência.

Uma grande novidade no Ultimate Team de EA Sports FC 24 é a possibilidade de evoluir as cartas de seus jogadores — Foto: Reprodução/Electronic Arts

3. PlayStyles (Estilos de Jogo)

A nova mecânica de PlayStyles de EA Sports FC 24 trouxe novas possibilidades para todos os modos, entre eles o Ultimate Team. Esta nova característica adiciona um "estilo de jogar" para certos atletas de destaque e garante a eles uma performance melhor, mais próxima de suas versões reais. Eles incluem especialidades em finalização, passes, defesa, controle de bola e porte físico

Além disso, os atletas realmente excepcionais ganham o PlayStyles+, um aprimoramento dos Estilos de Jogo que é sinalizado com a cor ouro, como o cabeceio de Sam Kerr ou as acrobacias de Haaland. Agora, vale a pena também considerar as especialidades junto com as notas dos atletas na hora de montar seu time.

Os PlayStyles em EA Sports FC 24 adicionam um novo elemento a se considerar ao montar seu time no Ultimate Team — Foto: Reprodução/Electronic Arts

4. Recompensas melhores e em maior quantidade

O Ultimate Team do EA Sports FC 24 irá oferecer itens de valor mais relevante independente do período em que o usuário começa a jogar o game, segundo a Electronic Arts. Squad Battles, Rivals e Champions oferecerão XP de Temporada como recompensa para jogadores poderem avançar enquanto jogam os modos que preferem. No modo Rivals, haverá mais recompensas para jogadores que encaram desafios maiores ao jogar na Divisão 2 e acima.

O modo Champions é um dos que teve mais alterações. Ele não dará mais os Itens de Jogador de Champions do Ultimate Team (Itens Vermelhos), já que, de acordo com estatísticas da EA, estes jogadores não estavam sendo usados em partidas e terminavam como coringas nos Desafios de Montagem de Elenco (DME).

A produtora Electronic Arts revisou as recompensas do modo Ultimate Team de EA Sports FC 24 para torná-las mais relevantes para os jogadores — Foto: Reprodução/Electronic Arts

5. AcelerAÇÃO 2.0

A nova mecânica de corrida AcelerAÇÃO ganhou um upgrade para a versão 2.0 no EA Sports FC 24 apenas nas versões para PS5, Xbox Series X/S e PC, estendendo os três padrões de corrida anteriores para sete. Antes alguns atletas tinham a corrida "Explosiva" (rápida no início e com perda de velocidade depois), outros tinham "Prolongada" (com início mais lento, mas aceleração maior durante o trajeto) e também "Controlada" (presente na maioria dos atleta).

Em EA Sports FC 24, esses três níveis de corrida geraram níveis híbridos extras entre elas, como "Geralmente Explosiva", "Explosiva Controlada", "Prolongada Controlada" e "Geralmente Prolongada". Dessa forma, há uma maior variedade de corridas entre os atletas e é mais notável a diferença entre os extremos, como "Explosiva (Pura)" e "Prolongada (Pura)".

A mecânica de AcelerAÇÃO 2.0 de EA Sports FC 24 traz novos tipos de corrida para os atletas com reflexos nas estratégias para o Ultimate Team — Foto: Reprodução/Electronic Arts

6. Melhor busca no clube

A EA Sports melhorou a busca no clube para facilitar a vida de jogadores nos Desafios de Montagem de Elenco. Por exemplo, agora os Jogadores por Empréstimo ficam escondidos durante o desafio. A busca por posição no seu clube agora também levará em consideração tanto a posição primária de um atleta quanto a alternativa, mas caso prefira a forma antiga é possível usar um filtro para encontrar apenas jogadores das posições primárias.

Algumas mudanças no Ultimate Team de EA Sports FC 24 incluem uma busca melhorada a pedido dos jogadores da comunidade da série — Foto: Reprodução/Electronic Arts

7. Mudanças nos Ídolos

A principal mudança nos Ídolos em EA Sports FC 24 está na forma de entrosamento com o resto do time. Cada carta adiciona um ponto de química ao seu time para cada liga e nacionalidade. Por isso, ao adicionar dois Ídolos é possível aumentar bastante esse status do seu time.

No lançamento, is Ídolos serão unificados em apenas uma versão básica e sem variantes, mas elas poderão ser adicionadas posteriormente em campanhas no decorrer do ano. Em um primeiro momento, atletas femininas terão algumas de suas primeiras cartas especiais, como Alex Scott, Mia Hamm, Sonia Bompastor, entre outras.

Os Ídolos no Ultimate Team de EA Sports FC 24 garantirão um maior aumento de entrosamento em seu time, se tornando mais poderosos que em FIFA 23 — Foto: Reprodução/Electronic Arts

Com informações de Electronic Arts (1, 2 e 3), Fut.gg, Videogamer, IGN

