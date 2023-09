Elas por Elas: veja personagens e elenco da nova novela da Globo

Elas por Elas , nova novela das 18h, estreou na segunda-feira (25) na grade da TV Globo . A trama acompanha um grupo de amigas que se reencontram 25 anos após uma tragédia, relembrando felicidades, traumas e mágoas do passado. Releitura do folhetim dos anos 80 criado por Cassiano Gabus Mendes, a produção tem texto de Thereza Falcão e Alessandro Marson. Estrelada por sete protagonistas, dentre elas Deborah Secco (Bruna Surfistinha), Isabel Teixeira (Pantanal) e Karine Teles (Manhãs de Setembro), a novela tem direção artística de Amora Mautner.

A produção pode ser assistida ao vivo gratuitamente pelo Globoplay e conferida na íntegra pelos assinantes do streaming. Para saber quem é quem nesta trama que promete muito drama, comédia e pitadas de suspense, confira, a seguir, o elenco e as principais personagens de Elas por Elas.

Elas por Elas (Globoplay) se passa em 2023, mas mostra flashbacks do que aconteceu com a turma de amigas em 1998 — Foto: Divulgação/Globo/Estevam Avellar

Deborah Secco/Kiria Malheiros é Lara

À primeira vista fútil, mas na realidade bastante inteligente e bem-humorada, Lara é uma mulher que parou de trabalhar após se casar com Átila (Sergio Guizé), um advogado bem sucedido com quem tem uma "família de comercial de margarina". Mãe de duas jovens, é ela quem encontra uma antiga fotografia e tem a ideia de reunir seus amigos da juventude.

No flashback de 1998, Lara é interpretada por Kiria Malheiros e Deborah Secco. A personagem sofre um grande impacto logo no começo da novela, isso a leva a buscar os serviços de Mário Fofoca (Lázaro Ramos), um detetive por quem acaba se encantando.

Em Elas por Elas (2023), Lara (Deborah Secco) é uma mulher divertida e exuberante, mãe de duas jovens — Foto: Divulgação/Globo (Estevam Avellar)

Isabel Teixeira/Fernanda Lasevitch é Helena

Rica e de família tradicional, Helena é uma mulher acostumada a ter tudo o que quer. Sua maior conquista é Jonas (Mateus Solano), rapaz que era noivo de Adriana (Thalita Carauta), mas que ela seduziu e “roubou” da amiga. Apesar de muitos anos terem se passado, a personagem vive insegura, acreditando que o marido ficou com ela apenas por ter engravidado de Giovanni (Filipe Bragança).

No passado vivida por Fernanda Lasevitch e nos tempos atuais por Isabel Teixeira, a personagem é voluntariosa e mandona, comandando com mãos de ferro a fábrica de cosméticos fundada por seu pai.

Helena (Isabel Teixeira) é uma mulher poderosa e decidida, que superprotege o filho — Foto: Divulgação/Globo (Estevam Avellar)

Késia/Liza del Dala é Taís

Modelo de sucesso, Taís acredita ter encontrado o amor nos braços de Herbert, até descobrir que o rapaz, na verdade, se chama Átila e é casado com Lara. Presa no dilema de contar ou não a verdade a sua amiga, especialmente após testemunhar uma fatalidade, ela passa a ter medo das investigaçoes realizadas por seu irmão, Mário Fofoca. Vivida por Liza del Dala na juventude, a personagem é interpretada por Késia no tempo presente.

Taís (Késia) se envolve com Átila (Sérgio Guizé) sem saber que ele é casado com sua antiga amiga, Lara (Deborah Secco) — Foto: Divulgação/Globo

Thalita Carauta/Mari Oliveira é Adriana

Veterinária apaixonada por animais, Adriana é mãe de Ísis (Rayssa Bratillieri), jovem que vem seguindo seus passos profissionais. Embora nunca mais tenha visto Jonas – de quem foi noiva na juventude e se separou após descobrir que ele havia engravidado Helena —, ela ainda é apaixonada pelo personagem. Simples e batalhadora, a dona de pet shop é vivida por Mari Oliveira quando jovem e por Thalita Carauta na fase atual da novela.

Adriana (Thalita Carauta) criou sozinha a própria filha e é dona de um pet shop — Foto: Divulgação/Globo (Estevam Avellar)

Karine Teles/Sabrina L'Astorina é Carol

Neurocientista premiada e professora universitária, Carol é uma mulher tímida, que sempre dedicou sua vida aos estudos. Porém, graças a reaproximação com as antigas amigas, ela começa a se abrir mais para a vida, inclusive se aproximando de Pedro (Alexandre Borges), irmão de Natália (Mariana Santos). Interpretada por Sabrina L'Astorina na década de 90, a personagem é feita por Karine Teles no presente.

Carol (Karine Telles) é uma neurocientista que dedicou sua vida aos estudos — Foto: Divulgação/Globo (Estevam Avellar)

Maria Clara Spinelli/Shi Menegat é Renée

Irmã de Érica (Monique Alfradique) e esposa de Wagner (César Mello), Renée está no melhor momento de sua vida, após ter realizado sua transição de gênero e encontrado o amor. Mulher batalhadora que trabalha na padaria da família, ela sofre um duro golpe ao descobrir que o marido fugiu, abandonando-a sem dinheiro e com os enteados. Vivida por Shi Menegat na primeira fase, é Maria Clara Spinelli quem faz a personagem 25 anos depois.

Renée (Maria Clara Spinelli) vive um pesadelo quando o marido foge levando todos o seu dinheiro — Foto: Divulgação/Globo (Estevam Avellar)

Mariana Santos/Jade Mascarenhas é Natália

Irmã gêmea de Bruno (Luan Argollo), que morreu no último encontro da turma, Natália é uma mulher que há 25 anos vive atormentada por essa tragédia. Desmemoriada do que aconteceu, mas desconfiada de que seu irmão foi assassinado, ela decide aproveitar o reencontro de suas antigas amigas para descobrir a verdade. Irmã de Pedro, com quem mora até hoje, ela é vivida por Mariana Santos na fase adulta e Jade Mascarenhas enquanto jovem.

Natália (Mariana Santos) sempre teve uma forte conexão com seu irmão gêmeo, o que a leva a buscar vingança por seu suposto assassinato — Foto: Divulgação/Globo (João Cotta)

Mateus Solano/Dani Flomin é Jonas

Casado com Helena e pai de Giovanni, Jonas é ex-noivo de Adriana, seu amor da época da juventude. Apesar de ainda amá-la, o rapaz se envolveu com Helena por interesse e acabou casando com a herdeira, após engravidá-la. Bastante próximo do filho, ele tem uma relação complicada com o sogro Sérgio (Marcos Caruso). Interpretado por Dani Flomin na primeira fase, é Mateus Solano quem dá vida ao personagem já adulto.

Jonas (Mateus Solano) casou com Helena (Isabel Teixeira), mesmo estando apaixonado por Adriana (Thalita Carauta) — Foto: Divulgação/Globo (Leo Rosário)

Lázaro Ramos é Mário Fofoca

Um dos personagens mais icônicos da novela original, Mário Fofoca é um detetive particular atrapalhado, cômico e muito esquecido. Irmão de Taís, ele é contratado por Lara para uma investigação e, apesar de seu jeito confuso, começa a descobrir importantes pistas sobre o caso. Bastante vaidoso, ele tem uma paixão platônica por Érica (Monique Alfradique), esposa de seu amigo.

Mário Fofoca (Lázaro Ramos) é um detetive bastante atrapalhado e esquecido — Foto: Divulgação/Globo/ Ellen Soares

Sergio Guizé é Átila

Advogado bem-sucedido, Átila é casado com Lara, com quem tem duas filhas, Cris (Valentina Herszage) e Yeda (Castorine). Embora aparente levar uma vida perfeita com a família, ele engana a esposa com Taís, para quem finge ser um homem solteiro, que trabalha como coach de executivos. Após ser descoberto, o personagem afirma amar a modelo, mas é vítima de uma tragédia.

Átila (Sergio Guizé) finge ser outra pessoa para Taís (Késia), que logo descobre estar sendo enganada — Foto: Divulgação/Globo (Estevam Avellar)

Marcos Caruso é Sérgio

Pai de Helena, Sérgio é o fundador da empresa de cosméticos Heláne, uma gigante do setor, agora administrada por sua filha. Aposentado que não se dá muito bem com o genro, o personagem precisa lidar com as chantagens de Míriam (Paula Cohen), uma enfermeira que sabe segredos reveladores do seu passado.

Em Elas por Elas (Globoplay), Sérgio (Marcos Caruso) é um magnata responsável pela criação da empresa de cosméticos Heláne — Foto: Divulgação/Globo (Leo Rosário)

Alexandre Borges é Pedro

Irmão mais velho de Natália, Pedro tenta, sem sucesso, ajudar a irmã a esquecer sua fixação pela morte de Bruno. A pedido dela, inclusive, ele se aproxima de Carol, mas não consegue enganar a neurocirurgiã e conta para ela os reais motivos de sua aproximação.

A princípio, Pedro (Alexandre Borges) se aproxima de Carol (Karine Teles) para ajudar sua irmã, Natália (Mariana Santos) — Foto: Divulgação/Globo (Estevam Avellar)

Monique Alfradique é Érica

Esposa de Edu (Luís Navarro) e irmã de Renée, Érica é uma mulher apaixonada e bastante dedicada ao marido. Embora desconfie de suas traições, a personal trainer finge não enxergar as armações do conquistador e nem o amor platônico que despertou em Mário.

Érica (Monique Alfradique) é personal trainner e irmã de Renée (Maria Clara Spinelli) — Foto: Divulgação/Globo/Léo Rosario

Luís Navarro é Edu

Melhor amigo de Mário Fofoca, Edu é casado com Érica, mas vive atrás de outras mulheres, inclusive se metendo em grandes enrascadas por causa disso. Também personal trainer, ele tem um relacionamento complicado com a cunhada, Renée.

Edu (Luís Navarro) é um tremendo cafajeste, que conta com a ajuda de Mário (Lázaro Ramos) para esconder suas traições — Foto: Divulgação/Globo (Leo Rosário)

Rayssa Bratillieri é Ísis

Filha de Adriana, Ísis é veterinária como a mãe e realiza trabalho voluntário, resgatando animais em situações de risco. Jovem dedicada e inteligente, ela se envolve com Giovanni, filho de Helena, e desperta a ira de Cris (Valentina Herszage), uma das filhas de Lara que também está de olho no rapaz.

Em Elas por Elas (Globoplay), Ísis (Rayssa Bratillieri) é uma jovem criada pela mãe e pela tia, que deseja descobrir quem é seu pai — Foto: Divulgação/Globo (Estevam Avellar)

Filipe Bragança é Giovanni

Filho de Helena e Jonas, Giovanni é um rapaz educado, que trabalha na empresa de cosméticos da família. Logo que conhece Ísis, ele se apaixona perdidamente pela jovem, mas precisa lidar com a ira da mãe, que não quer que eles fiquem juntos.

Giovanni (Filipe Bragança) é desejado por Cris (Valentina Herszage), filha de Lara (Deborah Secco), mas só tem olhos para Íris (Rayssa Bratillieri), filha de Adriana (Thalita Carauta) — Foto: Divulgação/Globo (Estevam Avellar)

