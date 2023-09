eSIM: 5 apps para comprar e gerenciar chip virtual

Esse tipo de serviço pode ser acessado com o uso de aplicativos como o Airalo, que permite acesso a funções como internet para mensagens, mapas e fotos enquanto mantém o mesmo número de celular para acessar a rede em outros países. Já o AloSIM tem planos pré-pagos que permitem recarga e controle de uso de dados e chamadas via WiFi para evitar taxas internacionais. A seguir, conheça esses e outros aplicativos para comprar e gerenciar seu chip virtual agora mesmo!

Disponível para usuários do Android e iPhone ( iOS ), o aplicativo Airalo é um assistente de viagens que facilita idas ao exterior permitindo que você use internet sem gastar muito dinheiro. A tecnologia por trás do Airalo é o eSIM digital específico para cada país visitado, que você pode emitir direto no app e pagar um preço baixo pelo plano temporário de internet que irá contratar.

Entre as principais vantagens deste aplicativo, há atualização automática, acesso fácil e rápido de internet para abrir mapas, subir fotos nas redes sociais, entre outros. Além disso, você pode acessar a rede usando o mesmo número de celular todas as vezes!

O aplicativo GIANT: Airalo eSIM for Travel pode ser baixado em celular Android e iPhone (iOS) e oferece planos flexíveis de dados móveis e SMS de alta velocidade sem contrato, permitindo conexão em roaming em dezenas de países. Com a tecnologia de eSIM, ele proporciona uma conexão instantânea e segura a redes globais líderes, como AT&T, Vodafone e outros. Ideal para viajantes frequentes e nômades digitais, o GIANT oferece preços competitivos, recompensas por compras e indicações, além da conveniência de não precisar trocar de SIM.

O aplicativo Holafly oferece conectividade à Internet para viajantes internacionais por meio de eSIMs. Os usuários podem ativar planos de dados sob demanda no Android e iPhone (iOS), monitorar o consumo, verificar a compatibilidade do dispositivo e evitar despesas de roaming em mais de 160 países. Com sua abordagem simples e foco nas necessidades dos viajantes, o aplicativo simplifica o processo de se manter conectado durante as viagens internacionais, oferecendo uma alternativa conveniente e econômica com cartões eSIM pré-pagos e internet ilimitada.