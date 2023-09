O estabilizador de celular é um dispositivo que ajuda a manter o seu celular estável ao gravar vídeos ou tirar fotos. Ele usa motores para mover o smartphone, compensando em equilíbrio os movimentos da sua mão. Isso resulta em vídeos e fotos mais suaves e profissionais, o que pode ser útil para criadores de conteúdo. A lista a seguir reúne modelos por preços a partir de R$ 79 , como é o caso do Ulanzi U Rig Pro, que traz três eixos e promete construção robusta. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de setembro de 2023.

Já o Zhiyun Smooth Q3 conta com bateria com duração de até 15 horas e luz de vídeo LED giratória por valores que partem de R$ 362. Outra opção é o DJI Osmo Mobile 6, que apresenta design ergonômico e aplicativo de edição por cerca de R$ 936. Veja a seguir oito estabilizadores de celular para comprar no Brasil.

Estabilizador de celular: 8 modelos para fazer vídeos com equilíbrio — Foto: Divulgação/DJI

1. Ulanzi U Rig Pro - a partir de R$ 79

Ulanzi U Rig Pro é um estabilizador de celular para filmagem de três eixos — Foto: Divulgação/Ulanzi

O Ulanzi U Rig Pro é um estabilizador de celular para filmagem de três eixos muito popular entre os criadores de conteúdo de vídeo. Ele é conhecido por sua construção robusta, facilidade de uso e preço acessível. O U Rig Pro é compatível com a maioria dos smartphones, incluindo iPhone, Samsung como Galaxy S22 Ultra, modelos de Motorola e outros celulares de até sete polegadas. Ele pesa cerca de 164 gramas e tem um ‎305 x 152 x 152 mm de dimensões. O produto pode ser encontrado por valores a partir de R$ 79.

O U Rig Pro possui na parte de cima a possibilidade de conectar dois microfones, ou dois iluminadores, um em cada extremidade do suporte. Na lateral há um acesso onde pode ser inserido um microfone. Na sua parte traseira, a coroa permite ajustar a posição do seu celular para baixo, ou mais para cima. O Ulanzi Estabilizador de Mão é um estabilizador de celular de qualidade que é uma ótima opção para criadores de conteúdo de vídeo que estão procurando um estabilizador acessível e fácil de usar.

Prós: bom custo-benefício

bom custo-benefício Contras: se o seu celular tiver botões laterais grandes, pode ser difícil centralizar o celular

2. Zhiyun Smooth X - a partir de R$ 239

O Zhiyun Smooth X é um gimbal de dois eixos que se dobra e cabe facilmente em pequenas bolsas e mochilas. Apesar de ser todo de plástico ABS, o material do Smooth X promete ser muito resistente. Ele pesa 246 g, tem 145 x 65 x 56 mm. Suas garras suportam smartphones de até 200g para tirar vídeos e fotos. Ele possui bateria de 1.000 mAh com duração de até 5h50 e no seu braço podem ser encontrados três botões. O primeiro aciona a gravação de vídeos, mas também captura fotos, o segundo alterna os modos de gravação como por exemplo mudar do modo horizontal para o vertical, mas também tem outras funcionalidades. O terceiro é um botão joystick que guia o ângulo dos eixos e por fim na lateral um botão de zoom. O produto aparece por cifras a partir de R$ 239.

O mais interessante nesse aparelho é que assim como um bastão de selfie, ele aumenta de tamanho ao puxar suas extremidades. Com essa flexibilidade total de aproximadamente 50.8cm, ele alcança ângulos mais altos e mais baixos com muita facilidade. Ele pode ser indicado para quem quer fazer vídeos caseiros e pode gastar um pouco mais. Ele grava em time lapse, câmera lenta, hyperlapse, e no seu aplicativo também tem o modo stories.

Prós: possui app onde o usuário pode gravar as filmagens diretamente e receber automaticamente edições, transições, cortes e correção de cores

possui app onde o usuário pode gravar as filmagens diretamente e receber automaticamente edições, transições, cortes e correção de cores Contras: poderia ser um pouco mais estável

3. Gimbal H4 3 Eixos - a partir de R$ 274

O H4 é um estabilizador de celular gimbal de três eixos que permite gravar vídeos e fotos mais estáveis e suaves em três modos: o modo travado, semi travado e modo livre. Ele grava tanto na horizontal quanto na vertical, basta ajustar a peça que fica atrás do suporte onde o celular fica preso. Estes modos ajudam a compensar os movimentos da câmera causados por tremores, balanços ou inclinações. O Gimbal H4 é compatível com smartphones de até 6,7 polegadas, com peso máximo de 200 gramas. Ele possui 50 x 120 x 291 milímetros e pesa por volta de 250 gramas. Já a bateria de 2.200 mAh promete durar cerca de dez horas seguidas. Ele surge por cifras a partir de R$ 274.

Segundo avaliações e testes dos compradores do produto, se o seu telefone tem mais de 6,7 polegadas de tela, o gimbal não liga. Além disso, a ferramenta não suporta celulares com peso mais robusto, como o Galaxy S22 Ultra, por exemplo. Outras críticas também foram feitas em relação à inclinação. Alguns usuários relataram que o estabilizador não mantém o smartphone no grau zero de estabilidade, sendo perceptível um certo grau de inclinação entre quatro a oito graus. No entanto, outros usuários relataram que não perceberam essa diferença durante as suas gravações e dizem que o aparelho entrega o que promete.

Prós: feito de materiais de alta qualidade e possui Bluetooth

feito de materiais de alta qualidade e possui Bluetooth Contra: todos os modos são trocados no botão M, o mesmo botão que liga e desliga

4. Zhiyun Smooth Q3 - a partir de R$ 362

O Zhiyun Smooth Q3 é um estabilizador de celular três eixos com design mais compacto e dobrável. Com bateria com duração de até 15 horas, o Zhiyun Smooth Q3 é compatível com smartphones de até 6,7 polegadas (tamanho estipulado de acordo com as informações dadas pelos usuários) e com peso máximo de 280 gramas. Ele é feito de materiais de alta qualidade, como liga de alumínio e plástico ABS tem 241,3 x 182,9 x 68,6 mm e pesa 796g. O modelo aparece por preços que partem de R$ 362.

O Zhiyun Smooth Q3 apresenta luz de vídeo LED giratória embutida com três níveis de brilho, controle por gestos, suporte para disparo vertical, modos de operação - travado, semi travado e modo livre. Além disso, tem Dolly Zoom, Timelapse e transmissão ao vivo via aplicativo.

Prós: custo-benefício e acabamento

custo-benefício e acabamento Contras: aplicativo somente em inglês

5. Hohem Isteady X - a partir de R$ 499

O Isteady X da Hohem, faz imagens em ângulos verticais e horizontais com apenas um clique e o design retrátil faz como que ele caiba em qualquer case quando dobrado. Ele possui dimensões de 70 x 31 x 15 mm e é considerado leve por seus usuários devido aos seus 269 g. O gimbal aguenta aparelhos de até 210g e sua bateria de 2.000 mAh dura cerca de 8 horas. Ele vem equipado com o “Modo Track”, um recurso que segue os movimentos do corpo, ideal para apresentações. Feito com material plástico ABS, o seu sistema de segurança alerta e desliga automaticamente quando o celular não está centralizado corretamente, evitando quedas e quebras dos smartphones. Ele é vendido por cerca de R$ 499.

O botão “power” serve não só para ligar e desligar, mas para controlar a orientação do celular também, ou seja, se ele vai filmar na horizontal ou na vertical. O botão que faz fotos, também é o botão para iniciar a gravação, e o joystick controla os eixos. As luzes acima do botão joystick indicam se o Bluetooth está ligado ou desligado e as luzes da bateria mostram o quanto de carga ainda resta, já o botão lateral controla o zoom do celular. O Hohem Pro tem app compatível com Android e IOS com funcionalidades de filmagem exclusivas/

Prós: aplicativo com funçõs exclusivas

aplicativo com funçõs exclusivas Contras: não há

6. Zhiyun Smooth Q4 - a partir de R$ 656

O gimbal Smooth Q4 é um estabilizador de smartphone que promete ser compacto e fácil de usar. Ele é projetado para oferecer excelente estabilidade e recursos avançados para vídeos e fotos. O Q4 é um gimbal de três eixos que pesa apenas 280 gramas e mede 200 x 50 x 50 mm e 215 mm de extensão. O gimbal vem com uma luz de preenchimento magnética que pode ser usada para melhorar a iluminação de seus vídeos. A luz tem temperatura de cor padrão de 5.500 K e brilho ajustável em quatro níveis. A roda de controle multifuncional do Smooth Q4 permite ajustar o brilho, zoom e distância focal do seu smartphone com apenas uma mão. O produto pode ser visto por valores a partir de R$ 656.

O painel de controle do gimbal é intuitivo e fácil de usar e permite que o filmmaker troque os modos de filmagem com apenas um clique. A ferramenta acompanha aplicativo próprio o ZY Cami, que oferece uma variedade de recursos adicionais, como Magic Clone Pano, controle por gestos, controlador de transmissão ao vivo, efeito vertigo, e o Smart Shooting que identifica seu cenário de filmagem do usuário e o orienta automaticamente para gerar vídeos melhores. O Smooth Q4 deve ser uma boa opção para quem procura um estabilizador de smartphone compacto, com boa estabilidade, recursos avançados e bateria de longa duração.

Prós: design ergonômico

design ergonômico Contra: considerado por muitos muito complicado de operar no início do uso

7. DJI OSMO SE - a partir de R$ 683

O gimbal Osmo SE é um estabilizador de smartphone compacto e inteligente que promete boa estabilidade e recursos avançados para vídeos e fotos. Com capacidade de 2.600 mAh e tempo de funcionamento de aproximadamente oito horas, o estabilizador é compatível com celulares com peso entre 170 a 290 g. O estabilizador é um gimbal de trê eixos que pesa cerca de 352 gramas e mede dobrado 167x108,5x46,5 mm e 262,5 x 119,5 x 104 mm quando aberto. O gimbal vem com um motor brushless de alto toque que faz com que ele responda a pequenas mudanças, mesmo ao compensar smartphones grandes ou pesados. O modelo pode ser encontrado por valores que partem de R$ 683.

O aparelho é equipado com uma nova geração de algoritmos de controle que executa compensação em tempo real com base na atitude do estabilizador, reduzindo os tremores da câmera e entregando imagens nítidas e vibrantes. Além de Bluetooth, o Osmo Mobile SE possui uma variedade de recursos inteligentes, incluindo o ActiveTrack 6.0, que permite rastrear automaticamente um alvo, mesmo que ele esteja encoberto por outras pessoas ou fazendo movimentos dinâmicos e rápidos. Já o Quick Roll permite alternar facilmente entre filmagens horizontais e verticais. A assistente de gravação e edição integrada oferece uma variedade de recursos avançados para edição de vídeos, incluindo Timelapse, Motion Lapse, Hyperlapse, Dynamic Zoom, Controle gestual, Panorâmica e Modo Story.

Prós: bateria para oito horas

bateria para oito horas Contras: preço elevado

8. DJI Osmo Mobile 6 - a partir de R$ 936

DJI Osmo Mobile 6 é um estabilizador de celular DJI compacto — Foto: Divulgação/DJI

O Osmo Mobile 6 é um estabilizador de celular DJI compacto que oferece uma variedade de recursos criativos para ajudar a capturar vídeos e fotos de alta qualidade. Ele promete ser fácil de usar, mesmo para iniciantes e oferece uma variedade de recursos para ajudar a criar vídeos profissionais. Este gimbal usa estabilização triaxial para reduzir os tremores da câmera, resultando em vídeos e fotos mais suaves e nítidos. O cabo extensor integrado possui design ergonômico que se encaixa suavemente na palma da mão. Além disso, traz material antiderrapante para criar vídeos esteticamente agradáveis, mesmo que esteja em condições de intenso movimento. Esse cabo permite selfies dinâmicas de ângulos mais altos ou mais baixos e capture todos ao redor em uma mesma foto. O Active Track 6.0 permite rastrear automaticamente um alvo, mesmo que ele esteja se movendo rapidamente ou esteja encoberto por outras pessoas. O produto aparece por cifras a partir de R$ 936.

No seu visor é possível verificar facilmente o nível da bateria e observar em qual modo de gravação a ferramenta está operando no momento. O botão rolante lateral aumenta e diminui a distância focal dos objetos e pessoas em um deslizar de dedo. A troca entre os modos retrato e paisagem também é feita facilmente por meio de dois cliques no botão de troca, com a mesma mão que segura o aparelho. O seu aplicativo de edição, DJI Mimo apresenta recursos como Timelapse, controle gestual, Panorâmica Dynamic Zoom, mas vai além disso. Um de seus diferenciais é que o app é capaz de fazer uma mapeamento do cenário e sugerir uma sequência ideal de gravação, com o auxílio de um tutorial para a produção. O Mobile 6 é um estabilizador de trê eixos que pesa 304 gramas e mede 276 x 111,5 x 99 milímetros quando aberto e 189x84,5x44 mm quando dobrado. O modelo ainda sustenta celulares entre 170 a 290 g e os seus 1000 mAh resultam em aproximadamente 6h24 de tempo de funcionamento.

Prós: O Osmo 6 ficou mais portátil e com mais funcionalidades em relaçãos aos outros aparelhos da mesma linha

O Osmo 6 ficou mais portátil e com mais funcionalidades em relaçãos aos outros aparelhos da mesma linha Contras: quando comparado ao Osmo 3, os compradores relatam que o Mobile 6 perdeu certa flexibilidade principalmente verticalmente

Com informações de DJI (1/2), PHASR e Zhiyun (1/2/3)

