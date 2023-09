O extensor de tela pode ser uma opção para os que necessitam de monitores extras no notebook sem ocupar muito espaço. O dispositivo pode ser ideal para acompanhar diferentes processos de maneira simultânea e facilitar na rotina de trabalho. Empresas como Anvazise, Iryreafer, Fairnull, Pusokei e Kasituny oferecem modelos por valores a partir de R$ 490 , como é o caso do dispositivo da Iryreafer, que possui um tamanho de 11,6 polegadas e uma taxa de atualização de 60 Hz. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de setembro de 2023.

Outro destaque desta lista é o Kasituny, que promete um tempo de resposta de até 30 milissegundos, conta com uma proporção de tela de 16:9 e é vendido por aproximadamente R$ 899. Já o modelo da Pusokei, acompanha duas telas Full HD, dispõe de uma instalação plug and play e é visto por cerca de R$ 2.714. Veja a seguir cinco extensores de tela para notebook disponíveis no Brasil.

Extensor de tela para notebook: 5 modelos para facilitar seu trabalho — Foto: Divulgação/Asus

O modelo da Iryreafer é o item mais barato desta lista. De acordo com as especificações da fabricante, este produto dispõe de portas USB e HDMI, permite uma rotação de 360°, oferece um ajuste dobrável e conta com uma instalação plug and play, que não exige a busca por drivers externos. Este produto é ofertado por valores que se iniciam em R$ 490.

A marca aponta que o modelo possui um tamanho de 11,6 polegadas, resolução de 1366 x 768 pixels e taxa de atualização de 60 Hz. No site da Amazon, o item é avaliado com 3,8 de 5 estrelas os compradores destacam positivamente a qualidade da imagem e o desempenho do item. Porém, alguns indicam que o material do suporte é frágil e pode romper com facilidade.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: tela pequena

O Anvazise é mais uma opção que pode auxiliar nos trabalhos. Assim como o item anterior, este também conta com uma tela de 11,6 polegadas, mas permite uma resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels. Segundo a fabricante, o dispositivo pode ser conectado tanto por cabo USB tipo C ou por HDMI, além de também ser compatível com celulares. O extensor está disponível a partir de R$ 512.

Outras características indicam que o produto vem com suporte destacável, permite um giro de 360° e é compatível com orientações horizontais e verticais. O item é avaliado com 4,5 de 5 estrelas no site da Amazon e, os compradores elogiam a resolução, o acabamento e a praticidade na hora da instalação. No entanto, alguns criticam que o brilho da tela é fraco.

Prós: resolução Full HD

resolução Full HD Contras: alguns compradores reclamam que o brilho do monitor é fraco

O Fairnull ‎EM1411 é outra alternativa que pode agradar os usuários. De acordo com as especificações da marca, este modelo permite um ângulo de visão ajustável, com um giro que pode variar entre 270° e 360°. Diferente dos itens anteriores, este conta com um tamanho de 14,1 polegadas, com resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels. O produto pode ser adquirido pela economia de R$ 739.

A fabricante reforça que o modelo dispõe de uma taxa de atualização de 60 Hz e permite conexões por cabo USB ou HDMI. O produto é avaliado com 5 de 5 estrelas no site da Amazon e, os compradores afirmam que o dispositivo possui uma boa fixação e oferece uma boa qualidade de imagem.

Prós: tela de 14,1 polegadas

tela de 14,1 polegadas Contras: não há

O extensor da Kasituny é mais uma escolha para quem busca algo abaixo dos R$ 1.000. Segundo a fabricante, este produto conta com um tamanho de 14,1 polegadas, resolução HD de 1366 x 768 pixels e proporção de 16:9. Além disso, o dispositivo também permite um giro de até 360°, que visa facilitar o posicionamento. O modelo é comercializado por aproximadamente R$ 899.

Além disso, este extensor de tela é compatível com diversos sistemas, entre eles, desktops, notebooks, consoles e celulares que dispõem de conexões USB tipo C. O dispositivo é avaliado com 4,5 de 5 estrelas no site da Amazon.

Prós: compatível com diversos aparelhos

compatível com diversos aparelhos Contras: conta apenas com resolução HD de 1366 x 768 pixels

O Pusokei é a opção mais cara desta lista. De acordo com as especificações da marca, este modelo se destaca por acompanhar duas telas extras: a da esquerda com um tamanho de 13 polegadas e a da direita com 16 polegadas, com resolução Full HD. Após a instalação, o equipamento possibilita um fator de tela tripla no notebook. Interessados precisarão desembolsar cerca de R$ 2.714.

Outros destaques, é que este modelo possui uma instalação plug and play, conta com um suporte ajustável e é compatível com sistemas Windows e Linux.

Prós: acompanha duas telas extras

acompanha duas telas extras Contras: preço elevado

