Fake natty? 10 personagens 'fortões' dos videogames para você conhecer

Chris Redfield de Resident Evil 5 , Kratos de God of War ou até Abby de The Last of Us 2 são alguns dos personagens mais fortes fisicamente nos videogames. São heróis, heroínas e vilões que chamam atenção pelos seus músculos ou força bruta e fazem o público se perguntar como eles ficaram assim — lembrando o meme “Fake Natty”, do fisiculturista e influencer Rodrigo Goés. Por isso, o TechTudo reuniu alguns nomes do mundo dos games que chamam atenção por seus músculos. Confira:

Donkey Kong surgiu nos games como um vilão, mas hoje é uma figura muito mais simpática e já estrelou vários jogos no Super Nintendo, Nintendo Wii e outros consoles. O macaco sempre foi forte o suficiente para levantar barris e quebrar seus oponentes ao meio, além de manter um físico invejável e realizar as mais diversas proezas enquanto corre, salta, escala e lida com seus inimigos. Definitivamente, Donkey Kong é um dos personagens mais fortes da Nintendo.

2. Braum (League of Legends)

Braum é considerado um dos campeões de maior destaque físico de League of Legends. O personagem atua como suporte e usa uma porta de cofre como escudo, o que ajuda na hora de defender seu time. Apesar de impor respeito com seus músculos, ele é considerado uma pessoa dócil e com um coração enorme, não pensando duas vezes na hora de se arriscar pelo seus aliados - algo presente em seu kit de habilidades do MOBA.

Braum também foi um dos protagonistas de Ruined King: Uma História de League of Legends, game que mostrou um pouco mais da sua personalidade para os jogadores.

3. Kratos (God of War)

Kratos é um dos personagens mais conhecidos pelos jogadores de PlayStation, e que só cresce desde o primeiro jogo da série God of War — literalmente. O guerreiro espartano lida com sua força física a todo o momento, já que seus principais inimigos são deuses tão fortes quanto ele. No começo, o semideus lidou com diversas entidades da Grécia antiga, como Zeus (seu pai), Poseidon e Hércules, mas hoje luta contra em terras nórdicas ao lado de seu filho Atreus. Apesar de ter envelhecido, Kratos fica cada vez mais forte a cada jogo.

4. Goro (Série Mortal Kombat)

Goro é uma ameaçadora criatura de quatro braços e um vilão clássico de Mortal Kombat. O personagem é um dos chefões do primeiro game da franquia e, com o tempo, passou a ser jogável. Ele é aliado dos vilões Shang Tsung e Shao Kahn, sendo parte de uma raça especial com vários braços — algo útil durante as lutas. Ele até conta com ataques a distância em seus combos, mas é especializado em agarrões e formas de prender seus adversários no combate.

Zangief representa o que há de mais “parrudo” e forte na série Street Fighter. Ele foi criado no segundo jogo da franquia, lá em 1991, como um lutador de Wrestling e com raízes na antiga União Soviética, hoje Rússia. Bruto e sempre sem camisa, o personagem usa agarrões para lutar e seu famoso "pilão", que leva o lutador adversário à lona e em uma posição nada agradável. Seus braços gigantescos e alta estatura revelam seu caráter ameaçador para os oponentes.

6. Ganon (Série The Legend of Zelda)

Ganon, ou Ganondorf, é um dos vilões da série The Legend of Zelda, da Nintendo. Conhecido pelos fãs da série há muito tempo, o personagem está presente em quase todos os jogos envolvendo Link e Zelda, até mesmo em spin-offs. Ele é da espécie Gerudo e foi corrompido por forças malignas, o que o deixou forte, poderoso e com a capacidade de assumir diversas formas. No game mais recente da saga, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, demonstrou ter um físico invejável nas suas duas principais versões, sem falar nas habilidades especiais devastadoras que ele utiliza.

7. Machamp (Série Pokémon)

Machamp é o Pokémon de número 68 da Pokédex e também uma das 151 criaturas originais da famosa série da The Pokémon Company e Nintendo. Ele é a última cadeia evolutiva que começa em Machop e depois passa por Machoke, apresentando um visual inspirado por atletas de luta livre. Machamp usa um cinturão de campeão e tem quatro braços, como Goro, e é um dos Pokémon mais conhecidos do tipo Lutador. Apesar de ter estreado ainda em Pokémon Red e Pokémon Blue, pode ser encontrado em várias versões mais recentes da saga, como em Pokémon Go e Pokémon Unite.

Bane é um guerreiro superforte e que fica ainda mais “bombado” por conta do Veneno, uma droga sintética que ele injeta com bombas no próprio sangue. O personagem é um dos vilões de Batman: Arkham Asylum, que reúne outros diversos antagonistas carismáticos do homem morcego da DC Comics. Bane sempre foi muito grande nos quadrinhos, mas no game ele está ainda maior e ameaçador, com uma das batalhas de chefe mais caóticas da aventura — e também uma das mais marcantes.

9. Abby (The Last of Us 2)

Abby é uma das antagonistas de The Last of Us 2 e, ao mesmo tempo, também protagoniza algumas partes do jogo. Ela é a principal rival de Ellie nesta aventura e é responsável por alguns dos momentos mais chocantes da aventura de PlayStation 4 (PS4). A personagem tem um passado envolvendo Joel e uma história de vingança. Além disso, é conhecida por sua força bruta impressionante, capaz de manusear todo tipo de arma, especialmente armas brancas e de contusão. Abby se destacou por seu visual e personalidade explosiva.

10. Chris Redfield (Resident Evil 5)

Chris Redfield já apareceu em diversos jogos da franquia Resident Evil, mas em Resident Evil 5 ele ganhou uma versão ainda mais exagerada de músculos. Para ter uma noção, há um ponto do jogo em que o personagem chegou a dar dar soco em uma enorme pedra que fica em seu caminho no game. O agente americano é certamente um dos mais fortes da saga, não à toa essa versão virou a padrão do herói para o resto da série.

