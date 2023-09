França e o Labirinto: podcast de Selton Mello é cheio de easter eggs; saiba

O podcast ''França e o Labirinto'', disponível grátis no Spotify , está no topo da lista de produções mais populares do streaming desde o seu lançamento, mas o que muita gente não sabe é que, além de ter muito mistério, a trama é também repleta de easter eggs . Há, por exemplo, um número de telefone real para os ouvintes deixarem recados, e ainda uma trilha sonora que revela uma palavra importante em código morse. O podcast, feito em parceria com o Jovem Nerd, se passa em São Paulo e tem o ator Selton Mello interpretando Nelson França, o protagonista da produção.

Na trama, França é um detetive particular que, antes de ficar cego, ajudou a polícia a capturar um notório serial killer. Décadas mais tarde, quando uma socialite é assassinada, França começa a suspeitar que o mesmo assassino voltou. O TechTudo apresenta a você, nas linhas a seguir, todos os easter eggs do podcast "França e o Labirinto". Vale dizer que, caso você não tenha ainda ouvido a produção, o texto abaixo pode conter spoilers.

França e o Labirinto é um podcast de true crime e mistério, feito pelo Spotify, Selton Mello e Jovem Nerd — Foto: Divulgação/Spotify

1. Título ''França e o Labirinto''

O primeiro easter egg é o próprio título do podcast. "França e o Labirinto" faz referência à mitologia grega e à lenda do Labirinto do Minotauro. No mito, após nascer, o Minotauro é enviado a um labirinto pelo Rei de Minos, que temia as consequências da existência da criatura na ilha de Creta. Para matar o Minotauro, o Rei enviava continuamente homens e mulheres atenienses em duplas. Sem sucesso, as pessoas ficavam presas no labirinto, sendo eventualmente mortas pela criatura.

Segundo o Spotify, o título seria uma metáfora para o comportamento do serial killer da história, que mantinha suas vítimas presas por um longo tempo antes de matá-las. Outro ponto em comum com o personagem da mitologia grega é que o assassino sempre atacava em dupla - assim como o Minotauro, que matava juntos o casal de homem e mulher enviados ao seu labirinto.

2. A trilha sonora

A trilha sonora inicial de "França e o Labirinto" traz batidas em código morse, o que já é uma tradição das produções do Jovem Nerd. Segundo divulgado pelo Spotify hoje, o easter egg escondido na trilha tem a mensagem "MINOTAURO", que pode ser decodificada a partir do sistema telegráfico.

3. O telefone de Omar Hassot

No segundo episódio da série, França consegue o número de telefone de Omar Hassot, um jornalista que ganhou fama ao escrever um livro sobre o Assassino do Labirinto. O que você provavelmente ainda não sabe é que o número divulgado na série é real!

Para ativar o easter egg, basta ligar para esse telefone: (11) 93232-3966. Você ouvirá a mensagem de Omar e poderá deixar sua mensagem gravada.

4. Ano em que se passa a série

O podcast não especifica em nenhum momento em que ano se passa a história - isto é, pelo menos não de forma direta. Você ainda não percebeu, mas é possível descobrir essa informação na trama. Isso porque, em dado momento, França dá play em um VHS com uma reportagem sobre os atentados de 11 de setembro, ocorridos em 2001.

Em seguida, ele comenta que já se passaram 20 anos desde o ataque terrorista. Portanto, a série se passa em 2021.

5. Deep fakes e outros tipos de manipulação

O serial killer de "França e o Labirinto" sabe usar tecnologias para manipular o detetive ao longo de toda a trama. De acordo com o Spotify, o personagem usa deep fakes para forjar áudios e vídeos em todo o decorrer do enredo. Um exemplo disso acontece logo no início, quando França recebe a ligação que o leva para a cena do novo crime. Entenda melhor esse tipo de tecnologia, que clona voz via inteligências artificiais.

6. Anagramas com nomes de personagens

O sexto easter egg tem a ver com os nomes dos personagens Thomas Rosa, Omar Hassot e Athos Ramos: na verdade, eles são anagramas e fazem parte de um jogo de palavras. Esse tipo de brincadeira é comum nas obras do Jovem Nerd e sugere que esses três personagens são, na verdade, a mesma pessoa.

Thomas Rosa seria a identidade verdadeira do Assassino do Labirinto, que, posteriormente, adota o pseudônimo de Omar Hassot para "investigar" seus próprios crimes como jornalista. Depois, ele assume também o nome de Athos Ramos, o motorista que leva França até a cena do novo crime.

7. A arma do crime

Talvez você não tenha percebido, mas a arma usada no crime de 2021 faz mais de uma aparição na série: no quinto episódio, quando França vai à cracolândia para investigar uma pista, o objeto aparece novamente. Esse ponto é crucial, pois foi assim que o criminoso conseguiu transformar o detetive no principal suspeito do assassinato.

Como ouvir o podcast "França e o Labirinto"?

O podcast "França e o Labirinto" está disponível de forma gratuita no Spotify - assim, você pode ouvir sendo ou não assinante do streaming. A trama pode ser ouvida na versão web ou pelo aplicativo para Android e iPhone (iOS), bastando acessá-la pelo link oficial (https://open.spotify.com/show/4izBBd43SGo5U1kcMVg701) ou buscando pelo nome, na área de buscas da plataforma.

