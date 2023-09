Friends: relembre personagens e elenco da série de sucesso dos anos 90

Friends é uma sitcom estadunidense lançada em 1994, atualmente disponível no catálogo do HBO Max com as suas seis temporadas. O enredo gira em torno dos seis amigos Monica (Courteney Cox), Ross (David Schwimmer), Rachel (Jennifer Aniston), Phoebe (Lisa Kudrow), Chandler (Matthew Perry) e Joey (Matt LeBlanc), que enfrentam os desafios da vida adulta enquanto compartilham momentos de amizade na cidade de Nova York. Com produção de David Crane, Marta Kauffman e Robert Carlock, a obra tem a NBC como emissora original.

Considerada uma das melhores séries no IMDb (nota 8,9), a obra ultrapassou barreiras do tempo e conquistou antigas e novas gerações. Os personagens são a parte mais lembrada pelo público. Por isso, o TechTudo separou uma lista para você relembrar os principais papéis que marcaram Friends. Confira!

Friends tem seis protagonistas e coadjuvantes que aparecem ao longo da série — Foto: Reprodução/IMDb

Courteney Cox como Monica Geller

Monica Geller é chef de cozinha. Além de irmã caçula de Ross, é melhor amiga de Rachel desde o colegial e a anfitriã dos amigos, já que a maioria das reuniões são em seu apartamento. Na quarta temporada, o romance com Chandler Bing muda os rumos da história, e os dois se tornam um dos casais mais queridos da tela. Entre as características marcantes da personagem, estão ser maníaca por limpeza, sonhar em ter filhos e a fidelidade com seus amigos.

Monica Geller é maníaca por limpeza em Friends — Foto: Reprodução/IMDb

David Schwimmer como Ross Geller

Ross Geller é paleontólogo e faz parte do grupo de amigos protagonistas da série. É irmão de Monica Geller e colega de faculdade de Joey Tribbiani. Sua trajetória na série inicia quando descobre que sua ex-esposa lésbica Carol está grávida do seu filho Ben. Ele busca conciliar seu papel de pai enquanto tenta seguir a vida amorosa com Rachel Green, a nova integrante do grupo que é amiga de infância de Mônica. Entre os momentos icônicos do personagem estão o dia em que ele adota um macaco, seus divórcios e quando passa do ponto no bronzeamento artificial.

Ross Geller é um dos personagens mais caricatos de Friends e já rendeu risadas com o bronzeamento artifical que passou do ponto — Foto: Reprodução/IMDb

Matthew Perry como Chandler Bing

Chandler Bing também faz parte do grupo de protagonistas. Ao longo da série, nenhum dos seus amigos sabe dizer no que ele trabalha, mas ele revela que é analista de dados. Mas, o que marca o personagem é seu sarcasmo, falta de charme com mulheres e carinho com os amigos. Ele mora com Joey e sempre presta apoio ao amigo na carreira de ator. Ele e Monica começam a namorar e constroem laços de amor e confiança juntos.

Chandler Bing é o sarcástico do grupo em Friends — Foto: Reprodução/IMDb

Jennifer Aniston como Rachel Green

Rachel Green começa a série como garçonete, mas ao longo da história alcança seu maior sonho: trabalhar com moda para marcas como Ralph Lauren. Entre relacionamentos, roupas memoráveis, amizade e momentos difíceis no trabalho, essa personagem cresce e amadurece junto com o público.

Rachel é a única que não fazia parte do grupo de amigos antes do início da série. Sua primeira cena é na cafeteria Central Perk vestida de noiva e buscando por Mônica, sua amiga de infância. Ela tinha acabado de fugir de seu casamento, decidiu largar a vida sustentada pelo pai e vai morar com a amiga. A partir daí, começa a fazer parte do grupo e cria relações com os outros personagens.

Rachel está sempre ligada das tendências de moda em Friends — Foto: Reprodução/IMDb

Matt LeBlanc como Joey Tribbiani

Joey Tribbiani é o conquistador dos amigos e, ao longo da produção, tem várias pretendentes. Mas, a situação é diferente no profissional. Ele é ator e luta para conseguir grandes papéis, mas se mete em alguns produções estranhas para isso. Os amigos sempre o apoiam, principalmente Chandler, que mora com ele no início da série. Uma de suas características é a sua personalidade sensível e ingênua, pois facilmente cai nas piadas e mentiras dos amigos.

Joey é o galanteador do grupo de amigos em Friends — Foto: Reprodução/IMDb

Lisa Kudrow como Phoebe Buffay

Em um estilo hippie, Phoebe Buffay é a personagem mais exótica de Friends. Ela canta e toca violão no Central Perk, usa estampas coloridas e não acredita na teoria da evolução. Sua família é complicada, tem uma irmã gêmea a qual não se relaciona bem e uma mãe que morreu. Phoebe cita em vários momentos da série que cresceu nas ruas de Nova York até virar massagista.

Phoebe é a hippie dos amigos em Friends — Foto: Reprodução/IMDb

James Michael Tyler como Gunther

Gunther não faz parte dos personagens principais, mas está no enredo durante todas as temporadas da série. Ele trabalha como o chefe da cafeteria Central Perk, lugar onde os amigos costumam se reunir em quase todo episódio. A maior característica dele é ter um amor platônico pela Rachel e fazer de tudo para estar perto dela, inclusive a contratou mesmo não sendo uma boa garçonete, mas só revelou o sentimento por ela no último episódio.

Gunther é apaixonado por Rachel em Friends — Foto: Reprodução/Friends

Maggie Wheeler como Janice Litman-Goralnik

Janice Litman-Goralnik é uma personagem não recorrente que ganhou atenção do público pela personalidade. Ela namora com Chandler na primeira temporada, mas acaba voltando para a série algumas vezes. A principal característica é a voz e a risada, que irritam os amigos protagonistas, mas não foi o que aconteceu com o público, que adora a aparição da personagem. Janice aparece pela última vez na décima temporada, quando Monica e Chandler já estão juntos.

Janice namora Chandler na primeira temporada de Friends — Foto: Reprodução/TBS

Helen Baxendale como Emily Waltham

Emily Waltham é uma menina britânica que tem uma passagem durante a quarta e quinta temporada. Ela aparece como sobrinha de um chefe de Rachel que ela convidou para conhecer a cidade. Não empolgada com Emily, ela passa a menina para Ross, que se aproxima dela. Eles começam um namoro e resolvem casar o quanto antes. Porém, as coisas se complicam no dia da união do casal.

Emily aparece na quarta e quinta temporada de Friends — Foto: Reprodução/TBS

Tom Selleck como Richard Burke

Richard Burke aparece na série como o primeiro relacionamento sério de Monica, na segunda temporada. Ele foi médico oftalmologista de Monica e Ross quando eram crianças e continuou amigo do pai dos irmãos, por isso, os dois precisam esconder o romance no início. O casal não durou muito tempo junto, já que Richard não queria ter filhos e este era o sonho de Monica.

Richard é um dos namorados de Monica em Friends — Foto: Reprodução/TBS

