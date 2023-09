O gabinete é um componente indispensável na hora de montar um PC gamer, já que ele é responsável por armazenar todas as peças do computador, além de também poder oferecer um visual estiloso. A Cooler Master disponibiliza diversos tipos de modelos, que podem ser encontrados por preços a partir de R$ 369 , como é o caso do Cooler Master MasterBox Q300L, que vem no formato Mini-Tower e possui uma lateral confeccionada em acrílico. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de setembro de 2023.

Já o Cooler Master MasterBox TD500 conta com três ventoinhas RGB na parte frontal, é compatível com placas-mães ATX e pode ser encontrado por aproximadamente R$ 767. Outro destaque é o Cooler Master COSMOS C700M, que possui um formato Full Tower, oferece uma lateral produzida com vidro temperado e é visto por cerca de R$ 4.699. Veja a seguir seis gabinetes da Cooler Master para comprar no Brasil.

Gabinete Cooler Master: 6 modelos para montar seu PC gamer — Foto: Reprodução/Cooler Master

1. Cooler Master MasterBox Q300L – a partir de R$ 369

O Cooler Master MasterBox Q300L é a opção mais em conta desta lista. De acordo com as especificações da fabricante, este item oferece um formato mini tower, é confeccionado em aço e plástico, vem com uma lateral em acrílico e é compatível tanto com placas-mães Micro ATX, quanto Mini ITX. O item é vendido por preços que se iniciam em R$ 369.

A marca destaca que este modelo permite a instalação de até duas ventoinhas frontais de 140 mm ou um radiador de 240 mm; uma ventoinha de 120 mm no fundo; e duas 120 mm no topo. O modelo também dispõe de duas portas USB 3.0 e entradas de áudio. Avaliado com 4,8 de 5 estrelas no site da Amazon, os consumidores elogiam o design e a qualidade do gabinete. Porém, alguns reclamam que o produto pode ser frágil.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: pode ser muito pequeno para algumas configurações

2. Cooler Master MasterBox Q500L – a partir de R$ 449

O Cooler Master MasterBox Q500L é mais uma alternativa para os que pretendem economizar. Segundo a fabricante, o usuário pode posicionar este modelo tanto na horizontal como na vertical. Assim como o item anterior, este também possui uma estrutura confeccionada em aço e plástico, além de um painel lateral feito em acrílico. O gabinete está disponível a partir de R$ 449.

O interior dispõe de duas baias, onde cada uma pode comportar um HD convencional ou dois SSDs. O modelo também permite os formatos de placas-mães ATX, Micro ATX e Mini ITX. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,5 de 5 estrelas e os compradores destacam positivamente o formato compacto e a versatilidade. No entanto, alguns reclamam do fato de a lateral ser feita de acrílico.

Prós: modelo permite ser orientado tanto na horizontal, quanto na vertical

modelo permite ser orientado tanto na horizontal, quanto na vertical Contras: lateral feita em acrílico

3. Cooler Master Silencio S400 – a partir de R$ 629

O Cooler Master Silencio S400 é mais uma escolha para montar o PC gamer. De acordo com a fabricante, este item possui um formato Mini Tower, é compatível com as placas-mães Mini ITX e Micro ATX, conta com duas portas USB 3.2, leitor de cartão e conectores para microfone e fones de ouvido. O produto pode ser adquirido por cerca de R$ 629.

Diferente do item anterior, este oferece uma lateral confeccionada em vidro temperado, que visa oferecer mais resistência ao gabinete. O item é avaliado com 4,5 de 5 estrelas no site da Amazon e, os compradores afirmam que a estrutura conta com um funcionamento silencioso e permite deixar os cabos internos organizados. Porém, alguns reclamam que ele esquenta os HDs.

Prós: lateral de vidro temperado

lateral de vidro temperado Contras: tamanho compacto

4. Cooler Master ‎RC-110-KKN2 – a partir de R$ 603

O Cooler Master ‎RC-110-KKN2 é outra indicação para o setup gamer. Segundo as especificações da marca, este modelo possui uma orientação horizontal, comporta placas-mães do formato Mini ITX, conta com dois conectores USB 3.0, saídas de áudio e é confeccionado com liga de aço. O item é comercializado por aproximadamente R$ 603.

A fabricante aponta que a parte interior conta com uma baia de 3,5 polegadas, que podem comportar dois HDs e dois SSDs; ou um HD e três SSDs, ou quatro SSDs. O modelo é avaliado com 4,5 de 5 estrelas no site da Amazon e os compradores afirmam que o equipamento é bem ventilado e possui um tamanho adequado. Entretanto, alguns reclamam do fato de o gabinete comportar apenas placas-mães Mini ITX.

Prós: design diferenciado

design diferenciado Contras: só é compatível com placas-mães Mini ITX

5. Cooler Master MasterBox TD500 – a partir de R$ 767

O Cooler Master MasterBox TD500 é mais uma alternativa abaixo dos R$ 1.000. De acordo com a fabricante, este modelo oferece três ventoinhas RGB de 120 mm na parte frontal do gabinete; além de também permitir a instalação de mais três de 120 mm ou duas de 140 mm no topo. O modelo é vendido por cerca de R$ 767.

Diferente do item anterior, este é compatível com os formatos de placa-mães Mini ITX, Micro ATX, ATX, E-ATX. O gabinete também vem com duas portas USB 3.2 e entradas para áudio. Avaliado com 4,7 de 5 estrelas no site da Amazon, os compradores comentam que o equipamento oferece um tamanho interno satisfatório. Contudo, alguns apontam que o modelo poderia ter uma porta USB-C.

Prós: compatível com diversos formatos de placas-mães

compatível com diversos formatos de placas-mães Contras: os usuários reclamam da ausência de uma porta USB-C

6. Cooler Master Cosmos C700M – a partir de R$ 4.699

O Cooler Master Cosmos C700M é a opção mais cara desta lista. Segundo a fabricante, este modelo oferece compatibilidade com os formatos de placas-mães Mini ITX, Micro ATX, ATX e E-ATX, é confeccionado em aço, conta com uma lateral feita em vidro temperado e permite até três ventoinhas RGB na parte frontal. Interessados precisarão desembolsar aproximadamente R$ 4.699.

Outra característica é que o produto vem com uma porta USB 3.1 do tipo C, quatro entradas USB 3.0 do tipo A e conectores para microfone e fones de ouvido. No site da Amazon, o dispositivo é avaliado com 4,4 de 5 estrelas e, os compradores elogiam o tamanho do gabinete e a ventilação interna. Por outro lado, alguns alegam problemas com a configuração do RGB.

Prós: vem com uma grande variedade de portas USB

vem com uma grande variedade de portas USB Contras: preço elevado

