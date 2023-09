Gabinete Full Tower: 6 modelos para acomodar as peças do seu PC

O Gabinete Full Tower é uma opção para os que planejam montar um computador de alta configuração e que precisam de muito espaço para distribuir as peças. Empresas como Corsair , Pichau, Galax, Cougar, Lian Li e Cooler Master disponibilizam modelos por valores a partir de R$ 414 , como é o caso do Galax Revolution-05 CGG5ANBA4B0, que possui lateral com vidro temperado e espaço para três ventoinhas na parte frontal. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de setembro de 2023.

Outra escolha é o Corsair iCUE 7000X CC-9011227-WW, que vem com quatro portas USB 3.0, uma USB 3,1 do tipo C e pode ser encontrado por aproximadamente R$ 3.523. Já o Cooler Master Cosmos C700P C700P-MG5N-S00 conta com uma estrutura confeccionada em alumínio, é compatível com diversos modelos de placas-mães e é visto por cerca de R$ 4.126. Confira a seguir seis gabinetes Full Tower para comprar no Brasil.

Gabinetes Full Tower: veja seis modelos disponíveis no Brasil em 2023 — Foto: Divulgação/Unsplash (Uzair Ahmed)

O Galax Revolution-05 CGG5ANBA4B0 é o produto mais em conta desta lista. De acordo com as especificações da fabricante, este modelo comporta placas-mães nos formatos ATX, M-ATX e ITX. Além disso, o interior oferece espaço suficiente para acomodar a placa de vídeo tanto na horizontal, quanto na vertical. O item é visto por valores que se iniciam em R$ 414.

A marca destaca que este modelo oferece 470 mm de altura, possui uma estrutura confeccionada em plástico ABS, metal e vidro temperado. Na parte de conectividade, o gabinete conta com duas portas USB 2.0, uma 3.0 e uma entrada para áudio. Avaliado com 4,4 de 5 estrelas no site da Amazon, os compradores elogiam as possibilidades de organização dos fios e o design. Porém, alguns reclamam que ele é pequeno.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: alguns compradores consideram o gabinete pequeno

Galax Revolution-05 CGG5ANBA4B0 R$ 414,25

2. Pichau HX600 PG-HX6-WH01 – a partir de R$ 466

O Pichau HX600 PG-HX6-WH01 é mais uma escolha para montar um PC. Segundo a fabricante, este modelo suporta os formatos de placas-mães ITX, m-ATX, ATX e E-ATX, possui uma entrada USB-C, uma 3.0, duas 2.0 e conexões para áudio HD. O gabinete também permite três ventoinhas de 120 mm ou duas de 140 mm na parte superior; e uma de 120 mm ou uma de 140 mm na traseira. O item está disponível a partir de R$ 466.

O componente é confeccionado com alumínio, aço e vidro temperado, além de também possui uma fita RGB no painel frontal. O produto é avaliado com 4,7 de 5 estrelas no site da Amazon e os compradores apontam a qualidade do material, a construção e o valor cobrado.

Prós: atende às expectativas

atende às expectativas Contras: poucas entradas USB

Pichau HX600 PG-HX6-WH01 R$ 470,90

O Cougar Case Panzer Max G CGR-6AMKB-G é outra opção para acomodar os componentes do PC. De acordo com a marca, este produto possui uma lateral confeccionada em vidro temperado e painel frontal em malha. O interior oferece espaço para seis SSDs ou quatro SSDs e dois HDs convencionais. O produto pode ser adquirido por cerca de R$ 1.450.

A fabricante lembra que o produto é compatível com cinco formatos de placas-mães, que são: Mini ITX, Micro ATX, ATX, CEB e E-ATX. Na Amazon, o produto é avaliado com 4,5 de 5 estrelas e os compradores afirmam que o modelo é espaçoso e é bem ventilado.

Prós: compatível com cinco formatos de placas-mães

compatível com cinco formatos de placas-mães Contras: o painel frontal não é transparente

Cougar Case Panzer Max G CGR-6AMKB-G R$ 1.449,99

O Lian Li ‎O11DXL-X é mais uma alternativa abaixo dos R$ 2.000. Segundo a fabricante, este modelo oferece um efeito RGB, que pode ser gerenciado pelos botões m/c, disponíveis no painel frontal. As especificações apontam que o item dispõe de 471 mm de diâmetro, 285 mm de largura e 513 mm de altura. O gabinete é comercializado por aproximadamente R$ 1.849.

O modelo conta com quatro portas USB 3.0, um conector USB-C, uma entrada para fones de ouvido e outra para microfone. Avaliado com 4,8 de 5 estrelas no site da Amazon, os compradores indicam que o gabinete é espaçoso e é construído com material de qualidade. Entretanto, alguns comentam que ele poderia ser melhor protegido contra poeira e outros consideram o manual de instruções confuso.

Prós: permite o controle da iluminação RGB

permite o controle da iluminação RGB Contras: alguns compradores destacam que a proteção contra poeira é insatisfatória

Lian Li ‎O11DXL-X R$ 1.849,00

O Corsair iCUE 7000X CC-9011227-WW pode ser uma escolha para quem busca algo robusto. De acordo com a fabricante, este modelo possui o painel lateral e frontal confeccionados em vidro temperado de 4 mm. O modelo conta com quatro portas USB 3.0, uma USB 3.1 do tipo C e entradas para áudio. É possível obter o gabinete por cerca de R$ 3.523.

Na parte frontal, o case permite a instalação de três ventoinhas RGB. Já no interior, é possível acomodar até três SSDS e seis HDs convencionais. O produto é avaliado com 4,6 de 5 estrelas no site da Amazon e os compradores afirmam que o gabinete dispõe de bastante espaço e possui um design moderno. Contudo, alguns comentam que ao finalizar a montagem do PC, ele pode ficar pesado, o que dificulta a locomoção.

Prós: permite até três SSDS e seis HDs convencionais

permite até três SSDS e seis HDs convencionais Contras: os compradores relatam que o gabinete é pesado

Corsair iCUE 7000X CC-9011227-WW R$ 3.523,90

6. Cooler Master Cosmos C700P C700P-MG5N-S00 – a partir de R$ 4.126

O Cooler Master Cosmos C700P C700P-MG5N-S00 é o item mais caro desta lista. Segundo as especificações do fabricante, este modelo vem equipado com alças confeccionadas em alumínio, conta com RGB personalizado, laterais de vidro temperado e suporta os modelos de placas-mães ATX, Micro ATX, Mini ITX e E-ATX. Interessados precisarão desembolsar aproximadamente R$ 4.126.

Em relação à conectividade, o gabinete oferece quatro portas USB 3.0, uma 3.1 do tipo C, uma entrada para microfone e outra para fones de ouvido. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,6 de 5 estrelas e, os compradores destacam positivamente o espaço interno e o acabamento. Por outro lado, alguns relatam que o manual de instruções poderia ser mais detalhado.

Prós: atende às expectativas de quem quer montar um computador robusto

atende às expectativas de quem quer montar um computador robusto Contras: preço elevado

Cooler Master Cosmos C700P C700P-MG5N-S00 R$ 6.449,99

