Gabinetes Gamer são ideais para quem quer montar um computador com foco em jogos. Empresas como Hayom, Vinik, T-Dagger, Fortrek, Redragon , Lian Li e NZXT disponibilizam modelos por preços a partir de R$ 270 , como é o caso do Hayom GB 1713, que traz painel frontal é em malha de metal e fibra para um melhor fluxo de ar. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de setembro de 2023.

Já o Fortrek Cruiser apresenta compatibilidade com placas-mãe ATX, micro ATX e mini-ITX , além de seis baias de armazenamento, por valores que partem de R$ 389. Outra opção é o NZXT H7 Flow, que apresenta um painel frontal e superior perfurado, pensado para manter o setup fresco e confortável por cerca de R$ 1.199. Confira na lista a seguir sete gabinetes gamer para comprar no Brasil.

Gabinete gamer: 7 opções para montar seu computador para jogos — Foto: Aline Batista/TechTudo

1. Hayom GB 1713 - a partir de R$ 270

O Hayom GB1713 possui um estilo moderno e é indicado mais para usuários avançdos. Seu painel frontal é em malha de metal e fibra para um melhor fluxo de ar. Sua compatibilidade é para até três fans de 120mm. Ele acompanha quatro coolers e seu painel lateral é em vidro temperado para exibir os componentes internos, enquanto sua cobertura de fonte de alimentação é em todo o comprimento do periférico, para uma aparência sóbria e para esconder os cabos.

De acordo com as especificações, ele promete uma máxima dissipação de calor e é compatível com as placas ATX e MICRO ATX. Já seu painel frontal acompanha 1 entrada USB 3.0 e 2 USB 2.0, além de uma entrada áudio (HD) e microfone. Ele comporta até 1 HD ou 2 SSD. O modelo pode ser encomendado por preços que partem de R$ 270. Avaliado em 4 de 5 estrelas, os compradores destacaram o custo-benefício. No entanto, relataram que o modelo é indicado para profissionais pela instalação.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: é indicado para profissionais

2. Vinik VX Gaming Lynx - a partir de R$ 281

O Vinik VX Gaming Lynx é um modelo interessante para quem procura um modelo com iluminação. Isso porque o periférico acompanha uma fita LED com sete cores permutáveis. Sua lateral esquerda é revestida totalmente em acrílico enquanto o painel frontal é em plástico ABS. Este produto conta com suporte cable, uma característica que mantém os cabos dentro do espaço disponível, evitando que cause problemas de funcionamento. Além disso, ele é tool-less e tool-free, permitindo que o usuário realidade a abertura do gabinete e retire os drivers ópticos e SSDs sem a necessidade de uso de nenhum tipo de ferramentas.

Este modelo é compatível com as placas-mãe ATX, Micro ATX e Mini ITX e placas de vídeo de até 370 mm, além de fonte ATX e Micro ATX. Já as suas baias permitem 2 HD de 3,5, 3 SSD 2,5 e 7 slots de expansão. Ele suporta 3 120mm, 1 Water Cooler 120mm ou 1 Water Cooler 240mm. O modelo é vendido por cifras a partir de R$ 281. Avaliado em 4,8 de 5 estrelas pelos últimos compradores, o item se destaca pelo visual, pelo tamanho compacto e por ser robusto.

Prós: visual, tamanho compacto e modelo robusto

visual, tamanho compacto e modelo robusto Contras: não há

3. Fortrek Cruiser - a partir de R$ 299

O Fortrek Cruiser é um modelo ideal para quem busca acrescentar uma iluminação RGB diferenciada. O design vazado na parte superior e frontal oferece beleza e também boa circulação de ar. O modelo acompanha três ventoinhas RGB para adicionar ainda mais personalidade ao gabinete. De acordo com as especificações, o modelo é compatível com placas-mãe ATX, micro ATX e mini-ITX e conta com slots de expansão, além de seis baias de armazenamento (três de 3,5 polegadas e três de 2,5). Ele também possui suporte para até seis cooler — dois superiores, três frontais e um na parte traseira. O produto é visto por cerca de R$ 299.

O Fortrek Cruiser possui 688 avaliações de compradores no site da Amazon, onde é classificado com 4,6 estrelas. Entre os principais pontos de destaques estão seu bom espaço para componentes, funcionamento silencioso das ventoinhas e revestimento resistente. No entanto, comentários apontam que o espaço para instalar os cabos no modelo poderia ser melhor. O modelo possui entradas para áudio e microfone, uma entrada USB 3.0 e duas 2.0, além do botão para controlar a iluminação.

Prós: bom espaço para componentes e funcionamento silencioso das ventoinhas

bom espaço para componentes e funcionamento silencioso das ventoinhas Contras: espaço para instalar os cabos é pequeno

O T-Dagger Cube T-TGC305W é um modelo branco e indicado para quem busca modelos micro ATX com estrutura diferenciada. De acordo com a marca, o modelo foi desenvolvido com o propósito não só de aumentar a circulação de ar interna, mas também com peças que auxiliam a filtrar sujeiras. Sua conexão frontal acompanha 1 USB 3.0, 2 USB 2.0, 1x 3.5mm Áudio, 1x 3.5mm e entrada para microfone. Além disso, ele conta com baias para instalação de SSDs sobre a cobertura da fonte.

Compatível com Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, a lateral em vidro temperado permite ventoinhas com RGB para que elas fiquem em destaque. A parte superior possui uma tela que se parece com uma pequena rede e auxilia na limpeza de impurezas. Atualmente, ele está à venda no Brasil por preços em torno de R$ 389. O modelo foi avaliado com 4,8 de 5 estrelas, com destaques para o design.

Prós: custo-benefício e design

custo-benefício e design Contras: não é recomendado para water cooler

5. Redragon Wideload GC-802-1 - a partir de R$ 599

O Redragon Wideload GC-802-1 é um modelo compatível com placas-mãe ATX, Micro-ATX e Mini-ITX, oferecendo espaço suficiente para a instalação. O periférico possui um sistema de fluxo de ar otimizado, com entradas de ar e ventoinhas, para manter uma refrigeração eficiente dos componentes internos. De acordo com as especificações, sua estrutura frontal conta com USB 3.0, USB 2.0, entradas de áudio P2, controle RGB, power e reset. O periférico pode ser encontrado por R$ 599.

O produto apresenta um formato moderno e mais refinado, com painéis laterais em vidro temperado e estrutura de aço resistente, além de uma boa capacidade de gerenciamento de cabos. Além disso, ele inclui 4 fans RGB Double Ring e uma controladora RGB 6+2. O Wideload GC-802-1 ainda possui suporte para fans e water cooler de 120 mm (frontais), 3 fans de 120 mm (base), 3 fans de 120 mm (topo). Avaliado em 4,8 de 5 estrelas, os compradores listaram que ele é resistente. No entanto, eles ressaltam que ele poderia ser maior.

Prós: suporte para fans e water cooler

suporte para fans e water cooler Contras: poderia ser mais espaçoso

6. Lian Li Redragon O11 Dynamic Mini - a partir de R$ 810

As linhas futuristas e a cor branca do Lian Li Redragon O11 Dynamic Mini podem ser interessantes para quem busca um visual mais moderno e diferente do comum. O modelo possui um formato reduzido com unidades numeradas e limitadas com placa de metal comemorativa. Ele possui uma construção com fácil instalação para qualquer setup e frente em vidro. Além disso, o periférico é compatível com as placas ITX (padrão) ou ATX e E-ATX de acordo com as suas necessidades. Ele usa duas câmaras distintas para facilitar os cabos, além de uma alta compatibilidade water coolers selados ou customizados de até 280mm.

O Lian Li Redragon O11 Dynamic Mini acompanha uma bomba e reservatório com 3 possibilidades de instalação. Já a parte frontal tem instalado 1 Porta USB 3.1 USB Tipo C. O sistema também acompanha filtros de poeira instalados na abertura inferior. O item possui classificação de 5 de 5 estrelas no site da Amazon. Os usuários destacaram o tamanho compacto, qualidade do material e o vidro frontal. O modelo é visto por cifras a partir de R$ 810.

Prós: qualidade do material e tamanho compacto

qualidade do material e tamanho compacto Contras: não há

7. NZXT H7 Flow - a partir de R$ 1.199

O NZXT H7 Flow é um modelo mid-tower compatível com Mini-ITX, Micro-ATX, ATX e EATX (até 272 mm). De acordo com as especificações, ele apresenta um painel frontal e superior perfurado, pensado para manter o setup fresco e confortável. Ele oferece espaço para ventoinhas de 3x120mm ou 3x140mm na parte frontal, 3x120mm ou 2x140mm na parte superior e 1x120mm ou 1x140mm na parte traseira. O modelo também permite acesso sem ferramentas aos painéis frontais e laterais.

Ele acompanha sistema intuitivo, 2 portas USB 3.2 tipo A Tipo C e 1 porta USB 3.2 Type-C montada na parte superior. Além disso, o H7 Flow também possui duas ventoinhas silenciosas 120mm Série F inclusas, o que pode ser interessante para quem procura o periférico com os itens. Avaliado em 4,6 de 5 estrelas, os compradores destacaram a eficiência e o espaço do item. No entanto, criticaram o preço alto pelo produto. Na Amazon, ele pode ser encomendado por preços que partem de R$ 1.199.

Prós: é um modelo espaço e acompanha duas ventoinhas silenciosas

é um modelo espaço e acompanha duas ventoinhas silenciosas Contras: preço elevado

