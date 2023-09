Google faz 25 anos: 7 curiosidades para relembrar a história do buscador

O Google completa 25 anos nesta quarta-feira (27). Lançada em 1998, a plataforma passou por transformações memoráveis ao longo do tempo, que o ajudaram a se tornar o mais popular mecanismo de pesquisa do mundo — e algumas dessas histórias são bem curiosas. Ferramentas muito usadas pelos usuários, como o Google Imagens e o Google Notícias , por exemplo, têm suas origens relacionadas a eventos que marcaram a cultura e a política do século XXI. O primeiro recurso foi desenvolvido após o público pesquisar pelo vestido da Jennifer Lopez; já o segundo nasceu depois do atentado de 11 de setembro.

É fake? Como saber se uma mídia foi gerada por inteligência artificial

Já entrou no canal do TechTudo no WhatsApp? Clique AQUI e saiba tudo sobre tecnologia

Na verdade, toda a história do Google e de como pesquisas na Internet são realizadas podem ser contadas a partir das inovações do buscador. A seguir, confira sete fatos curiosos sobre o Google para relembrar a história dele.

Google faz 25 anos: veja 7 curiosidades para relembrar a história do buscador — Foto: Reprodução/Unsplash/Solen Feyissa

📝 Google Fotos cheio, o que fazer? Veja no Fórum do TechTudo

1. Google Imagens surgiu por causa da… Jennifer Lopez? (2001)

Após a premiação do Grammy, em fevereiro de 2000, pesquisas no Google sobre o vestido verde da Versace que a cantora e atriz Jennifer Lopez usou na cerimônia cresceram exponencialmente. No entanto, a plataforma apenas exibia resultados textuais e os usuários não conseguiam visualizar a vestimenta. Esse foi um dos catalisadores para que os criadores do Google criassem o Google Imagens, lançado no ano seguinte, em julho de 2021.

Vestido usado Jennifer Lopez no Grammy em 2000 foi o estopim para a criação do Google Imagens — Foto: Reprodução/Google

2. O 11 de setembro inspirou o Google Notícias (2002)

O Google Notícias foi lançado em 2002, após o buscador passar por uma grande crise interna. Encontrar informações online nem sempre foi tão fácil quanto hoje e, em 2001, logo após o ataque às Torres Gêmeas em 11 de setembro, a plataforma passou a receber uma demanda muito alta de buscas por notícias sobre o atentado. Como não havia um direcionamento do Google para informações recentes, os resultados gerados pelo buscador não tinham nenhuma relação com os eventos. Como solução imediata, o Google passou a direcionar os usuários para sites de notícias na página inicial, enquanto começavam a discutir ideias para corrigir essa falha. No ano seguinte, o Google Notícias foi criado.

Aba Notícias no Google oferece as informações mais recentes e relevantes para qualquer busca — Foto: Reprodução/Google

3. A primeira busca por voz do Google (2008)

Em 2008, pessoas com dispositivos móveis passaram a ter a possibilidade de fazer buscas por comando de voz. o Recurso era ativado com apenas um clique, possibilitando o usuário a fazer perguntas sem utilizar o teclado. A aplicação funcionava por meio da conversão do som em um arquivo digital, que era enviado para os servidores do Google capaz de traduzir a pergunta e enviá-la para o buscador. A aplicação foi expandida para desktop em 2011 e está presente até hoje.

No desktop, o botão do comando de voz do Google está localizado na barra de pesquisa — Foto: Reprodução/Google

4. Busca por imagens é mais recente do que você pensa (2011)

Outra ferramenta do Google que revolucionou a forma de usar a Internet é a pesquisa por imagem. Muito usada pelos usuários no dia a dia, a função foi lançada apenas em 2011, com o objetivo de encontrar imagens semelhantes à foto enviada pelo usuário. Com o recurso, é possível realizar o upload de uma fotografia ou colar seu URL na barra de pesquisa do recurso para procurar a origem da imagem e ter acesso a mais informações sobre ela.

A pesquisa por imagem pode ser feita na barra de pesquisa no ícone de câmera — Foto: Reprodução/Google

5. Lens hoje vê mais de 12 bilhões de buscas mensais - 2017

O Google Lens é uma ferramenta que permite ao usuário buscar por qualquer coisa que seus olhos veem. Com a própria câmera do celular, o mecanismo permite que o usuário fotografe ou tire print de uma imagem para pesquisar os objetos presentes nela, encontrar imagens semelhantes ou outras informações.

Com o Lens, é possível encontrar produtos para compra, traduzir placas e menus em mais de 100 idiomas diferentes, solucionar problemas escolares, pesquisar sobre condições de pele, entre outros. Lançado em 2017, o recurso está cada vez mais popular entre os usuários e já conta com mais de 12 bilhões de buscas mensais em aparelhos Android e iPhone (iOS).

Google Lens permite fazer pesquisas visuais por meio da câmera do celular — Foto: Reprodução/Google

6. Google hoje prevê enchentes (2018)

O Flood Hub é uma plataforma de previsão de enchentes do Google que utiliza inteligência artificial (IA) para prever enchentes com até sete dias de antecedência. A plataforma permite que pessoas em locais de risco, organizações e governos possam se preparar para o fenômeno antes que ele aconteça. Em 2023, o recurso passou a abranger 80 países, já que 60 países na África, Europa, América do Sul e Central e na Ásia foram adicionados — visando cobrir territórios com maiores riscos de inundação.

Interface do Flood Hub, recurso do Google que permite prever enchentes — Foto: Reprodução/Google

7. Bard tem esse nome por causa dos bardos (2023)

Bardos, na tradução para o português, eram os contadores de história na Europa antiga, pessoas que transmitiam a cultura europeia por meio de lendas e mitos para as populações. O Google, visando descrever a IA como uma ferramenta capaz de ajudar o usuário a ter novas ideias e aprender coisas novas, batizou o chatbot de Bard em homenagem aos trovadores. O nome foi escolhido em 2022, quando a inteligência artificial ainda era um projeto.

Recurso mais recente do Google, o Bard tem nome que homenageia contadores de histórias da Europa antiga — Foto: Reprodução/Google

Veja também: Bard, 'ChatGPT do Google', é lançado no Brasil; veja como usar agora