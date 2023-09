Gosta de ler? Conheça 7 apps que você deve baixar no celular

Diversos aplicativos para Android e iPhone ( iOS ) pode aprimorar a experiência de quem gosta de leitura. Usando os celulares, os amantes de livros ter acesso a plataformas onde os usuários com clubes do livro virtuais, encontrando facilmente pessoas dispostas a debaterem os mesmos títulos. Apps como o Skoob , por exemplo, ajudam no gerenciamento dos livros que o usuário deseja ler. Existem, também, os famosos aplicativos para o consumo de e-books, como o Kindle , que também está disponível em versões mobile. Na lista a seguir, saiba mais sobre sete plataformas que prometem contribuir com a experiência dos leitores e que você instalar agora mesmo em seu celular.

🔎Skoob app: como usar a rede social para leitores

Lista reúne sete plataformas destinadas a amantes de livros, que podem ser baixas gratuitamente na Play Store e na App Store — Foto: Reprodução/Diolinux

1. Kindle

O Kindle é um aplicativo de leituras que está disponível gratuitamente para celulares Android e iPhone (iOS). Na plataforma, os leitores podem encontrar seus livros digitais adquiridos na Amazon, incluindo gêneros como “Romance”, “Literatura e Ficção”, “Biografias” e “História”. Há, inclusive, diversas versões gratuitas ou com preços bastante acessíveis. Todos os títulos podem ser acessados facilmente na seção “Biblioteca”, localizada na parte inferior da tela, que funciona como uma estante virtual. Ao iniciar a leitura, é possível fazer anotações, alterar o layout e a fonte das páginas, definir temas e regular o brilho da tela, a fim de encontrar as configurações mais confortáveis para os olhos do leitor.

O aplicativo disponibiliza, ainda, avaliações de usuários, amostras e outros detalhes relacionados a cada título. Outro recurso interessante do Kindle são as informações de leitura, que podem ser encontradas na aba “Mais”. Neste espaço, os leitores poderão conferir a quantidade de livros lidos em cada ano e a frequência da atividade, sinalizada em semanas e dias consecutivos.

Aplicativo Kindle funciona como uma “estante virtual” dos livros adquiridos no site ou app da Amazon — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

2. Skoob

O Skoob é um dos aplicativos mais populares entre amantes de livros e está disponível de maneira gratuita para Android e iPhone (iOS). A plataforma brasileira funciona como uma rede social para leitores, onde as pessoas podem trocar experiências literárias, fazer recomendações e até mesmo críticas. Você pode acompanhar avaliações publicadas por toda a comunidade, na seção “Geral”, ou somente das pessoas que deseja acompanhar, em “Seguindo”. O app também ajuda a “organizar” leituras, a partir de três categorias “Lidos”, “Quero ler” e “Lendo”.

Outra funcionalidade muito interessante do Skoob é a seção “Lançamentos”, simbolizada por um foguete na parte inferior da tela. Ali, são exibidos os títulos mais recentes de acordo com cada editora, como “Harlequin”, “Intrínseca” e “Rocco”. O aplicativo possui, ainda, um espaço para desafios, onde é possível registrar quantos dias consecutivos de leitura você consegue atingir, além de quantos títulos foram lidos durante um ano.

Skoob funciona como uma rede social para leitores; app permite trocas de experiências literárias e ajuda na organização de leituras — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

3. Fable

O aplicativo Fable, disponível na Google Play Store e na App Store, tem a proposta de ser um clube do livro virtual, onde usuários podem trocar impressões sobre suas leituras. Logo na página inicial, é possível tocar no ícone de “+” para escrever um comentário sobre um título, ou interagir com publicações de outras pessoas. Além disso, na seção “Clubs”, você pode fazer parte de diferentes clubes do livro e até mesmo criar o seu próprio.

Os usuários também podem usar o app para comprar livros de diferentes gêneros e organizá-los na livraria, como uma “estante virtual”. Na aba “Profile”, ainda é possível registrar títulos que deseja ler, os que está lendo atualmente e as leituras finalizadas. Vale destacar que o aplicativo só possui versão em inglês e a maioria das interações entre usuários é realizada nesse idioma.

Aplicativo Fable funciona como um clube do livro virtual; plataforma estpa disponível em inglês para Android e iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

4. Skeelo

Disponível para Android e iPhone (iOS), o aplicativo Skeelo disponibiliza um grande acervo de livros digitais, que podem ser acessados gratuitamente . Há clássicos da literatura escritos por autores como Edgar Allan Poe, Machado de Assis, Eça de Queiroz, entre outros nomes. Para começar a ler, toque sobre “Estante”, na parte inferior da tela, e selecione um dos e-books. Se preferir, também é possível buscar um autor, gênero ou título específico. A plataforma permite diferentes configurações para uma experiência mais confortável, como ajustes de brilho da tela, mudança de temas (dia, noite ou sépia), escolha de fontes e orientação da página.

Outro recurso interessante da plataforma são os desafios, encontrados na seção “Perfil”; ao cumprir as tarefas designadas, os usuários ganham “nozes”, que podem ser trocadas por diversos novos livros. Vale destacar, ainda, que o aplicativo conta com uma versão premium, que garante o acesso a um novo título por mês. O plano mensal tem o valor de R$ 19,90, enquanto o anual custa R$ 14,90 mensais.

Skeelo conta com um grande acervo de e-books gratuitos, incluindo grandes clássicos da literatura — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

O aplicativo 12min, disponível para Android e iPhone (iOS), foi idealizado para pessoas que não têm tempo de colocar suas leituras em dia da forma convencional. Desse modo, a proposta da plataforma é resumir livros renomados em áudios de até 12 minutos, os chamados "microbooks". Para começar o uso, basta fazer a instalação e definir, no mínimo, três temas de interesse.

Já na página inicial, você verá algumas sugestões de títulos de acordo como as temáticas escolhidas. Caso deseje explorar outras opções, basta acessar a seção categorias, ainda na página inicial, e selecionar novos assuntos, como "Tecnologia e Inovação", "Economia" e "História & Filosofia". O andamento de suas leituras ficará salvo em "Bibliotecas", para que você sempre possa voltar a onde parou.

O aplicativo ainda apresenta algumas playlists, que reúnem até 3 microbooks de diferentes temas, como "Meu momento zen" e "Os mais lidos da metade do ano". Vale frisar que todos os "resumos" disponibilizados em áudio na plataforma também poderão ser lidos, visto que também há versões textuais. Para isso, basta selecionar um dos títulos e tocar no botão "Ler agora".

App 12min é ideal para pessoas que não têm tempo; plataforma disponibiliza resumos de livros renomados — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

6. StoryGraph

Se você ainda tem dúvidas sobre a sua próxima leitura, o StoryGraph é o aplicativo ideal. Disponível para Android e iPhone (iOS), ele faz sugestões de títulos a partir da sua personalidade e humor. Para isso, basta acessar a plataforma e tocar no notão “Explore”, na seção “Recommendations. Depois, você deverá responder algumas perguntas relacionadas aos seus gêneros favoritos, características interessantes em livros, conteúdos que nunca gostaria de ler, entre outras.

Ao fim do questionário, será visível uma lista de recomendações elaborada pelo app, personalizada de acordo com suas preferências. O StoryGraph ainda apresenta outras funcionalidades, como a navegação entre os títulos mais populares da semana e as estatísticas de leitura, onde poderão ser registrados diversos detalhes sobre os livros lidos pelos usuários.

Dúvidas sobre sua próxima leitura? O app SotyGraph faz recomendações de acordo com seu humor e personalidade — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

WattPad é uma plataforma de leitura online que está disponível para Android e iPhone (iOS) com mais de 80 milhões de usuários. Ela reúne obras de autores conhecidos e desconhecidos, visto que tem grande espaço para a liberdade criativa de autores e leitores: é possível compartilhar contos, livros e comentários, além de ler os conteúdos de outras pessoas. Para encontrar títulos, são disponibilizadas 24 tags, incluindo gêneros como “Ação”, Fanfic” e “Mistério”. Vale destacar que o app tem parcerias com editoras e empresas de mídia, abrindo possibilidades para que histórias de sucesso publicadas transformem-se em livros físicos e até mesmo produções multimídia.

WattPad possui grande acervo de histórias publicadas por autores conhecidos e desconhecidos; app pode ajudar na visibilidade de novos escritores — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

