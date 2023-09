Gostou de One Piece da Netflix? Veja como continuar acompanhando a história

A série One Piece é o novo grande sucesso da Netflix pelo mundo. A adaptação do mangá/anime homônimo criado por Eiichiro Oda quebrou o recorde de shows consagrados como Stranger Things e Wandinha ao chegar no Top 10 de 84 países em seu final de semana de lançamento. Tal ápice contribuiu para a renovação de uma segunda temporada , ainda sem data de estreia prevista.

Ainda que o show tenha rapidamente conquistado as atenções globais, a franquia One Piece não era até então desconhecida pelo público. Em exibição na TV desde 1999, e disponível no streaming pelo Crunchyroll e Netflix, o anime é conhecido pela vasta narrativa sustentada por mais de 1000 episódios. Se você curtiu a adaptação do serviço de streaming e quer continuar desbravando o longo universo da animação, veja a seguir alguns dos seus atrativos e diferenciais.

Produção da Netflix procurou manter alguns aspectos iguais aos do anime. No entanto, animação é mais fiel ao mangá de Eiichiro Oda — Foto: Divulgação/Netflix. Editado por Jonathan Firmino

1. Assista a próxima saga de One Piece em anime

A narrativa de One Piece, tanto no mangá como no anime, é dividida por sagas (histórias mais amplas), que por sua vez são subdivididas em arcos, onde são focados momentos mais curtos e individuais. Na primeira temporada do live-action, a equipe técnica condensou os 61 episódios da Saga East Blue (momento introdutório do anime e mangá) em apenas oito capítulos. Coincidentemente, essa mesma saga possui oito arcos.

A próxima saga após East Blue é a de Alabasta, que no anime começa a partir do episódio 62 indo até o 135 — num total de sete arcos. Esta parte do anime está disponível na Netflix e no Crunchyroll. Aqui, os Chapéus de Palha começam sua navegação na Grand Line, divisão oceânica onde os protagonistas se envolvem em conflitos monárquicos no Reino de Alabasta — daí o nome da saga.

É nesta fase que o grupo conhece um dos piratas mais queridos de One Piece, Tony Tony Chopper. O personagem é um híbrido de rena com humano que ficou assim após comer uma das frutas do diabo. A Netflix confirmou nas redes sociais que Chopper estará na segunda temporada. Vale lembrar que a atriz Jamie Lee Curtis fez campanha nas redes sociais para interpretar Dra. Kureha, mentora do personagem, quando saísse o live-action. Até o momento, a companhia não se pronunciou

Segunda temporada do live action One Piece contará com a presença de Tony Tony Chopper, sexto integrante da tripulação de Luffy — Foto: Reprodução/IMDb

2. Assista o anime desde o início para ver as diferenças

Com a condensação feita do mangá/anime para o streaming, muitas histórias e personagens interessantes da Saga East Blue foram deixadas de fora. Logo, para quem assistiu ao live-action e gostou bastante do que viu, assistir à animação pode fazer você ficar mais integrado com o universo.

Só de personagens, o live-action não mostrou nomes principais e recorrentes como o pirata Don Krieg, o mais temido do arco Baratie; Ninjin, Tamanegi e Piiman, o trio de garotos conhecidos como "os piratas de Usopp"; Jango, ex-pirata e atual tentente-comandante da Marinha; Johnny e Yosaku, caçadores de recompensa que trabalharam com Zoro; o homem-peixe polvo Hatchan; a vaca-marinha gigante Momoo e outros.

O pirata Don Krieg, personagem de destaque nos arcos iniciais do anime, não apareceu na versão live-action — Foto: Divulgação/Netflix

Há também alterações que mudam radicalmente o que foi proposto nas obras originais. Diferente do que foi visto na série da Netflix, a execução do Rei Pirata Gol D. Roger não foi conduzida pelo Vice Almirante Garp, pai de Luffy. Zoro, espadachim aliado de Luffy, não matou o irmão do vilão Cabaji como é mostrado no show. E Usopp também nunca beijou Kaya, seu interesse romântico, no mangá e anime.

Portanto, é recomendável assistir ao anime e, se possível, ler o mangá para comparar as diferenças entre as versões. Lembrando que toda a Saga East Blue pode ser vista tanto no Crunchyroll como na Netflix.

O beijo entre Kaya e Usopp confirma a relação amorosa entre os dois, diferente do que é mostrado no mangá e anime — Foto: Divulgação/Netflix

3. Não quer ver tantos episódios? Tente os filmes e especiais

Tão vasto quanto o oceano é a quantidade de episódios de One Piece. O anime possui exatos 1.075 episódios, algo que assusta até mesmo o mais experiente maratonista de séries. Somados todos os capítulos lançados até o momento, são mais de 420 horas (cerca de 17,5 dias) de pura pirataria — as aventuras de Luffy, claro.

Mas para aqueles que conhecem as limitações do próprio tempo, os especiais de One Piece podem ajudar a condensar o conteúdo. Já os filmes complementam a história com novas narrativas e um estilo de animação mais produzido. A lista de produções extras de One Piece conta com 15 filmes e 13 especiais de TV. Parte dessa filmografia está disponível no streaming nacional, que você confere na lista a seguir.

Saga de Alabasta (2007)

O oitavo filme da franquia é uma compilação resumida do Arco de Alabasta, momento do anime que ocupa os episódios 92 a 130 na Saga de Alabasta. Aqui, Luffy e sua equipe se envolvem em intrigas reais causada pela disputa entre rebeldes e o rei Nefertari Cobra, governante de Alabasta. Pode ser visto na Netflix.

Saga de Alabasta está condensada em um especial com duração de longa metragem — Foto: Reprodução/IMDb

Flor do Inverno, Milagre da Cerejeira (2008)

O nono filme de One Piece é um resumo do Arco da Ilha de Drum (Saga Alabasta), que vai do episódio 78 ao 91 no anime. É aqui que o grupo conhece Tony Tony Chopper e sua mentora, a Dra. Kureha. Os dois são os únicos médicos responsáveis por cuidar do povo da Ilha de Drum, após uma tragédia ocorrida no local. O filme está disponível na Netflix.

Flor do Inverno mostra como os Chapéus de Palha conheceram Tony Tony Chopper e sua mentora Dra. Kureha — Foto: Reprodução/IMDb

Strong World (2009)

Em Strong World temos uma história completamente original localizada entre o Arco Thriller Bark (Saga Thriller Park) e o Arco Arquipélago de Sabaody (Saga Summit War). Depois de retornarem para os locais onde nasceram em East Blue, os Chapéus de Palha dão de cara com Shiki, o Leão Dourado, um pirata infame que planeja destruir o Governo Mundial. Está disponível na Netflix.

Strong World é o 10º filme de One Piece. Diferente dos especiais, a obra contém uma história original — Foto: Divulgação/Netflix

Z (2012)

Décimo filme de One Piece que se passa entre os arcos Z’s Ambition e Punk Hazard (Saga Dressrosa). Nesta fase, Luffy salva um almirante da Marinha chamado Z. O que o protagonista não sabe é que Z pretende eliminar todos os piratas do Novo Mundo. O longa pode ser visto na Netflix.

No 12º filme de One Piece, Luffy luta contra um almirante chamado Z que pretende eliminar todos os piratas do mundo — Foto: Divulgação/Netflix

3D2Y (2014)

Oitavo especial de TV localizado no fim do arco do Pós-Guerra (Saga Summit). O especial dá foco ao treinamento de dois anos praticado por Luffy junto com Silvers Rayleigh, seu mentor. O mestre ensina o jovem pirata a canalizar seu Haki, poder voltado a perceber a energia espiritual e canalizá-la para o uso em batalhas. Disponível na Netflix e Crunchyroll.

Nome do especial faz referência ao treinamento de dois anos realizado por Luffy — Foto: Divulgação/Netflix

Aventura em Nebulândia (2015)

Diferente de outros especiais que compilam arcos do anime, esta é uma criação original de Eiichiro Oda. Os Chapéus de Palha são desafiados pelos antigos rivais Piratas Foxy, que já perderam para Luffy e seus amigos em uma batalha. Mas agora o grupo liderado por Foxy, A Raposa Prateada, possui um plano que pode criar uma desvantagem para os protagonistas. Está disponível na Netflix e Crunchyroll.

Os Chapéus de Palha são desafiados por um grupo rival na ilha de Nebulandia — Foto: Divulgação/Netflix

Episódio de Sabo (2015)

O especial ocorre entre o Arco Dressrosa (episódios 629 a 746). Nesta produção conhecemos melhor Sabo, irmão adotivo de Luffy e Portgas. Sua trajetória é mostrada desde a infância até o reencontro dele com Luffy na Ilha de Dressrosa. O especial pode ser visto no Crunchyroll.

Especial é focada em Sabo, irmão adotivo de Luffy — Foto: Divulgação/Crunchyroll

GOLD (2016)

As aventuras do 13º filme da franquia se passam no país de Gran Tesoro, um território independente voltado ao entretenimento que é frequentados por piratas, marinheiros e magnatas. O governador local, Gild Tesoro, rege o local como um "santuário" fora da lei. Porém, Gild possui planos ambiciosos que podem afetar a ordem do Novo Mundo. O filme está disponível no HBO Max e Amazon Prime Video.

Luffy e sua equipe enfrentam Grand Tesoro, governador de um país voltado ao entretenimento — Foto: Divulgação/HBO Max

Heart of Gold (2016)

No mesmo ano de estreia de GOLD, foi lançado o especial de TV Heart of Gold, que pode ser visto no Crunchyroll e Netflix. No enredo, os Chapéus de Palha conhecem uma menina chamada Olga. A garota misteriosa é feita refém pelo Governo Mundial pois sabe onde está localizado o Puro Ouro, um tesouro desejado por nobres, como os Dragões Celestiais, e piratas, como o caçador de tesouros Mad Treasure.

A tripulação de Luffy conhece uma garota misteriosa chamada Olga, que pode ter relação com um tesouro escondido — Foto: Reprodução/IMDb

Episódio do East Blue (2017)

Este especial é mais indicado para quem quer um resumo da primeira saga do anime, East Blue. O episódio unificado pode ser assistido na Netflix e no Crunchyroll. Aqui vemos o começo da jornada de Luffy e seu encontro com os demais membros da equipe de piratas: Zoro, Nami, Sanji e Usopp.

Episódio East Blue condensa a saga inicial de One Piece — Foto: Divulgação/Crunchyroll

Episódio de Skypiea (2018)

Este é o último especial de One Piece lançado até o momento, disponível no Crunchyroll e Netflix. É uma compilação do arco Skypiea que integra a saga homônima. Nessa fase o grupo conhece Eneru, autointitulado "Deus" da ilha flutuante de Skypiea. Os planos da divindade para destruir a ilha o colocam em conflito contra Luffy.

Arco de Skypiea é considerada dispensável por parte dos fãs de One Piece — Foto: Divulgação/Crunchyroll

Stampede (2019)

O penúltimo filme de One Piece lançado nos cinemas pode ser visto no HBO Max e Amazon Prime Video. No enredo, os Chapéus de Palha participam de um festival realizado para piratas. Porém, o que deveria ser uma festividade, acaba se tornando um verdadeiro desafio mortal para o grupo.

O filme Stampede foi lançado em comemoração aos 20 anos de One Piece na TV — Foto: Reprodução/IMDb

Red (2022)

Red é o último filme de One Piece lançado até o momento. O longa está disponível no Prime Video. Os Chapéus de Palha e demais piratas do Novo Mundo estão em um show da cantora Uta, uma artista pop de sucesso conhecida pela sua voz marcante. Para a surpresa de Luffy, ele descobre que a jovem é filha de ninguém menos que Shanks, sua maior inspiração na pirataria.

Durante um show, os Chapéus de Palha conhecem Uta, cantora que na verdade é filha do falecido pirata Shanks — Foto: Reprodução/IMDb

