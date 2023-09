IA para criar vídeos no celular: veja 3 opções para Android e iPhone

📝 Como transformar vídeo filmado em câmera lenta para velocidade normal? Veja no Fórum do TechTudo

O aplicativo RunwayML, exclusivo para dispositivos iPhone, utiliza inteligência artificial para gerar arquivos de vídeos através de prompts. O texto deve descrever a situação e os elementos desejados pelos usuários para a criação do vídeo, que também pode ser produzido a partir de emojis. Outros recursos disponíveis na ferramenta são geração de fotos por textos, recriação de imagens animadas, produção de roteiros com IA, remoção de elementos dos vídeos, aplicação de câmera lenta e remoção plano de fundo. O RunwayML possui uma versão paga, que custa R$ 79,90 mensais e R$ 699,90 anual que disponibiliza remoção de marca d'água e melhora na qualidade do vídeo.

Com o aplicativo Wondershare Filmora, que está disponível para os dispositivos Android e iPhone, usuários podem criar vídeos rapidamente com inteligência artificial. É possível gerar os arquivos através de imagens, ou mesmo por meio de prompts com tópicos como "preparar uma refeição", acrescentados de outros detalhes descritivos do vídeo. Além disso, o aplicativo conta com diversos recursos de edição, a exemplo de efeitos de transição, chroma key, filtros, biblioteca de músicas e ajuste de velocidade de reprodução. O app possui uma versão Pro, que dá acesso a todos os recursos disponíveis, como adesivos animados, função de múltiplas camadas, exportação de vídeos em 4k e efeitos exclusivos no valor semanal de R$5,99 e mensal de R$12,99.