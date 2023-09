Impressora barata: 5 modelos por a partir de R$ 325

Impressoras baratas podem ser ideais para quem deseja imprimir documentos em casa ou no escritório sem gastar muito. Empresas como HP , Elgin e Epson oferecem modelos por preços a partir de R$ 325 , como é o caso da HP 2774 DeskJet Ink Advantage, que conta com jato de tinta e faz cópias coloridas. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de setembro de 2023.

Já a Elgin é modelo monocromático com tecnologia a laser e impressão rápida e pode ser encontrado por valores que partem de R$ 744. Outra opção é a Epson Ecotank L121, que traz baixo custo de impressão por cerca de R$ 1.149. Veja a seguir cinco impressoras baratas para comprar no Brasil.

➡️ Já entrou no canal do TechTudo no WhatsApp? Clique AQUI e saiba tudo sobre tecnologia

Impressora barata: 5 modelos por a partir de R$ 329 — Foto: Renato Bazan/TechTudo

Qual a melhor impressora multifuncional? Comente no Fórum TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

1. HP 2774 DeskJet Ink Advantage - a partir de R$ 325

A HP 2775 DeskJet Ink Advantage é uma impressora do tipo multifuncional, ou seja, imprime, faz cópias e digitaliza. Um bom modelo para ter em casa ou no seu negócio, que não realiza muitas impressões por dia. A HP 2774 é a jato de tinta e faz cópias coloridas (com resolução de 4800 x 1200 dpi otimizados) ou preto e branco (resolução de 1200 x 1200 dpi renderizados). Ela tem a tecnologia de impressão HP Thermal Inkjet e comporta até 60 folhas na bandeja de alimentação, com papéis nos formatos A4, A6, B5 e Envelope DL.

As configurações podem ser feitas de maneira simples pelo aplicativo HP Smart, que também pode ser utilizado para acionar o equipamento. A conectividade pode ser feita via Wi-Fi, Bluetooth ou cabo USB. O modelo está à venda por valores a partir de R$ 325. Clientes da Amazon avaliaram a impressora com nota 4,6 de 5, com destaques ao custo-benefício.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: cartuchos não podem ser recarregados

Gostou do produto? Compre aqui WI-FI HP DeskJet Ink Advantage 2774 R$ 319,00 IR À LOJA

Todas as ofertas de HP DeskJet Ink Advantage 2774 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. WI-FI HP DeskJet Ink Advantage 2774 R$ 319,00 IR À LOJA

2. HP Ink Tank 416 - a partir de R$ 679

A HP Ink Tank 416 é indicada para quem realiza muitas impressões, isso porque o modelo é do tipo tanque de tinta, que conta com um reservatório lateral para armazenar as tintas. A recarga é feita com frascos resseláveis e um sistema que não respinga. A HP 416 imprime até 8.000 páginas em cores ou 6.000 páginas em preto, gastando pouca tinta. Também é do tipo multifuncional e pode ser programada pelo aplicativo HP Smart. O modelo aparece por valores que partem de R$ 679.

O modelo que tem jato de tinta térmico HP, promete imprimir textos mais escuros, mais nítidos e documentos e fotos sem bordas, resistentes ao desbotamento que duram até 22 vezes mais. A bandeja de alimentação tem capacidade para até 60 folhas, podendo ser papel comum, papéis foscos para folhetos, papéis brilhantes para folhetos, papéis fotográficos, envelopes, outros papéis especiais para jato de tinta. As resoluções são de até 1200 x 1200 dpi renderizados no preto e até 4800 x 1200 dpi otimizados em cores. A conectividade pode ser feita via Wi-Fi ou cabo USB. Ainda traz tela de exibição na parte superior. Compradores deram nota 4,6 de 5 para a impressora, com elogios para a qualidade da impressão e alertas de que a montagem pode ser um pouco complexa.

Prós: permite impressão em diferentes tipos de papel

permite impressão em diferentes tipos de papel Contras: um pouco maior que outros modelos devido o reservatório de tinta e instalação pode ser complexa

Gostou do produto? Compre aqui COM SCANNER HP Ink Tank 416 R$ 679,00 IR À LOJA

Todas as ofertas de HP Ink Tank 416 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. COM SCANNER HP Ink Tank 416 R$ 679,00 IR À LOJA

3. Brother Laser HL1202 Mono - a partir de R$ 697

A impressora a laser HL1202 Mono da Brother é indicada para pequenos escritórios e para ter em casa, mas ela promete um trabalho rápido e de qualidade. Com capacidade de bandeja de 150 folhas, a HL1202 pode imprimir até 20 páginas por minuto. A tecnologia de impressão é a laser monocromático e o modelo realiza apenas impressão, não conta com as funções de cópia ou digitalização. Em suas configurações é possível imprimir pôsteres e adicionar marca d'água em seus documentos confidenciais, tudo com resolução de 2400 x 600 dpi.

O dispositivo é compacto com dimensões de 34 x 23,8 x 18,9 cm (L x P x A), o que permite que seja facilmente colocada em qualquer ambiente. Compatível com sistemas Windows, Mac iOS e Linux, só é conectada a máquina via cabo USB. Ela recebeu nota 4,7 de 5, com muitos elogios dos compradores e pode ser vista por cifras a partir de R$ 697.

Prós: impressões de 20 páginas por minuto

impressões de 20 páginas por minuto Contras: conectividade apenas por cabo USB

Gostou do produto? Compre aqui COMPATÍVEL MAC Brother Laser HL1202 Mono R$ 697,00 IR À LOJA

Todas as ofertas de Brother Laser HL1202 Mono × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. COMPATÍVEL MAC Brother Laser HL1202 Mono R$ 697,00 IR À LOJA

4. Elgin Pantum P2500W - a partir de R$ 744

A Elgin Pantum P2500W também é uma impressora compacta, com as dimensões de 33,7 x 17,8 x 22 cm (L x P x A) e um design elegante e discreto. Trata-se de um modelo monocromático com tecnologia a laser e impressão rápida, sendo a primeira página impressa em menos de 7,8 segundos. A bandeja de alimentação tem capacidade para até 150 folhas e o dispositivo pode imprimir até 1600 páginas com uma recarga de tinta. A resolução é de 1200 x 1200 dpi com cilindro de impressão incorporado ao cartucho de Toner que proporciona impressões duradouras e de alta qualidade. O modelo é compatível com sistemas Windows, Mac e Linux. Também pode ser acionada diretamente do smartphone, sendo ele Android ou iOS.

Já a conectividade com computadores pode ser feita via Wi-Fi ou cabo USB. As avaliações na página de compras dão nota 4,3 de 5 para o modelo, com elogios à praticidade da impressão e algumas críticas sobre dificuldade para instalar no modo Wi-Fi. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 744 para comprar o produto.

Prós: compacta e design elegante

compacta e design elegante Contras: relatos de problemas com a instalação Wi-Fi

Gostou do produto? Compre aqui BAIXO RUÍDO Elgin Pantum P2500W R$ 744,50 IR À LOJA

Todas as ofertas de Elgin Pantum P2500W × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. BAIXO RUÍDO Elgin Pantum P2500W R$ 744,50 IR À LOJA

5. Epson Ecotank L121 - a partir de R$ 1.149

Anunciada pelo fabricante como o modelo ideal para se ter em casa, a Epson Ecotank L121, como o próprio nome diz, tem tanques de tinta que são os reservatórios alocados na lateral da impressora, facilitando o acesso na hora de reabastecer. É uma opção de impressora convencional, que não conta com as funções copiar ou digitalizar. No entanto, promete ser rápida e garante baixo custo de impressão com a marca de 4.500 páginas em preto ou 7.500 páginas coloridas com um kit de garrafas de tinta de reposição originais Epson.

Os jatos de tinta proporcionam resolução de 720 x 720 dpi. Compatível com sistemas operacionais Windows e Mac iOS a conectividade é via cabo USB. Ela foi avaliada com nota 4,5 de 5, com muitas recomendações de compra nos comentários. O produto pode ser visto por valores a partir de R$ 1.149.

Prós: boa qualidade de impressão e facilidade de reabastecimento

boa qualidade de impressão e facilidade de reabastecimento Contras: valor elevado para poucas funções

Gostou do produto? Compre aqui LINHA ECOTANK Epson Ecotank L121 R$ 679,00 IR À LOJA

Todas as ofertas de Epson Ecotank L121 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. LINHA ECOTANK Epson Ecotank L121 R$ 679,00 IR À LOJA

Echo Buds: o fone de ouvido da Amazon vale a pena?