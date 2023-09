Impressoras coloridas são ideais para quem quer imprimir documentos ou trabalhos de escola e faculdade em casa. Além disso, podem ser indicadas para escritórios e são vistas por preços a partir de R$ 305 , como é o caso da HP 2774 DeskJet Ink Advantage, que traz Bluetooth e cabo USB 2.0 . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de setembro de 2023.

Já a Canon Mega Tank G3110 é uma impressora jato de tinta que apresenta conexão Wi-Fi por valores que partem de R$ 823. Outra opção é o Epson Eco Tank L4260, que conta com capacidade para 7,5 mil páginas em preto e branco e 6 mil coloridas com uma única carga por cerca de R$ 1.489. Confira a seguir seis impressoras coloridas para comprar no Brasil.

Impressora colorida: 6 modelos por a partir de R$ 305 — Foto: Filipe Garrett/TechTudo

1. HP 2774 DeskJet Ink Advantage - a partir de R$ 305

A Ink Advantage 2774 é uma impressora 3 em 1 com preço acessível. Com ela é possível realizar configurações, impressões, cópias e scanners por meio do aplicativo HP Smart. O modelo ainda conta com a possibilidade de conexão via Bluetooth e cabo USB 2.0. Com impressão por jato de tinta, ela possui resolução máxima de 4.800 x 1.200 dpi. Ela consegue imprimir em um minuto até 7,5 páginas em preto e branco e 5,5 páginas coloridas, de acordo com as informações da fabricante. O modelo aparece por cifras a partir de R$ 305.

A Advantage 2774 possui 95 avaliações de compradores no site da Amazon e classificação média de 4,6 estrelas. Os compradores elogiam o modelo por sua qualidade de impressão, fácil utilização e custo-benefício. O consumo da tinta, no entanto, foi citado como ponto negativo de acordo com alguns comentários. O modelo possui dimensões L x P x A de 42,5 x 30,4 x 15,4 cm.

Prós: custo-benefício, fácil utilização e qualidade de impressão

custo-benefício, fácil utilização e qualidade de impressão Contras: consumo de tinta

2. HP Ink Tank 416 - a partir de R$ 689

A Ink Tank 416 é outra multifuncional 3 em 1 da HP. Ela é uma opção para evitar recargas constantes, pois o seu principal atrativo é a economia de tinta. Com o tanque de tinta cheio, a impressora promete até 8 mil impressões coloridas, ou 6 mil em preto e branco, com velocidade de 5 e 8 páginas por minuto (ppm) para cada tipo de impressão, respectivamente. Do tipo jato de tinta, com quatro tanques para diferentes cores, o modelo pode imprimir em resolução de até 4.800 x 1.200 dpi. O produto aparece por cifras a partir de R$ 689.

A Ink Tank 416 possui mais de 4,3 mil avaliações de compradores no site da Amazon e é classificada com 4,6 estrelas. Sua economia de tinta, boa qualidade de impressão até em fotos e facilidade de utilizar junto com o celular estão entre as qualidades mais destacadas nos comentários dos clientes. Por outro lado, os relatos também citam dificuldade de instalação e para conseguir realizar impressões frente e verso.

Prós: economia, boa qualidade de impressão e uso prático com celular

economia, boa qualidade de impressão e uso prático com celular Contras: pode apresentar dificuldades de instalação ou de imprimir frente e verso

3. Canon Mega Tank G3110 - a partir de R$ 823

A Mega Tank G3110 é uma multifuncional da Canon com conexão Wi-Fi que permite imprimir e fazer cópias de dispositivos móveis pelo aplicativo Canon PRINT, além da sua conexão USB. A impressora do tipo jato de tinta pode imprimir com resolução de até 4.800 x 1.200 dpi e velocidade de 8,8 e 5 ppm para impressões em preto e branco e coloridas, respectivamente. Seu reservatório tem autonomia estimada de 6 mil páginas em preto ou até 7 mil páginas coloridas e permite ao usuário verificar o nível de tinta disponível. O produto pode ser comprado por cerca de R$ 823.

Com quase 2 mil avaliações de compradores, a Mega Tank G3110 é classificada com 4,7 estrelas no site da Amazon. A qualidade da impressão aliada a economia de tinta tornam a impressora da Canon um produto com relação custo-benefício interessante. No entanto, a impressora pode ser um pouco difícil de instalar e configurar, segundo alguns comentários de clientes.

Prós: qualidade da impressão, economia de tinta e custo-benefício

qualidade da impressão, economia de tinta e custo-benefício Contras: pode ser complicada de instalar e configurar

4. HP Smart Tank 581 - a partir de R$ 899

A Smart Tank 581 é mais uma multifuncional da HP voltada para a economia. Esta 3 em 1 é capaz de realizar até 12 mil impressões em preto e branco e 6 mil impressões coloridas com velocidade de 12 e 5 ppm para cada tipo. Outro aspecto no qual o modelo se destaca é a sua conectividade, já que é possível utilizá-la via Wireless, Bluetooth ou USB. É possível utilizar e configurar a Smart Tank a partir de dispositivos móveis com o aplicativo da HP. A resolução máxima de impressão do modelo é de 4.800 x 1.200 dpi. O produto aparece por valores a partir de R$ 899.

O modelo possui 94 avaliações de clientes e classificação de 4,7 estrelas no site da Amazon. Os compradores elogiam a Smart Tank 581 por sua qualidade da impressão, economia, versatilidade de conexão e uso prático. Alguns comentários citaram dificuldades de utilização da impressora pelo aplicativo da HP.

Prós: qualidade da impressão, economia, versatilidade de conexão e uso prático

qualidade da impressão, economia, versatilidade de conexão e uso prático Contras: aplicativo da impressora pode ser difícil de manusear

5. Epson EcoTank L3250 - a partir de R$ 1.059

A EcoTank L3250 é uma 3 em 1 que promete uma impressão econômica, principalmente para impressões coloridas. Com um reservatório tanque de tinta, ela é capaz de imprimir até 4.500 páginas preto e 7.500 coloridas com um kit de tintas. Com impressão jato de tinta, ela oferece resolução de até 5.760 x 1.440 dpi, o que oferece alta qualidade para a impressão de fotos e gráficos detalhados. Sua velocidade é de 33 ppm para impressões em preto e de 15 ppm para impressões coloridas.

A L3250 é conectada através de um cabo USB 2.0, além de poder realizar impressões via Wi-Fi e ser controlada através do aplicativo Epson Smart Panel. A impressora pesa 3,9 Kg e mede 37,5 x 57,8 x 25,3 cm quando aberta. No site da Amazon, ela já foi avaliada por mais de 14 pessoas e possui classificação de 4,8 estrelas. A alta qualidade da impressão, facilidade de instalação e utilização e seu custo-benefício, são alguns dos pontos destacados pelos compradores nos comentários.

6. Epson Eco Tank L4260 - a partir de R$ 1.489

A Eco Tank L4260 é uma impressora 3 em 1 da Epson mais indicada para o uso no trabalho devido a sua velocidade de 33 ppm para preto e branco e 15 ppm colorido, além da impressão frente verso automática. A L4260 também se destaca pela qualidade da imagem, com resolução de até 5.760 dpi x 1.440 dpi e capacidade para 7,5 mil páginas em preto e branco e 6 mil coloridas com uma única carga. A multifuncional pode ser conectada via USB, Wi-Fi e Wi-Fi Direct e é compatível com apps de impressão para iOS, Chromebook e outros além da própria Epson. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 1.489 para comprar o produto.

A Epson Eco Tank L4260 conta com mais de 3 mil avaliações e classificação de 4,6 estrelas no site da Amazon. A qualidade e velocidade de impressão, bem como economia de tinta e praticidade de uso são os pontos nos quais o modelo é mais elogiado. A impressão frente e verso, no entanto, não foi uma unanimidade entre os clientes, já que alguns relataram falhas ou impressão demorada.

Prós: qualidade, velocidade, economia e praticidade

qualidade, velocidade, economia e praticidade Contras: impressões frente e verso podem apresentar falhas ou demora, valor elevado

