Impressora HP Wi-Fi: 6 modelos para imprimir pelo celular

A impressora Wi-Fi é um equipamento essencial para quem busca imprimir documentos à distância em ambientes de escritório ou até mesmo para uso caseiro, como trabalhos de escola ou faculdade. A marca HP oferece algumas opções que permitem gerenciamento direto pelo celular, por meio do aplicativo HP Smart, disponível para dispositivos Android ou iOS . Os preços partem de R$ 305 , como é o caso da HP 2774 DeskJet Ink Advantage, que é multifuncional e possui capacidade de 60 folhas. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de setembro de 2023.

Já a HP Laser 107W (4ZB78A) oferece tecnologia de impressão via laser, dispõe de uma velocidade de impressão de até 20 ppm e pode ser obtida por aproximadamente R$ 1.019. Outro destaque é a HP Laser 135w (4ZB83A), que pode imprimir, copiar e digitalizar, oferece um ciclo mensal de 1.000 páginas e é comercializada por cerca de R$ 1.587. Veja a seguir seis impressoras HP Wi-Fi disponíveis no Brasil.

Impressora HP: veja seis modelos disponíveis no Brasil em 2023 — Foto: Divulgação/HP

1. HP 2774 DeskJet Ink Advantage – a partir de R$ 305

A HP 2774 DeskJet Ink Advantage é o item mais em conta desta lista. De acordo com as especificações da fabricante, o modelo pode copiar, digitalizar e realizar impressões coloridas ou preto e branco, por meio de cartuchos. O equipamento oferece conexão via cabo USB 2.0 ou Wi-Fi, e pode ser gerenciado pelo aplicativo de smartphone HP Smart. A impressora é vista por preços que partem de R$ 305.

O item conta com uma capacidade de 60 folhas e oferece um ciclo mensal de 50 a 100 folhas no formato A4. O aparelho também dispõe de uma velocidade de 7,5 ppm em preto e branco e 5,5 ppm para páginas coloridas. Avaliada com 4,6 de 5 estrelas no site da Amazon, os compradores afirmam que é fácil de usar o aparelho pelo app de celular. Porém, alguns reclamam que o sinal Wi-Fi deixa a desejar.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: modelo é voltado mais para o uso doméstico

2. HP Ink Tank 416 – a partir de R$ 685

A HP Ink Tank 416 é outra escolha que pode agradar os usuários. Segundo a marca, o modelo funciona por tanque e permite imprimir por recarga até 8.000 páginas coloridas, com resolução de 4800 x 1200 dpi, ou 6.000 em preto e branco, com qualidade de até 1200 x 1200 dpi. O item está disponível a partir de R$ 685.

A fabricante aponta que o produto dispõe de uma capacidade máxima de 60 folhas e pode ser conectado por um cabo USB 2.0 ou pelo Wi-Fi. O produto é avaliado com 4,6 de 5 estrelas na Amazon e, os compradores destacam a qualidade da impressão e a praticidade em utilizar o aparelho pelo celular. No entanto, alguns alegam dificuldade na hora de instalar a impressora.

Prós: atende às expectativas

atende às expectativas Contras: alguns compradores reclamam de dificuldades na hora de instalar

3. HP Smart Tank 581 – a partir de R$ 998

A HP Smart Tank 581 é outra alternativa que pode ser gerenciada pelo celular. De acordo com a fabricante, por recarga, este equipamento permite imprimir até 1.200 páginas em preto e branco, com resolução de 1200 x 1200 dpi; ou 6.000 coloridas em 4800 x 1200 dpi. O dispositivo também possui funções para copiar e digitalizar. É possível adquirir este modelo pela economia de R$ 998.

Além disso, a impressora também possui velocidades que variam de 12 ppm em preto e branco ou 5 ppm em colorido. No site da Amazon, o equipamento é avaliado com 4,7 de 5 estrelas e, os compradores afirmam que o modelo é econômico e atende as especificações descritas no anúncio. Porém, alguns reclamam que o aparelho não vem com uma entrada para cabo de rede e depende somente do Wi-Fi.

Prós: permite imprimir até 1.200 páginas em preto e branco e 6.000 coloridas por recarga

permite imprimir até 1.200 páginas em preto e branco e 6.000 coloridas por recarga Contras: alguns compradores reclamam que o modelo não oferece conexão para cabo de rede

4. HP Smart Tank 517 – a partir de R$ 999

A HP Smart Tank 517 é mais uma opção para quem quer gastar no máximo R$ 1.000. Segundo as especificações da fabricante, esta impressora funciona via tanque de tinta, oferece conexão por Wi-Fi e USB, possui funções para imprimir, digitalizar e copiar. A marca recomenda um volume mensal entre 400 e 800 páginas. O item é comercializado por aproximadamente R$ 999.

Outra característica, é que este modelo visa imprimir páginas em preto e branco em até 14 segundos ou colorida em 21 segundos. Avaliada com 4,6 de 5 estrelas no site da Amazon, os compradores destacam que a impressora atende às necessidades. Entretanto, alguns reclamam que a conexão Wi-Fi pode deixar a desejar.

Prós: modelo promete imprimir de maneira rápida

modelo promete imprimir de maneira rápida Contras: os compradores reclamam do desempenho da conexão Wi-Fi

5. HP Laser 107W (4ZB78A) – a partir de R$ 1.019

A HP Laser 107W (4ZB78A) é um modelo que pode ser ideal em escritórios. Diferente dos itens anteriores, este imprime apenas em preto e branco. De acordo com a fabricante, a impressora oferece uma velocidade de até 20 ppm, comporta até 150 folhas e promete um ciclo mensal de até 10.000 páginas. O modelo é vendido por cerca de R$ 1.019.

Na parte de conectividade, o equipamento conta com uma porta USB 2.0 e uma conexão Wi-Fi. A qualidade de impressão alcança uma resolução de 1.200 x 1.200 dpi. Na Amazon, o produto é avaliado com 4,5 de 5 estrelas e os compradores indicam que a instalação é prática e que a qualidade de impressão é satisfatória. Contudo, alguns reclamam que não conseguiram conectar a impressora com o aplicativo.

Prós: promete um ciclo mensal de até 10.000 páginas

promete um ciclo mensal de até 10.000 páginas Contras: não imprime colorido

6. HP Laser 135w (4ZB83A) – a partir de R$ 1.587

A HP Laser 135w (4ZB83A) é o item mais caro desta lista. Assim como o modelo anterior, este não permite impressões coloridas, conta com uma velocidade de 20 ppm, capacidade de até 150 folhas e também visa um ciclo mensal de 10.000 páginas. Além disso, o modelo oferece conectividade sem fio ou por cabo USB 2.0. Interessados precisarão desembolsar aproximadamente R$ 1.587.

Este equipamento permite realizar impressões com resolução de 1.200 x 1.200 dpi. O dispositivo também permite funções de copiar e digitalizar. O produto é avaliado com 4,5 de 5 estrelas no site da Amazon e, os compradores elogiam a fácil instalação e a qualidade da impressão. Por outro lado, alguns reclamam que os toners de tintas vêm quase vazios.

Prós: modelo pode ser ideal para escritórios

modelo pode ser ideal para escritórios Contras: preço elevado

