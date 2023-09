Impuros: veja personagens e elenco da série brasileira do Star+

A série policial Impuros teve sua quarta temporada lançada na última quarta-feira (30), no streaming Star+ . O show apresenta a escalada de violência propagada pelo traficante Evandro (Raphael Logam) nas favelas do Rio de Janeiro durante os anos 1990. A série criada por Alexandre Fraga tem ainda no elenco Rui Ricardo Diaz, Leandro Firmino, Lorena Comparato e Cyria Coentro. Graças ao papel, Raphael Logam foi indicado duas vezes ao prêmio de Melhor Ator no Emmy Internacional. A nova temporada conta com novos nomes no elenco, como a atriz Silvia Buarque e a cantora MC Carol. A seguir, veja os principais atores de Impuros e seus respectivos personagens.

Série é protagonizada por Raphael Logam, indicado duas vezes ao Emmy Internacional pelo papel do traficante Evandro do Dendê — Foto: Divulgação/Star+

📝 Qual é a melhor plataforma de streaming? Opine no Fórum do TechTudo

Raphael Logam é Evandro do Dendê

O personagem principal de Impuros é um morador do Morro do Dendê que tem ambições de crescimento. Ele acaba encontrando uma forma de ascensão no narcotráfico, durante os anos 1990 no Rio de Janeiro, após ter seu irmão Zeca (Antônio Carlos) morto por policiais. É casado com Geise, uma mulher que está no ao seu lado tanto no lar como nos negócios ilegais. Evandro tem uma relação complicada com sua mãe, Arlete, uma mulher amargurada pela vida bandida do filho.

Sua crescida gradual no negócio movimenta uma série de acontecimentos que o fazem reconhecido entre os demais chefões do crime, mas que também o deixam na mira de rivais implacáveis, tanto no Brasil como no exterior. O ator Raphael Logam é também conhecido pela série Os Outros, do Globoplay.

Evandro é um traficante vindo do Morro do Dendê que conduz a história de Impuros — Foto: Reprodução/IMDb

Rui Ricardo Diaz é Victor Morello

O policial está na mira de Evandro do Dendê desde que o traficante matou sua esposa. Quando se trata de capturar o criminoso, passa por cima de qualquer pessoa. Já no lado pessoal, Victor é alcóolatra e tem uma relação complicada com a filha Inês. Rui Ricardo Diaz ficou famoso ao interpretar, nos cinemas, o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Lula: O Filho do Brasil (2009), disponível no Globoplay.

O policial Victor Morello é o maior interessado na prisão de Evandro — Foto: Divulgação/Amazon Prime Video

Lorena Comparato é Geise

Nascida no Morro do Dendê, Geise era uma radialista de funk na favela onde nasceu. Conheceu Evandro quando o protagonista foi até sua casa deixar um recado do criminoso Salvador para ser transmitida na sua rádio. Os dois se apaixonam e se tornam fortes aliados no crime. Geise usa de sua esperteza para auxiliar os negócios do marido em outros países da América do Sul. Além de Impuros, Lorena Comparato também está na série musical Rensga Hits!, do Globoplay.

Geise é mulher de Evandro e sua parceira nos negócios — Foto: Reprodução/IMDb

André Gonçalves é Salvador

O chefe do Comando Vermelho no Morro do Dendê foi quem ofereceu uma vaga no tráfico para Zeca, que posteriormente morreu na mão de policiais corruptos. Logo depois, Salvador ofereceu a chance de vingança para Evandro, para então recebê-lo como um de seus homens armados no Comando. Com sua influência, Salvador age como um elo entro o narcotráfico e a banda podre da polícia. André Gonçalves é conhecido pelas novelas da Rede Globo, como Salve Jorge.

Salvador é um elo entre o tráfico no Morro do Dendê e a ala corrupta da polícia — Foto: Reprodução/IMDb

Leandro Firmino é Gilmar

O parceiro e melhor amigo de Evandro está ao seu lado em todos os momentos. Mesmo com o clima tenso de disputas entre a polícia, grupos de traficantes rivais e até mesmo trairagens dentro do próprio Comando, nunca perde o bom humor, servindo de alívio cômico para alguns momentos da série. Leandro Firmino é até hoje lembrado por seu papel como Zé Pequeno em Cidade de Deus, disponível na Netflix.

Gilmar é aliado de confiança de Evandro e Geise — Foto: Divulgação/Star+

João Vitor Silva é Afonso

Amigo de infância de Evandro e Zeca, Afonso é um rapaz inteligente e habilidoso com números que atua como contador do tráfico de drogas no Dendê. Mas sua inteligência não o impede de fazer burradas, como extrair dinheiro dos criminosos e namorar Inês, a filha problemática do policial Victor Morello, rival de seu amigo Evandro. João Vitor esteve no elenco da série Sob Pressão, exclusiva do Globoplay.

Mesmo cuidando das finanças de Evandro, Afonso namora Inês, a filha do rival de seu chefe — Foto: Divulgação/Prime Video

Sérgio Malheiros como Wilbert

Wilbert é um traficante de longa data do grupo de Salvador. Foi ele quem auxiliou Zeca nos primeiros passos no crime. Com a chegada de Evandro e sua rápida ascensão no narcotráfico nacional, Wilbert ainda mantém o controle dentro do Dendê, onde muitas vezes tem de tomar decisões difíceis. Sérgio Malheiros esteve ao lado da influencer Gessica Kayane, a GKay, em Um Natal Cheio de Graça, filme exclusivo da Netflix.

Outro aliado de confiança de Evandro é Wilbert, que atua dentro do Morro do Dendê — Foto: Divulgação/Star+

Cyria Coentro é Arlete

A mãe de Evandro e Zeca é uma dona de casa que procura manter a disciplina em seu lar, justamente por conta da tentação criminosa das ruas. Sua vida desaba com a morte do filho por policiais. Quando Evandro entra no tráfico para vingar do irmão, Arlete passa a não reconhecer mais o seu filho, e a relação dos dois fica cada vez mais conflituosa. Na TV, Cyria Coentro esteve no elenco da novela Velho Chico, disponível no Globoplay.

Arlete é a mãe de Evandro e Zeca. As escolhas erradas do filho lhe causam revolta — Foto: Divulgação/Prime Video

Karize Brum é Inês

A filha do policial Victor é uma adolescente problemática e que guarda mágoas do pai, um homem alcóolatra e pouco afetuoso. Mesmo tendo perdido a mãe em um ataque provocado por Evandro, Inês namora Afonso, amigo e contador do traficante. Aos poucos, a personagem fica mais próxima do lado criminoso da história. Karize Brum foi uma das atrizes presentes em Orgulho e Paixão, novela da Globo inserida no catálogo do Globoplay.

Inês possui uma relação complicada com seu pai Victor — Foto: Reprodução/IMDb

Quem são os novos personagens da 4ª temporada?

MC Carol é Marcelão

A cantora carioca interpreta Marcelão, uma detenta "afrontosa" que cruza o caminho dos personagens principais. Recentemente, MC Carol integrou o elenco do filme Regra 34, recém-lançado nos cinemas e disponível no Telecine (via Globoplay).

Funkeira carioca é uma das participações especiais na quarta temporada — Foto: Divulgação/Star+

Bruno Gissoni é Roberto Santos

Roberto é o novo parceiro de Victor na polícia. O jovem começou sua carreira policial na Polícia Militar e depois entrou na Civil. É extremamente habilidoso em investigações, tornando-se assim um forte aliado de Victor na captura de Evandro. Bruno Gissoni esteve na novela Flor do Caribe, inclusa no catálogo do Globoplay.

Roberto é o novo parceiro de Victor Morello — Foto: Divulgação/Star+

Élcio Romar é Moisés

Moisés é um homem com longo histórico no jogo do bicho. É persuadido pela filha Laura a fazer negócios com Evandro, mas ele e os demais amigos contraventores negam a parceria para não ter que misturar suas atividades com o narcotráfico. Élcio Romar é dublador e esteve na série 1 Contra Todos, também disponível no Star+.

O ator e dublador Élcio Romar interpreta o bicheiro Moisés — Foto: Divulgação/Star+

Sílvia Buarque é Laura

A filha de Moisés é uma mulher ambiciosa que espera suceder seu pai no império do jogo do bicho. Acredita que fazer parceria com Evandro pode ser um bom negócio, mas é constantemente impedida pelo pai, que não quer a contravenção andando lado a lado com o narcotráfico. Silva Buarque é uma das estrelas que participam do filme Gonzaga: De Pai Para Filho.

Silvia é filha de Moisés e quer suceder o pai no esquema do jogo do bicho — Foto: Divulgação/Star+

Bukassa Kabengele é Maurício

Maurício é um homem misterioso que chega misteriosamente ao Morro do Dendê. Aos poucos faz amizade com Arlete, que parece saber a real identidade do novo morador. Bukassa Kabengele integra o cast da novela Amor Perfeito, que pode ser vista no Globoplay.

Maurício é um homem misterioso que faz amizade com Arlete — Foto: Divulgação/Star+

Marina Provenzzano é Helena

A jovem é uma cineasta iniciante que está motivada a fazer um documentário no Morro do Dendê. Sua curiosidade, no entanto, faz com que ela cruze no conflito de Evandro com a polícia. Marina faz parte do elenco de Legalize Já - Amizade Nunca Morre, cinebiografia da banda Planet Hemp inserida no HBO Max.

Helena é uma jovem cineasta que quer fazer um documentário sobre o Morro do Dendê — Foto: Divulgação/Star+

Jonathan Haagensen é Ademar

Ademar é um antigo traficante que assume o Comando após a morte de Chernobyl (Darlan Cunha), antigo líder criminoso do morro. Jonathan é outro ator que integrou o elenco do filme Cidade de Deus.

Ademar assume a chefia do Comando após a morte de seu irmão — Foto: Divulgação/Star+

Gabriel Godoy é Dr. Felipe

O médico sempre é coagido por Evandro para que atenda às suas solicitações. Mesmo contra sua vontade, a relação ilegal de Felipe é vista por Victor como uma chance de capturar o criminoso. Gabriel Godoy integrou o elenco da série de comédia Homens?, do Amazon Prime Video.

O médico possui uma ligação com Evandro, algo a ser explorado por Victor em sua busca contra o criminoso — Foto: Divulgação/Star+

Silvio Guindane é Wagner Marques

Wagner Marques é um apresentador de TV cujo programa é sensacionalista ao extremo. As ações de Evandro no narcotráfico carioca são exibidas em telejornal policial. Silvio Guindane é um dos protagonistas de Bom Dia, Verônica, série criminal da Netflix.

O apresentador de TV Wagner Marques representa o lado sensacionalista do telejornalismo policial brasileiro — Foto: Divulgação/Star+

Com informações de Star+

Melhores filmes da Netflix em 2023: 6 títulos que valem a pena