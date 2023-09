Invocação do Mal: saiba a ordem cronológica para assistir aos filmes

Sucesso entre os fãs de terror, a franquia Invocação do Mal gerou não apenas sequências diretas (duas até o momento), como também uma série de produções cinematográficas que convergem num mesmo universo. Exemplo disso é A Freira 2, em cartaz nos cinemas desde 8 de setembro. O filme integra o chamado “Invocaverso”, nome dado pelos fãs brasileiros ao universo de longas ligados à Invocação do Mal.

Fazem parte da marca as sagas Invocação do Mal, Annabelle, A Freira e A Maldição da Chorona. Juntas, elas possuem nove filmes, todos lançados pela Warner Bros. Pictures e disponíveis no HBO Max. No entanto, vale lembrar que cada uma das sagas se passam em diferentes épocas. Para maratonar as produções de forma linear, confira a seguir uma lista com a linha cronológica do universo Invocação do Mal.

A Freira 2 é o novo filme do 'Invocaverso' lançado nos cinemas — Foto: Reprodução/Justwatch

A Freira (2018)

O quinto filme lançado do Invocaverso é dedicado a mostrar a origem da freira demoníaca presente em Invocação do Mal 2. Para a direção, foi convocado o cineasta Corin Hardy (A Maldição da Floresta). A atriz Bonnie Aarons (Arrasta-me Para o Inferno) retorna ao papel da freira vilã. Taissa Farmiga (American Horror Story), Demián Bichir (Meu Amigo Lutcha) e Jonas Bloquet (Elle) completam o elenco. Além do HBO Max, A Freira pode ser visto no Amazon Prime Video.

No ano de 1952, um monastério na Romênia é atacado por uma força maligna. O Vaticano manda ao local o Padre Burke (Bichir) e a noviça Irmã Irene (Farmiga) para investigarem. Eles descobrem que os ataques sobrenaturais são ordenados por Valak (Aarons), uma entidade demoníaca que assumiu a forma de uma freira para atacar a igreja. Mal avaliado entre a crítica, o longa tem aprovação de 28% no Rotten Tomatoes. No IMDb, a nota é de 5,3.

Em A Freira, uma entidade maligna assume a forma de uma irmã católica para aterrorizar uma igreja — Foto: Reprodução/JustWatch

Annabelle 2: A Criação do Mal (2017)

O segundo filme da boneca amaldiçoada, e quarto do Invocaverso, é na verdade um prequel do primeiro longa, lançado em 2014. A Criação do Mal tem direção de David F. Sandberg (franquia Shazam!) e conta com Stephanie Sigman (Miss Bala), Talitha Bateman (Uma História de Vingança), Anthony LaPaglia (Um Homem da Flórida) e Miranda Otto (franquia Senhor dos Anéis) no elenco. O longa está disponível também no Oi Play.

O artesão de bonecas Samuel Mullins (LaPaglia) e sua mulher Esther (Otto) lidam com a perda de sua filha única. Dias após sua morte, eles recebem em sua casa a Irmã Charlotte (Sigman) e um grupo de meninas vindas de orfanato recém-fechado. O acolhimento do grupo é prejudicado quando uma antiga boneca criada por Samuel manifesta poderes malignos. O longa conquistou aprovação de 70% da crítica no Rotten Tomatoes, enquanto no IMDb a nota é de 6,5.

Annabelle 2 mostra a origem da boneca amaldiçoada apresentada no primeiro filme de Invocação do Mal — Foto: Reprodução/JustWatch

A Freira 2 (2023)

A sequência ainda está em cartaz no cinemas, mas sua entrada no HBO Max é esperada, igual a todos os outros filmes da franquia. O nono filme do Invocaverso segue com a tentação de Valak em outras igrejas pelo mundo. Estão de volta os atores Taissa Farmiga e Jonas Bloquet, que dessa vez estão ao lado de Storm Reid (The Last of Us) e Anna Popplewell (franquia As Crônicas de Nárnia) no elenco.

Com direção de Michael Chaves (A Maldição da Chorona), a sequência se passa quatro anos após os eventos do primeiro filme. Irmã Irene é convocada pelo Vaticano para investigar novos assassinatos cometidos por Valak. Ao lado da noviça Debra (Reid), Irene desconfia que o amigo Maurice (Bloquet), sobrevivente do filme anterior, possa ter relação com as mortes. No Rotten Tomatoes, o longa tem um índice de 47% (selo "Podre") da crítica e nota 6,0 dos usuários do IMDb.

A Freira 2 segue com as maldições de Valak em igrejas pelo mundo — Foto: Reprodução/JustWatch

Annabelle (2014)

Uma regra clara no Invocaverso é “se o monstro fez sucesso, faça um spin-off dele”. Este é o caso de Annabelle, a boneca maligna que esteve no primeiro filme da saga e que é inspirada numa maldição real investigada pelo casal Ed e Lorraine Warren. O segundo filme lançado da franquia é dirigido por John R. Leonetti (Sobrenatural) e tem no elenco Annabelle Wallis (Maligno), Ward Horton (A Idade Dourada) e Alfre Woodard (12 Anos de Escravidão). Para quem não é assinante do HBO Max, é possível ver o filme também no Oi Play.

O médico John Form (Horton) presenteia sua mulher Mia (Wallis) com uma rara boneca com rosto de porcelana. O que eles não esperavam é que o brinquedo causaria perturbações em sua vida, pois dentro da boneca vive um espírito maligno que está obcecado em causar sofrimento em Mia. Diferente de seu sucessor, Annabelle não se saiu bem nas avaliações, obtendo nota 5,4 no IMDb e aprovação de 28% (selo "Podre") da crítica no Rotten Tomatoes.

Annabelle foi o primeiro filme derivado da franquia Invocação do Mal — Foto: Reprodução/JustWatch

Invocação do Mal (2013)

A gênese do Invocaverso nasceu da mente dos irmãos roteiristas Chad Hayes e Carey W. Hayes (A Casa de Cera), que junto do diretor James Wan (Jogos Mortais) realizaram o primeiro filme da franquia de terror. Invocação do Mal é inspirado na investigação do casal Ed e Lorraine Warren na famosa casa de Amityville nos anos 1970. Patrick Wilson (Watchmen) e Vera Farmiga (A Orfã) interpretam a dupla de investigadores sobrenaturais.

No começo da década de 1970, Ed e Larraine Warren são chamados para investigar supostas manifestações sobrenaturais numa casa do interior de Rhode Island (EUA). Inicialmente, eles negam, por achar que seja um engano. Mas a insistência do casal Carolyn (Lilly Taylor) e Roger Perron (Ron Livingston) faz com que a dupla se convença de que há algo maligno na casa. O primeiro filme do Invocaverso é também o mais bem avaliado, com nota 7,5 no IMDb e aprovação de 86% (Certificado Fresco) da crítica no Rotten Tomatoes.

Moradores de uma casa amaldiçoada sofrem com as pertubações causadas por espíritos malignos — Foto: Reprodução/JustWatch

Annabelle 3: De Volta Para Casa (2019)

Mostrando-se como o derivado mais produtivo da franquia, Annabelle 3 coloca mais uma vez a boneca do tinhoso causando horror na vida de quem a possui. Neste longa, a direção ficou por conta de Gary Dauberman (It: A Coisa), que também roteirizou o filme junto com James Wan. Mckenna Grace (Ghostbusters: Mais Além), Madison Iseman (Jumanji: Bem-vindo à Selva) e Katie Sarife (Sequestros em Cleveland) estão no elenco.

O longa também pode ser visto no Amazon Prime Video e Oi Play. Em Annabelle 3, o destaque está em Judy (Grace), a filha de Ed e Lorraine. Após uma viagem dos pais, ela fica acompanhada da babá Mary Ellen (Iseman). O que as duas não esperavam é que a boneca Annabelle, confiscada pelo casal Warren, está disposta a atormentar a noite das duas. O terceiro filme tem nota 5,9 no IMDb e aprovação de 64% dos críticos no Rotten Tomatoes.

Mesmo confiscada pelo casal Warren, a boneca Annabelle está disposta a atormentar Judy, filha de Ed e Lorraine — Foto: Reprodução/JustWatch

A Maldição da Chorona (2019)

A Maldição da Chorona é inspirado na lenda da Bela da Meia-Noite, conhecida no México como La Llorona. Portanto, o spin-off tem pouca ligação com os demais filmes da franquia. O longa é o primeiro do Invocaverso a ser dirigido por Michael Chaves (The Maiden). No elenco estão presentes Linda Cardellini (franquia Vingadores), Patricia Velásquez (A Múmia) e Raymond Cruz (Breaking Bad). O filme também está disponível no Amazon Prime Video.

Em 1973, a assistente social Anna (Cardellini) tenta seguir a vida com seus dois filhos após a morte do marido. Ela investiga o desaparecimento dos filhos de Patricia Alvarez (Velásquez). A mulher acredita que o rapto tenha a ver com a lenda da Llorona, uma mulher mexicana que, no século 17, afogou seus dois filhos e que vaga como espírito à procura de novas crianças. A avaliação do público e crítica foi de 5,2 no IMDb e 28% (selo "Podre") de aprovação no Rotten Tomatoes.

Filme é inspirado numa lenda mexicana a respeito de uma mulher que mata os próprios filhos — Foto: Reprodução/JustWatch

Invocação do Mal 2 (2016)

As investigações sobrenaturais do casal Ed e Lorraine Warren seguiram com Invocação do Mal 2, terceiro filme lançado do Invocaverso e o penúltimo na linha cronológica. James Wan segue mais uma vez na direção capitaneando os atores Patrick Wilson e Vera Farmiga. Dos novos nomes do elenco, estão presentes Frances O'Connor (Emily), Simon McBurney (Carnival Row) e Franka Potente (Trilogia Bourne).

O filme se passa seis anos após os eventos do primeiro filme. Peggy (O'Connor) é uma mãe solteira que vive em Londres com seus filhos. No casarão onde mora, forças ocultas começam a atormentar os moradores. Logo, o casal Ed e Lorraine é chamado para investigar o que há de errado no local. O título possui aprovação de 80% (Certificado Fresco) da crítica no Rotten Tomatoes e nota 7,3 no IMDb.

Na sequência de Invocação do Mal, o casal Warren viaja até Londres para investigar uma força sobrenatural — Foto: Reprodução/JustWatch

Invocação do Mal 3: A Ordem do Demônio (2021)

O último filme da linha cronológica (e o oitavo a ser lançado nos cinemas) é Invocação do Mal 3: A Ordem do Demônio. Na direção deste filme sai James Wan (ficano apenas na produção executiva, assim como nos outros filmes) e entra Michael Chaves. Patrick Wilson e Vera Farmiga estão mais uma vez no elenco. No novo cast, os principais nomes são Ruairi O'Connor (Espírito Jovem) e Sarah Catherine Hook (Primeira Morte).

O filme é baseado no Julgamento de Arne Cheyenne Johnson, processo judicial ocorrido em 1981, nos Estados Unidos, onde o réu cometeu um assassinato por supostas influências demoníacas. Para acompanhar o caso, estão presentes o casal Ed e Lorraine, que investigam o histórico e a família de Arne para saber o que aconteceu com o rapaz. Dos três filmes, A Ordem do Demônio foi o que teve menor aprovação entre os críticos, obtendo apenas 55% de aprovação no Rotten Tomatoes e nota 6,3 no IMDb.

O terceiro filme da franquia Invocação do Mal é inspirado em um julgamento real ocorrido nos EUA — Foto: Reprodução/IMDb

