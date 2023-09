iOS 17: 6 coisas que você não pode deixar de testar no novo sistema da Apple

O iOS 17 , nova versão do sistema operacional do iPhone , chegará em breve e existem alguns recursos do novo sistema operacional que usuários não podem deixar de testar. A data exata do lançamento será no dia 18 de setembro. A confirmação foi divulgada após o evento Wonderlust, no qual a Apple apresentou novos modelos de iPhone e Apple Watch . Algumas de funções do novo iOS já foram divulgadas, como posters para contatos, atualizações no Apple Maps e a possibilidade de transcrever ligações. A seguir, confira seis recursos que você deve utilizar no seu iPhone após o lançamento do iOS 17.

Recursos do iOS 17 já foram divulgados e podem ser de grande valia para usuários — Foto: (Reprodução/Rafapress)

1. Posters para os contatos

Uma das funcionalidades do iOS 17 que todo usuário deveria testar são os posteres de contatos. Com a nova atualização, será possível ter acesso a uma maneira diferente de interagir com contatos da agenda em chamadas por meio da escolha de tipos de posters. É possível criar quantos posters o usuário desejar e escolher quando a ferramenta será compartilhada com algum deles. A personalização pode ser feita tanto no contato pessoal do usuário, como de pessoas próximas, através de designs interativos customizáveis com novas cores, tipos de fontes e planos de fundo. Logo, a experiência de uso deve se tornar mais dinâmica e divertida.

Posters personalizados no iOS 17 são muito aguardados por usuários do iPhone — Foto: Reprodução/Apple

2. Novo Apple Maps

O iOS 17 também traz novidades para o Apple Maps. O aplicativo de mapas oficial do iPhone poderá ser utilizado no modo offline, possibilidade que vai simplificar o uso da plataforma em circunstâncias nas quais o usuário não tem acesso à internet. A alternativa oferece a opção de download de regiões de mapas e roteiro para viagens com trajeto orientado, desde que o usuário se mantenha na área selecionada.

Com versão do iOS 17, aplicativo Apple Maps permite download de mapas para uso offline — Foto: Reprodução/Analysti941

3. Modo Standby

O Modo Standby é uma forma interessante de uso do iPhone disponibilizada na versão do iOS 17. A funcionalidade precisa ser testada por usuários que desejem ter um relógio inteligente à sua disposição de forma simplificada. Quando bloqueado e colocado na posição horizontal, o aparelho aciona a função e se torna um tipo de relógio de mesa smart, apresentando informações como hora, compromissos agendados no calendário, previsão do tempo e widgets interativos. O recurso também pode ser programado para o modo noturno.

Modo Standby disponível no iOS 17 permite usar iPhone como um smartwatch — Foto: Foto: Reprodução/Apple

4. Widgets interativos

Os widgets interativos com certeza também devem ser experimentados pelos usuários do iPhone com o iOS 17. O recurso torna possível o uso de funções de aplicativos diretamente na tela inicial, como dar play em músicas e conferir algum lembrete no aplicativo de calendário do aparelho. Com a nova possibilidade, as interações são simplificadas e mais ágeis, pois não será preciso abrir um app para fazer as ações desejadas.

Os widgets vão ganhar novos recursos na versão mais recente do iOS — Foto: Reprodução/Apple

5. Transcrição de ligações

Com o correio de voz ao vivo do iOS 17, usuários podem ver a transcrição de uma chamada de voz em tempo real e escolher se desejam atendê-la ou não. O recurso se torna bastante útil para diminuir o tempo gasto com ligações indesejadas e consegue bloquear automaticamente o recebimento de chamadas identificadas como spam. Além disso, é possível encerrar as ligações de forma direta através de um botão específico localizado na própria ferramenta.

No iOS 17, usuários podem ver a transcrição de uma chamada de voz em tempo real e escolher se desejam atendê-la — Foto: Reprodução/Apple

6. Compartilhamento de senhas com amigos e família

Outra funcionalidade do iOS 17 que deve ser usada por usuários é o compartilhamento de senhas com amigos e familiares. Com a atualização do sistema operacional, é possível criar cofres compartilhados em grupo por meio de chaves do iCloud. O recurso facilita o gerenciamento de senhas entre usuários de iPhone, que podem adicionar novas e editá-las a depender da necessidade. Porém, elas só podem ser compartilhadas com contatos que estejam salvos no dispositivo. A funcionalidade utiliza a tecnologia do iCloud Keychain, que é criptografada de ponta a ponta para garantir a segurança dos dados dos usuários envolvidos.

