iOS 17: 8 truques escondidos na nova atualização da Apple

O iOS 17 , novo sistema operacional da Apple que será lançado no dia 18 de setembro , tem diversos truques que podem fazer a diferença na experiência de uso de celulares iPhone . Os recursos foram encontradas durante o uso da versão beta do novo iOS , usada por desenvolvedores antes da chegada ao público geral. Muitas ferramentas estão "escondidas" no sistema, como a leitura rápida de símbolos, exclusão automática de códigos de verificação e cortes em fotos com o recurso de zoom. A seguir, confira oito truques do iOS 17 para testar assim que o celular estiver atualizado!

iPhone em breve receberá recursos ocultos da atualização para o iOS 17 — Foto: Laura Storino/TechTudo

📝 iPhone sem notificações do WhatsApp: como resolver? Veja no Fórum TechTudo

1. Ler símbolos no iOS17

Através da atualização do recurso Visual Look Up no iOS 17, usuários de iPhones podem identificar o significado de símbolos desconhecidos presentes em etiquetas de roupas, por exemplo. A ferramenta pode ser usada após o registro de uma foto do símbolo desejado dentro do aplicativo Fotos, que reconhece o sinal e informa ao usuário o significado. A leitura de símbolos também pode ser utilizada para saber o significado dos sinais de alerta que podem aparecer no painel de controle do carro, o que pode ajudar na identificação de possíveis problemas.

iOS 17 permite que iPhone faça a leitura de símbolos presentes em etiquetas de roupas — Foto: Laura Storino/TechTudo

2. Ouvir páginas em vez de ler

Outro truque muito útil e escondido no iOS 17 é a possibilidade de ouvir o conteúdo escrito em páginas do navegador Safari através do recurso “Ouvir a página”. A funcionalidade foi vista na versão beta da atualização e pode ser acionada diretamente na barra de pesquisas. O truque faz com que a Siri leia em voz alta todo o texto presente no artigo escolhido. Também é possível pular ou retornar 10 segundos da leitura, ou mesmo pausá-la para ouvir depois.

3. Compartilhar senhas com amigos e familiares

O iOS 17 permite que usuários compartilhem as senhas de forma coletiva com familiares e amigos através do recurso iCloud Keychain. Com ele, é possível que qualquer pessoa em um grupo com acesso às senhas faça modificações ou mesmo adicione uma nova. Para isso, é necessário que o contato dessas pessoas estejam salvos no celular. É válido ressaltar que a Apple desenvolveu a ferramenta para que a troca de senhas seja mantida em segurança através da tecnologia da criptografia de ponta a ponta.

iOS 17 tem recurso de compartilhamento de senhas para usuários de iPhone — Foto: Foto: Reprodução/Unsplash/Thom Bradley

4. Ajuste de velocidade do toque

A mais nova atualização do sistema operacional do iPhone traz o recurso de ajuste rápido na velocidade do toque do aparelho. Agora, além das opções “Rápido” e “Lento”, é possível escolher por “Padrão”, de acordo com testes feitos diretamente na beta do iOS 17. A ideia é otimizar ainda mais o tempo necessário de resposta após o toque em algum recurso oculto no aparelho, como o caso da seleção de um texto e a abertura do menu de opções dele.

5. Redefinir senhas esquecidas

Entre as mudanças trazidas pelo iOS 17, a possibilidade de redefinir senhas esquecidas é uma das mais interessantes. O recurso é bastante útil para pessoas que não lembram senhas com frequência e deve ser ativado no campo de “Ajustes”. O botão virtual “Esqueci a senha” aparecerá para finalizar o procedimento. O usuário que definir uma senha no iPhone e esquecê-la terá três dias para utilizar a antiga e fazer uma nova, sem perder o acesso completo ao dispositivo.

iOS 17 permite que usuários troquem senhas esquecidas no iPhone rapidamente — Foto: Foto: Reprodução/Unsplash/Vựa Táo

6. Deletar códigos de verificação automaticamente

A atualização do iOS 17 também tem um recurso para ajudar usuários que precisam apagar os diversos códigos de verificação recebidos por meio do aplicativo Mail e na caixa de mensagens de texto. O recurso exclui automaticamente todas essas informações, que costumam ocupar um espaço valioso do dispositivo.

Na versão beta, o procedimento de ativação do recurso pode ser feito através do menu “Ajustes” e realiza a limpeza dos códigos logo após o usuário terminar de utilizá-los. No entanto, a função funcionará apenas para os novos códigos recebidos depois da funcionalidade estar ativada.

7. Cortar fotos com o zoom

Um procedimento simplificado de corte de fotos está disponível no iOS 17. Agora, para fazer o ajuste em uma imagem, basta alterar o tamanho com o zoom dentro do aplicativo Fotos utilizando os dedos como uma pinça. Logo em seguida, será possível remover rapidamente a parte de interesse através do campo “Cortar”, localizado na parte superior direita do app. Na versão beta, o arquivo final mostrou ser idêntico à foto que o usuário visualizou no momento que aplicou o zoom manualmente.

Fotos no iPhone com iOS 17 podem ser cortadas diretamente através do recurso de zoom — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

8. Sugestões de receitas a partir de fotos

Com algumas fotos, o iOS 17 permite que usuários de iPhones obtenham diversas sugestões de receitas. Para acessar a funcionalidade, será necessário apenas abrir o app Fotos e buscar pelo campo de comida presente nele. A ferramenta é capaz de identificar com precisão qual é a comida da imagem e sugerir ao usuário diversas receitas para que ele consiga reproduzi-las de forma rápida e simplificada.

Usuários de celulares iPhone com iOS 17 recebem recomendações de receitas a partir de registros de fotos — Foto: Foto: Reprodução/Unsplash/Bagus Hernawan

Com informações de CNET, Digital Trends e Lifehacker (1,2, 3).

Veja também: iPhone 15 e Apple Watch Series 9: tudo sobre lançamentos da Apple