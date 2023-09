iOS 17: esses iPhones não vão atualizar com novo sistema; entenda

O iOS 17 será disponibilizado no dia 18 de setembro para os usuários de iPhone . A versão mais recente do software promete ferramentas como a transcrição automática de mensagens de voz, NameDrop para compartilhar números de contato por aproximação, banners para personalizar a aparência dos contatos na agenda, dentre outros recursos. Contudo, essas novidades não estarão disponíveis para todos os usuários, já que celulares mais antigos não terão suporte para a atualização. A seguir, confira quais aparelhos são compatíveis com o novo sistema e o que acontece com os iPhones que não serão atualizados.

iOS 17 deve ficar disponível nos próximos dias — Foto: Divulgação/Shuttershock

Por que o iOS 17 deixará de atualizar em alguns celulares?

Para garantir que os iPhones suportem as novas atualizações, a Apple definiu uma regra clara: apenas smartphones fabricados nos cinco últimos anos serão atualizados. Isso porque aparelhos antigos ficam defasados no quesito segurança e, em alguns casos, deixam de apresentar desempenho satisfatório, o que compromete a experiência dos usuários. Do mesmo modo, a estratégia comercial por trás da não atualização de aparelhos antigos é um incentivo para que os usuários do iPhone adquiram novos modelos.

iOS 17 não ficará disponível em todos os dispositivos — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Quais iPhones vão atualizar para o iOS 17?

Irão receber as atualizações para iOS 17 os seguintes celulares:

Logo, os celulares da linha iPhone 8, iPhone 8 Plus e antecessores não serão compatíveis com o iOS 17. Os modelos iPhone 6 e iPhone 7, por exemplo, já tinha perdido o suporte para atualização desde o ano passado, com o iOS 16.

iPhone 14 Pro é um dos aparelhos que receberá a nova atualização — Foto: Thassius Veloso/TechTudo

O que acontece quando o celular não é compatível com o novo iOS?

Os aparelhos que não forem compatíveis com o iOS 17 continuarão funcionando com a versão antiga, o iOS 16. Porém, não irão mais receber novas funções nem melhorias de segurança, o que pode deixá-lo suscetíveis a problemas técnicos e invasores. Por isso, o indicado é que, caso queira, o usuário se planeje para adquirir versões mais modernas do iPhone e o mantenha sempre atualizado.

