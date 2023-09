iOS 17: iPhone não atualiza? Veja 5 apps para reproduzir novas funções

O iOS 17 foi lançado na segunda-feira (18) com diversos recursos úteis, mas nem todos os celulares da Apple estão habilitados para suportar o sistema. Felizmente, existem aplicativos capazes de reproduzir alguns dos upgrades presentes na nova atualização do iPhone . O Marco Polo , por exemplo, possui um recurso de gravação de chamadas similar ao que já pode ser encontrado no FaceTime , enquanto o Life 360 acompanha a trajetória de contatos registrados no celular até a chegada ao destino. A seguir, confira a lista com cinco alternativas de aplicativos para quem tem um aparelho que não vai atualizar para o novo iOS .

Aplicativos para iPhone podem substituir recursos exclusivos para o iOS 17 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

iPhones que vão receber atualização

iPhone XR

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone 13 Mini

iPhone 12 Mini

iPhone 12 Pro

iPhone XS

iPhone 14

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (segunda geração e posterior)

iPhone 12

iPhone 13

iPhone 13 Pro Max

iPhone XS Max

iPhone 14 Pro.

1. Day One Journal

O aplicativo Day One Journal é uma excelente opção para substituir o app Journal do iOS 17. Assim como o novo diário do iPhone, ele oferece diversas formas de registro de experiências importantes para o usuário. O app conta com um recurso automático que organiza as lembranças de fotos, vídeos e anotações em álbuns completos, além das opções de calendário, backup e proteção por código ou Face ID. Outras informações, como hora, data e clima do dia, por exemplo, podem ser adicionadas aos registros de fotos e textos. Assim como o Journal, a aplicação possui criptografia de ponta a ponta, tecnologia que garante a segurança dos dados registrados.

Day One Journal tem funções parecidas com o app Journal, exclusivo do iOS 17 — Foto: Reprodução/Gisele Souza

2. Marco Polo

O Marco Polo pode ser uma alternativa interessante ao Facetime, aplicativo de chamadas nativo do iPhone. O iOS 17 trouxe a possibilidade da gravação de mensagens através de registro de vídeo para que usuários que não fossem atendidos durante chamadas pudessem deixar um recado. Assim, o app de terceiros pode fazer essa mesma ação, além de outras de forma gratuita, como conversas em grupos e reações com emojis. A versão paga do app custa R$ 50 mensais e entrega outras funcionalidades, como controle da velocidade da chamada, lembretes e marcadores.

Aplicativo Marco Polo permite a gravação de vídeos durante chamadas no iPhone — Foto: Reprodução/Gisele Souza

O app Widgetsmith é ideal para personalizar a tela inicial e a tela de bloqueio do iPhone e deixá-las parecidas com o modo StandBy do iOS 17. Widgets de fotos, calendário e tempo podem ser posicionados na tela, assim como ocorre com o novo relógio inteligente do dispositivo. Cada um dos atalhos podem ser personalizados para acompanhar as atividades diárias do usuário, inclusive o tempo dedicado a cada uma delas. A versão paga do app custa R$ 8,50 mensais e oferece uma grande quantidade de modelos de widgets interativos, com temas e fontes variadas.

Aplicativo Widgetsmith possui tutoriais sobre como aplicar widgets de apps do iPhone na tela inicial — Foto: Reprodução/Gisele Souza

4. Life 360

O Life 360 pode substituir o novo recurso "Chegou bem?" disponível no iOS 17. O aplicativo fornece informações sobre a localização exata de contatos escolhidos pelo usuário até que eles cheguem a locais previamente determinados. É possível enviar convites para familiares participarem de grupos e, assim, acompanhar o roteiro deles.

O app também permite habilitar o recebimento de confirmações no momento que a pessoa chega ao destino, assim como acontece com o recurso do iOS 17. O Life 360 também conta com chat privado para troca de fotos e mensagens, histórico de localizações e alerta de socorro emitido para os contatos salvos de emergência. A versão paga do app, que custa R$12,90, oferece histórico de até 30 dias com os locais percorridos pelos contatos registrados pelo usuário, relatório individual e alertas ilimitados.

Aplicativo Life 360 emite alerta quando contatos do iPhone não chegam ao destino combinado — Foto: Reprodução/Gisele Souza

5. Atalhos

O aplicativo Atalhos, nativo no iPhone, pode automatizar o uso de recursos, inclusive por meio de comando de voz. Ele se torna uma boa opção para dispositivos que não possuem essa possibilidade com a chegada da atualização do iOS 17. O app permite acessar com mais facilidade ferramentas para melhorar a concentração, compartilhar a localização, previsão para chegar em casa, reprodução de playlists de músicas favoritas, entre muitas outras possibilidades.

Aplicativo Atalhos do iPhone pode substituir alguns recursos do iOS 17 — Foto: Reprodução/Gisele Souza

