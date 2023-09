iPhone 15: 7 coisas que você precisa saber sobre o celular da Apple

O iPhone 15 está prestes a ser lançado pela Apple . No próximo dia 12 de setembro, a nova versão do telefone será anunciada globalmente, diretamente de Cupertino, na Califórnia (EUA). Entre os rumores que permeiam a chegada do smartphone estão a presença da Dynamic Island nos modelos tradicionais, uma nova carcaça de titânio para o iPhone 15 Pro e a tão esperada versão dos aparelhos com a entrada de carregamento USB-C. Há também uma série de pequenas novidades que devem ser inseridas para melhorar o desempenho dos telefones.

Abaixo, o TechTudo separou as principais especulações sobre a chegada do iPhone 15. O celular deverá ser o mais vendido da sua geração, principalmente, graças às atualizações de design. A transmissão do evento poderá ser assistida diretamente do YouTube, no canal oficial da Apple, ou pelo site da empresa.

Conjunto fotográfico do iPhone 14 Pro Max é o mais avançado em um iPhone — Foto: Reprodução/Apple

1. iPhone 15 pode vir com entrada USB-C

Talvez o anúncio mais esperado até agora seja a mudança do cabo de carregamento do iPhone 15 de Lightning para USB-C. Isso deve ocorrer por conta de uma regulação da União Europeia que obriga as fabricantes de celulares e outros dispositivos eletrônicos a padronizarem seus carregadores para o formato. A Lei foi aprovada no ano passado e estipulou o prazo de adaptação das empresas para 2024, fazendo com que a gigante de Cupertino fosse obrigada a se ajustar até lá.

Cabo de carregamento USB-C da Apple — Foto: Katarina Bandeira/TechTudo

Por conta disso, rumores apontam que este lançamento da Apple já será contemplado com a mudança. Após a aprovação da legislação, o vice-presidente sênior de marketing mundial da Apple, Greg Joswiak, afirmou, durante uma entrevista ao The Wall Street Journal, que a empresa teria que concordar com a mudança. Os rumores também indicam que o cabo será mais comprido do que o comercializado atualmente. Especula-se ainda que ele deverá vir da cor do modelo de celular escolhido pelo usuário.

2. A Dynamic Island pode chegar aos modelos tradicionais

Apresentada no ano passado, com o lançamento do iPhone 14, a Dynamic Island deverá aparecer também nos modelos tradicionais do celular. Considerado uma das maiores mudanças do iPhone nos últimos anos, o recurso substitui o notch regular do aparelho, dando lugar a um novo desenho em formato de pílula. Com a função, o usuário pode controlar algumas ações entre os aplicativos instalados e ter acesso às notificações essenciais de determinado app, sem que isso ocupe espaço maior na tela do celular.

Controle de timer a partir da Dynamic Island do iPhone 14 Pro — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Atualmente a Dynamic Island está disponível apenas para as versões do iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Ela insere animações que interagem com o usuário durante a execução de aplicativos de música, mapas, ligação e de redes sociais, e será uma tremenda adição caso seja mesmo inserida nos modelos mais básicos do celular.

3. iPhone 15 pode ser mais poderoso

Outra mudança esperada é o aumento do desempenho dos celulares com a atualização do processador feito pela Apple. Se os rumores estiverem corretos, os modelos de iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max devem receber o primeiro chip de 3 nanômetros da Maçã, o A17, que capacitaria os celulares para um processamento mais robusto. Nos modelos atuais, o iPhone 14 e iPhone 14 Plus são equipados com o mesmo chip da geração anterior, o A15 Bionic, enquanto os modelos Pro da linha trazem o A16 Bionic — que deve ser herdado pelos iPhone 15 e iPhone 15 Plus.

iPhone 12 traz processador A14 Bionic com seis núcleos — Foto: Reprodução/Apple

A bateria também deve sofrer alterações. Segundo informações vazadas, o iPhone 15 Plus deverá ter a capacidade mais alta entre os novos modelos, com uma bateria total de 4.912 mAh. Espera-se que os outros aparelhos tenham um aumento entre 12% e 15% de autonomia. Vale ressaltar, entretanto, que ainda não há como saber qual será a autonomia dos aparelhos, ou seja, quanto tempo eles devem aguentar longe da tomada.

4. iPhone 15 Pro pode ter mudanças no design

Se antes falamos de novidades mais esperadas, chegamos agora à novidade mais polêmica. Especula-se que a Apple fará grandes mudanças na carcaça dos aparelhos da linha Pro. Os novos modelos podem vir com armação de titânio, em vez de aço inoxidável, o que deve tornar os iPhones mais resistentes e leves. As telas também devem ser ainda mais finas, diminuindo o tamanho da borda. Tudo isso deve encarecer ainda mais o aparelho, podendo deixar o consumidor na dúvida sobre a necessidade da mudança para um celular de titânio.

iPhone 15 Pro em nova tonalidade de cor, com vermelho mais escuro — Foto: Reprodução/9to5Mac

As cores também devem sofrer uma separação. Rumores indicam que as versões coloridas do iPhone, queridinhas de muitos usuários, deverão ficar apenas nos modelos tradicional e Plus. Tanto o iPhone 15 Pro quanto o iPhone 15 Pro Max devem ser vendidos apenas em cores sóbrias como azul-escuro, preto fosco, prata e cinza. O iPhone 15 padrão viria em preto, verde, azul, amarelo e rosa.

5. Fim do botão de liga/desliga?

Quando os primeiros rumores sobre os novos iPhones começaram a sair, a primeira mudança no visual dos celulares foi o fim do botão de Liga/Desliga. Na época, as notícias apontavam que o botão seria substituído por uma versão touch, o que também deveria acontecer com os botões de volume. No entanto, parece que não será bem assim. Vazamentos mais recentes mostram que o novo iPhone 15 deve perder o botão de silenciar — que fica acima dos botões de volume. Ele seria substituído por uma espécie de coroa personalizável.

Ilustração dos possíveis botões capacitivos do iPhone 15 Pro — Foto: Reprodução/MacRumors

Segundo os boatos, o novo botão seria uma espécie de botão de ação personalizável, tal qual o encontrado no Apple Watch Ultra, lançado no ano passado. Dessa forma, o usuário teria diversas opções de menu rápido na tela, para além de ativar ou desativar o volume do aparelho. Caso o rumor seja confirmado, é provável que a novidade esteja presente apenas nos modelos Pro e Pro Max.

6. Novidades no jogo de câmeras e conectividade do iPhone 15

No quesito jogo de câmeras é preciso alinhar as expectativas, pois a Apple não deverá fazer mudanças drásticas em seus smartphones. Aqui os boatos divergem entre a permanência do tradicional conjunto duplo de 12 MP — que acompanha os celulares há algumas gerações nas versões mais básicas — e a inserção de câmeras de 48 MP nesses modelos.

iPhone 15 Pro deve ter a câmera traseira mais saltada entre os três modelos lançados pela empresa em 2023 — Foto: Reprodução/9to5Mac

A força dos rumores está mais na versão do iPhone 15 Pro Max, que pode ganhar uma lente periscópica. A novidade aumentaria o zoom óptico do celular para 5x ou 6x — nível bem maior do que o zoom de 3x encontrado no iPhone 14 Pro Max. A Atualização na lente, no entanto, seria feita apenas na versão mais cara do celular da Apple, deixando de fora até mesmo o iPhone 14 Pro.

Na parte de conectividade, a Apple pode disponibilizar a compatibilidade do aparelho com Wi-Fi 6E. O modelo de conexão opera com menor interferência e maior largura de banda, o que possibilitaria uma maior estabilidade na navegação. Rumores dessa conectividade em gerações passadas do smartphone também já circularam pelos sites em anos anteriores, mas sem terem sido confirmados pela empresa. Não custa torcer para que estes sejam os modelos agraciados com o recurso.

7. O mais caro dos iPhones

Por fim, todas essas mudanças devem impactar não apenas a experiência de uso do consumidor, mas também seu bolso. Sites especializados apontam que a nova linha de iPhone deve ser a mais cara já vendida na história da Apple. Segundo os rumores, o iPhone 15 e o iPhone 15 Plus devem ser vendidos pelo mesmo preço inicial de seus antecessores — ou seja, US$ 799 e US$ 899, respectivamente (cerca de R$ 3.955 e R$ 4.450, em conversão atual).

Frente do iPhone 15 Pro revela bordas ainda menores que qualquer outro iPhone já lançado — Foto: Reprodução/9to5Mac

No entanto, a expectativa é de que os modelos de iPhone 15 Pro e o iPhone 15 Pro Max tenham seu valor acrescido de algumas cifras. O iPhone 15 Pro custaria cerca de US$ 1.099 (um aumento de US$ 100) e o iPhone 15 Pro Max US$ 1.299 (um aumento de US$ 200), o que daria R$ 5.440 e R$ 6.430, respectivamente, em conversão atual.

Com informações de The Verge, 9toMac e MacRumors

