iPhone com 3 câmeras: confira a lista completa de modelos

iPhone com 3 câmeras são aqueles das versões Pro e Pro Max. Eles apresentam performance melhor que os modelos básicos e contam com conjunto de câmeras mais avançado. Graças às lentes claras e processamento de imagem aprimorado, os smartphones são capazes de fazer capturas em diferentes estilos, como fotos aproximadas ou com ângulo ampliado. A lista de iPhone com três câmeras inclui desde o iPhone 11 Pro Max , lançado em 2019, até o recente iPhone 15 Pro Max , apresentado pela Apple em setembro deste ano.

Se você deseja tirar fotos e fazer vídeos de alta qualidade em qualquer ambiente ou situação e está disposto a gastar um pouco mais em um celular, investir em um iPhone de três câmeras pode valer a pena. Pensando nisso, o TechTudo preparou uma lista com dez modelos da Apple com conjunto fotográfico triplo. Confira a relação completa e as especificações dos smartphones nas linhas a seguir.

iPhone 14 Pro tem câmera principal de 48 MP — Foto: Thassius Veloso/TechTudo

iPhone 11 Pro - a partir de R$ 4.449

Em 2019, o iPhone 11 Pro revolucionou a linha de celulares premium da Apple. O aparelho foi o primeiro a ser equipado com três câmeras traseiras. Na época, a disposição das câmeras em uma base quadrada foi uma grande novidade. As lentes se distribuem entre a principal, com 12 MP e abertura de f/1.8; a ultrawide, com 12 MP e abertura de f/2.4; e a teleobjetiva, de 12 MP e abertura de f/2.0. Além disso, o aparelho conta com uma lente frontal de 12 MP, que grava em 4K a até 60 fps (quadros por segundo).

iPhone 11 Pro tem câmera tripla — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O 11 Pro conta com uma tela de 5,8 polegadas com tecnologia Super Retina OLED e resolução de 1.125 x 2.436 pixels. O processador é o A13 Bionic, e o aparelho conta com três opções de armazenamento: 64 GB, 256 GB e 512 GB. O iPhone 11 Pro chegou com iOS 13, mas está entre os aparelhos que irão receber o iOS 17, versão mais recente do sistema da Apple. Lançado em quatro cores, o celular ainda pode ser encontrado no mercado online por R$ 4.449.

iPhone 11 Pro Max - a partir de R$ 4.449

Assim como iPhone 11 Pro, o iPhone 11 Pro Max tem três câmeras de 12 MP. O que as difere são as aberturas e ângulos. A principal tem abertura de f/1.8; a teleobjetiva, de f/2.0; a ultrawide, por sua vez, tem ângulo de 120º e abertura de f/2.4. Quanto aos vídeos, o iPhone 11 Pro Max grava em 4K em até 60 fps. A Apple ainda reserva uma lente frontal de 12 MP para selfies.

iPhone 11 Pro Max possui câmera tripla com 12 MP — Foto: Divulgação/Apple

A tela do aparelho possui 6,5 polegadas com resolução de 2.688 x 1.242 pixels e tecnologia Super Retina OLED, que oferece cores vivas e intensas. O processador também é o A13 Bionic, e há três opções de armazenamento: 64 GB, 256 GB ou 512 GB. O iPhone 11 Pro Max vem com iOS 13 de fábrica, mas também pode ser atualizado para o iOS 17. Ele está disponível nas cores dourado, cinza espacial, prata e verde, e pode ser encontrado no e-commerce por R$ 4.499.

iPhone 12 Pro - a partir de R$ 4.499

O iPhone 12 Pro desembarcou no Brasil em outubro de 2020, trazendo compatibilidade com a rede 5G. O sistema triplo de câmeras reúne as lentes principal, ultrawide e teleobjetiva — todas com 12 MP. As diferenças podem ser percebidas no ângulo e na abertura: a ultrawide possui abertura de ƒ/2.4 e campo de visão de 120°; a principal apresenta abertura de ƒ/1.6; e a teleobjetiva tem abertura de ƒ/2.0. A frontal conta com 12 MP, e o celular permite gravações em até 4K a 60 fps.

iPhone 12 Pro conta com três câmeras e sensor LiDAR — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

O 12 Pro tem tela Super Retina OLED de 6,1 polegadas com resolução de 2.532 x 1.170 pixels. O processador é o A14 Bionic, e as opções de armazenamento são 128 GB, 256 GB ou 512 GB. O 12 Pro pode ser encontrado nas cores prateado, grafite, dourado e azul-pacífico. No mercado online, os preços do modelo partem de R$ 4.499.

O iPhone 13 Pro foi lançado em 2021, nas cores grafite, dourado, prateado, verde e azul-sierra. As câmeras do celular têm resolução de 12 MP e fazem capturas em vários estilos. A câmera principal tem abertura de ƒ/1.5, capturando imagens em excelente qualidade independente da situação. A ultrawide possui abertura de ƒ/1.8, e a teleobjetiva conta com abertura de f/2.8. Para selfies, há uma lente de 12 MP, e é possível gravar em 4K a 60 fps.

Conjunto de câmeras do iPhone 13 Pro — Foto: Divulgação/Apple

O celular tem tela Super Retina OLED de 6,1 polegadas com resolução de 1.170 x 2.532 pixels. O processador é o A15 Bionic, com seis núcleos. Há opções com memória interna de 128 GB, 256 GB ou 1TB. O iPhone 13 Pro tem proteção IP68, que o torna resistente à água e à poeira, e sistema iOS 15, com a possibilidade de update para o iOS 17. O celular pode ser encontrado nas Americanas por R$ 9.107.

iPhone 13 Pro Max - a partir de R$ 6.999

O iPhone 13 Pro Max segue o padrão de câmeras do modelo 13 Pro. Elas têm sensor LiDAR, que capta imagens em 3D e faz registros com qualidade mesmo com pouca luz no ambiente, estabilização óptica, foco automático e o Modo Cinema, que habilita a mudança de foco durante a gravação. O conjunto fotográfico é composto por uma principal de 12 MP (ƒ/1.5); uma ultrawide de 12 MP (ƒ/1.8); uma teleobjetiva de 12 MP (ƒ/2.8) e uma frontal de 12 MP (ƒ/2.2), que grava vídeos em 4K.

iPhone 13 Pro Max na mão — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O aparelho possui processador A15 Bionic de seis núcleos e memória interna de 128 GB, 256 GB ou 1 TB — não expansível. A tela é a Super Retina OLED de 6,7 polegadas, com resolução de 2.778 x 1.284 pixels. O celular pode ser encontrado nas cores grafite, dourado, prateado, azul-sierra e verde alpino. Ele é vendido no varejo online por cerca de R$ 6.999.

O sistema de câmeras do iPhone 14 Pro conta com uma lente principal de 48 MP (ƒ/1.8) — algo inédito até então em telefones da Apple. Além disso, o aparelho traz uma ultrawide de 12 MP com abertura de ƒ/2.2 e ângulo de visão de 120°, e uma teleobjetiva 12 MP com abertura de ƒ/2.8. Para selfies, há uma lente de 12 MP. O 14 Pro filma em 4K a 60 fps.

iPhone 14 Pro tem câmera principal de 48 MP — Foto: Divulgação/Apple

O smartphone vem em quatro opções de armazenamento: 128 GB, 256 GB, 512 GB ou 1 TB. Todas acompanham o processador A16 Bionic e sistema iOS 16, que já pode ser atualizado para o iOS 17. A tela é a Super Retina OLED de 6,1 polegadas, com resolução de 2.556 x 1.179 pixels. O celular ainda conta com classificação IP68, que permite submergi-lo a uma profundidade máxima de seis metros por até 30 minutos. Ele pode ser encontrado na Americanas por R$ 7.799, em quatro opções de cores: preto‑espacial, prateado, dourado e roxo‑profundo.

As especificações das câmeras do iPhone 14 Pro Max são as mesmas do iPhone 14 Pro. Ambos compartilham a mesma tecnologia e recursos na hora de fazer registros fotográficos ou em vídeo. O que os difere são algumas especificações técnicas que fazem o Pro Max ser um pouco mais robusto que o modelo acima.

iPhone 14 Pro Max ganhou um novo recorte na tela — Foto: Reprodução/Apple

O iPhone 14 Pro Max oferece as mesmas quatro opções de cores, mas é um pouco mais pesado que o irmão, tendo 240 gramas. A tela é a mesma Super Retina OLED, porém com 6,7 polegadas e resolução de 2.796 x 1.290 pixels. O 14 Pro Max também possui as mesmas quatro opções de armazenamento interno, traz o processador A16 Bionic de seis núcleos e é classificado como IP68. O celular pode ser encontrado nas Americanas por R$ 8.899.

O iPhone 12 Pro Max apresenta três câmeras de 12 MP: uma principal de 12 MP (abertura de f/1.6); uma teleobjetiva de 12 MP (abertura de f/2.2) e uma câmera ultrawide de 12 MP (abertura de f/2.4). O telefone grava vídeos em 4K a até 60 fps e conta com lente de 12 MP para selfies.

iPhone 12 Pro Max — Foto: Divulgação/Apple

Além disso, o celular tem tela de 6,7 polegadas e resolução de 2.778 x 1.284 pixels, com tecnologia OLED. O processador é o A14 Bionic de seis núcleos, e para armazenamento há opções com 128 GB, 256 GB ou 512 GB, sem suporte para cartão de memória. O celular pode ser encontrado nas Americanas por R$ 9.149.

iPhone 15 Pro - a partir de R$ 9.299

O iPhone 15 Pro chegou ao mercado este ano e possui um conjunto de câmeras poderoso. O sistema triplo de lentes tem a principal com 48 MP e abertura de f/1.78; a ultrawide com 12 MP e abertura de f/2.2; e a teleobjetiva com 12 MP e abertura de f/2.8. O grande diferencial deste modelo no quesito câmeras é possibilidade de gravar vídeos em 3D.

Apple promete até 29 horas de reprodução de vídeo na bateria do iPhone 15 Pro Max — Foto: Divulgação/Apple

A Apple equipou o aparelho com o novo processador A17 Pro, que conta com seis núcleos, e há três opções de espaço para dados: 128 GB, 256 GB ou 1 TB. A tela do iPhone 15 Pro é a Super Retina OLED de 6,1 polegadas, com resolução de 2.556 x 1.179 pixels. Uma das grandes novidades deste modelo é a entrada USB-C e o corpo em titânio, além do botão de ação personalizável. O 15 Pro possui quatro opções de cores e tem preço sugerido de R$ 9.299 — para o modelo com menor armazenamento.

iPhone 15 Pro Max - a partir de R$ 10.999

O iPhone 15 Pro Max tem sistema de câmeras semelhante ao modelo Pro, mas com algumas diferenças. A lente principal tem 48 MP e abertura de f/1.78; a ultrawide tem 12 MP e abertura de f/2.2; e a teleobjetiva tem 12 MP e abertura de f/2.8. A diferença desta última em relação à lente do iPhone 15 Pro é que ela permite zoom óptico de 5x. Por fim, a câmera frontal traz 12 MP, e é possível gravar em 4K a até 60 fps. O iPhone 15 Pro Max também grava vídeos em 3D.

iPhone 15 Pro Max — Foto: Divulgação/Apple

A tela do 15 Pro Max possui tecnologia Super Retina OLED de 6,7 polegadas e resolução de 2.796 x 1.290 pixels. O processador é o A17 Pro, e há três opções de espaço para dados: 256 GB, 512 GB e 1 TB. Disponível nas cores preto titânio, branco titânio, azul titânio e titânio natural, o modelo pode ser encontrado no site da Apple por a partir de R$ 10.999.

Com informações de Apple (1, 2, 3 e 4) e GSMarena

