Jogos em mídia física de PS5 podem ser uma opção para os jogadores que pretendem colecionar, emprestar para os amigos ou revender e recuperar uma parte do valor investido após finalizar o game. A lista a seguir reúne seis títulos baratos, por valores que se iniciam em R$ 72 , como é o caso do Immortals Fenyx Rising , em que o jogador precisa salvar os deuses gregos em uma experiência de mundo aberto. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de setembro de 2023.

Já o Star Wars Jedi Fallen Order, traz uma aventura inédita para a famosa franquia criada por George Lucas em 1977, promete um combate cinematográfico e pode ser encontrado por aproximadamente R$ 149. Outro destaque é o Horizon: Forbidden West, que é desenvolvido pela Guerrilla Games, se passa em um mundo dominado por máquinas e é visto por cerca de R$ 179. Veja a seguir seis mídias físicas de PS5 para comprar no Brasil.

Jogos de PS5: 6 opções baratas em mídia física por a partir de R$ 72 — Foto: Divulgação/Sony

1. Immortals Fenyx Rising – a partir de R$ 72

Immortals Fenyx Rising coloco o jogador no controle de um semideus — Foto: Divulgação/Ubisoft

O Immortals Fenyx Rising é a opção mais em conta desta lista. Este game é desenvolvido e distribuído pela Ubisoft e traz um mundo aberto, onde o jogador incorpora um semideus, que possui em mãos a espada de Aquiles e as asas de Dédalo, ferramentas úteis para combater os diversos inimigos do jogo, entre eles, medusas e ciclopes. O título está disponível a partir de R$ 72.

De acordo com a descrição, o game é dividido em sete regiões e cada uma possui uma temática de um deus da Grécia. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,2 de 5 estrelas e os compradores se mostram satisfeitos com a jogabilidade do jogo.

Prós: indicado para os que buscam uma experiência de mundo aberto

indicado para os que buscam uma experiência de mundo aberto Contras: gráficos poderiam ser melhores

Uncharted: Legacy of Thieves Collection reúne os dois últimos títulos da franquia — Foto: Reprodução/PlayStation Blog

O Uncharted: Legacy of Thieves Collection é mais uma escolha para colocar na coleção. O game é desenvolvido pela Naughty Dog e se trata de uma coletânea remasterizada dos dois últimos jogos lançados pelo estúdio, são eles: Uncharted 4: A Thief's End de 2016 e Uncharted: The Lost Legacy de 2017. O produto é vendido por valores que se iniciam em R$ 95.

No primeiro game, o jogador assume o papel de Nathan Drake, no que até então, foi a última aventura do personagem. Já no segundo, a história é protagonizada pela personagem Chloe Frazer. Avaliado com 4,8 de 5 estrelas no site da Amazon, os compradores indicam que receberam o produto rápido e bem protegido. Porém, alguns reclamam de poucas mudanças, se comparado a versão de PS4.

Prós: acompanha dois jogos em um único disco

acompanha dois jogos em um único disco Contras: os jogadores reclamam que as remasterizações possuem poucas mudanças significativas em comparação com a versão de PS4

3. Marvel's Spider Man: Miles Morales – a partir de R$ 125

Marvel's Spider-Man: Miles Morales traz um novo herói no papel do Homem-Aranha para defender a cidade — Foto: Reprodução/PlayStation Blog

Marvel's Spider Man: Miles Morales é outra alternativa para os jogadores. O título foi um dos primeiros a chegar no Playstation 5 e se trata de uma sequência direta do primeiro game, lançado em 2018, além de ser essencial para os que pretendem jogar o Marvel's Spider-Man 2, que chega em 20 de outubro. O título pode ser adquirido por valores a partir de R$ 125.

Nesta aventura desenvolvida pela Insomniac Games, o jogador assume o papel de Miles Morales, que recém adquiriu os poderes de aranha e precisa aprender a conciliar a rotina de super-herói com a vida pessoal. O produto é avaliado com 4,9 de 5 estrelas no site da Amazon e os compradores afirmam que o título proporciona uma diversão satisfatória. No entanto, alguns reclamam da curta durabilidade. O TechTudo testou o jogo em novembro de 2020 e concluiu que o game é caprichado para os novos e velhos fãs do Homem-Aranha, mas deixa a desejar nas missões secundárias.

Prós: indicado para os fãs do Homem-Aranha

indicado para os fãs do Homem-Aranha Contras: missões secundárias deixam a desejar

A versão remasterizada de GTA V para PS5, promete gráficos em 4K e desempenho de 60 quadros por segundo — Foto: Divulgação/Rockstar

GTA 5 pode ser uma opção para quem busca se divertir com um clássico. O game apresenta a mesma aventura lançada originalmente para PS3 e Xbox 360 em 2013, mas com melhorias gráficas e possibilidade de jogar em resolução 4K, de 3840 x 2160 pixels e em um desempenho de 60 quadros por segundo. O jogo é comercializado por aproximadamente R$ 143.

Desenvolvido pela Rockstar, o título promete oferecer suporte para Ray Tracing, HDR, além de melhorias nas texturas. Na Amazon, este item é avaliado com 4,8 de 5 estrelas e os compradores destacam que o game conta com um rápido tempo de recarregamento e garante uma experiência satisfatória. Contudo, alguns reclamam do fato de a Rockstar cobrar pelo jogo novamente e não permitir que os donos da versão de PS4 façam o upgrade.

Prós: game promete resolução 4K e desempenho de 60 quadro por segundo

game promete resolução 4K e desempenho de 60 quadro por segundo Contras: os donos da versão de PS4 reclamam do fato de terem que comprar o título novamente e não poderem fazer o upgrade

Em Star Wars Jedi: Fallen Order o jogador controla o padawan Cal Kestis — Foto: Divulgação/EA

Star Wars Jedi Fallen Order é outra escolha para os que buscam uma experiência desafiadora. Desenvolvido pela Respawn Entertainment e publicado pela EA, o game gira em torno do personagem Cal Kestis, um padawan da ordem Jedi, que sobreviveu ao ataque realizado no final do filme Star Wars: Episódio III – A Vingança dos Sith de 2005. O produto é ofertado por cerca de R$ 149.

O game mistura elementos de diversos outros jogos, entre eles, a exploração de Uncharted e a dificuldade desafiadora do gênero soulslike. Este item é avaliado com 4,8 de 5 estrelas no site da Amazon e os compradores recomendam o título para todos os fãs da franquia Star Wars. Entretanto, alguns comentam que a saga já contou com jogos melhores. O TechTudo fez um review em dezembro de 2019 e constatou que o jogo tem história envolvente, boa gameplay de ação e muito fanservice para os fãs da saga espacial.

Prós: história inédita que pode agradar os fãs da franquia Star Wars

história inédita que pode agradar os fãs da franquia Star Wars Contras: alguns compradores reclamam que a franquia já contou com games melhores

6. Horizon: Forbidden West – a partir de R$ 179

Horizon: Forbidden West conta com um mundo pós apocalíptico, dominado pelas máquinas — Foto: Reprodução/Luiza M. Martins

Horizon: Forbidden West é o título mais caro desta lista. O game é uma sequência direta do Horizon Zero Dawn de 2017 e é desenvolvido pela Guerrilla Games e distribuído pela Sony. Considerado por muitos jogadores como um dos principais jogos do catálogo do PS5, a aventura tem como protagonista a personagem Aloy. Interessados precisarão desembolsar aproximadamente R$ 179.

No game, o jogador deve explorar um mundo pós apocalíptico, dominado por vários tipos de máquinas que possuem um instinto de sobrevivência semelhante aos animais selvagens. Avaliado com 4,9 de 5 estrelas no site da Amazon, os compradores se mostram satisfeitos com a experiência oferecida pelo jogo. O TechTudo testou o jogo em fevereiro de 2022 concluiu que o game é divertido, instigante e rico em detalhes, mas constatou alguns bugs durante a jogatina.

Prós: mundo aberto e história envolvente

mundo aberto e história envolvente Contras: bugs durante a jogatina

