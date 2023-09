Lara Croft, Nicki Minaj e mais: 8 skins emblemáticas de Call of Duty

Call of Duty sempre recebe atualizações com skins temáticas de personagens e pessoas do mundo real em seus jogos multiplayer atuais, Warzone 2.0 e Modern Warfare 2 . Esses visuais são vendidos ou lançados em passes de temporada, que podem ser obtidos pelos jogadores ao longo da carreira online. Personagens como Lara Croft e o vilão Capitão Pátria, do seriado The Boys, estão presentes, além de celebridades do mundo real como Nicki Minaj, Neymar e Snoop Dogg.

Vale mencionar que Call of Duty e Call of Duty Warzone estão disponíveis para PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One e PC, sempre atualizados e com custos variáveis – ainda que Warzone seja de graça. Confira oito skins que se destacam em COD e entenda como funcionam.

Lara Croft e outros personagens e pessoas são skins em Call of Duty — Foto: Divulgação/Activision

O que muda em cada skin?

As skins de Call of Duty são meramente estéticas. Cada uma fornece uma aparência única para o personagem do jogador, modificações visuais nas armas, poses específicas para finalizar seus alvos, decorativos e, em alguns casos, veículos. Ou seja, elas não modificam a forma de jogar e nem melhoram a habilidade do usuário.

O sistema visual do game é parecido com o que vemos em Fortnite, Free Fire e tantos outros jogos online. O usuário tem apenas uma aparência diferenciada, sem influenciar nas partidas – que dependem apenas de sua estratégia e talento nos controles. Todas as skins abaixo são para Call of Duty Warzone 2.0, Modern Warfare 2 e também serão compatíveis com Call of Duty Modern Warfare 3, que será lançado em 10 de novembro.

Skins de Call of Duty são apenas cosméticas — Foto: Divulgação/Activision

Skins recentes e famosas de Call of Duty

1. Lara Croft

Lara Croft é a estrela da série Tomb Raider, franquia que inclusive pode ganhar um novo jogo em breve. A exploradora de tumbas receberá uma skin própria no dia 9 setembro, usando uma blusa verde, duas armas em punho e a mochila onde guarda seus tesouros. A personagem vai poder ser adquirida em um único pacote, o chamado Tracer Pack, que irá oferecer apenas um de seus visuais icônicos. Lara também é parte da temporada 5 do Warzone.

Lara Croft da série Tomb Raider para Call of Duty — Foto: Divulgação/Activision

2. Nicki Minaj

Nicki Minaj é uma rapper norte-americana popular por diversas músicas de sucesso, como Super Bass e Anaconda. Ela está sempre vestida com algum visual extravagante – algo que está presente também em seu visual dentro do jogo. Sua skin, lançada no início de agosto como parte da temporada 5, traz a cantora com um longo cabelo rosa e uma arma da mesma cor.

Nicki Minaj tem suas roupas e armas em Call of Duty — Foto: Divulgação/Activision

3. Snoop Dogg

Snoop Dogg foi outro rapper que recebeu uma skin na temporada 5 de Call of Duty. O cantor é conhecido por várias letras cheias de personalidade e seus hobbies, já que Snoop Dogg é grande fã do jogo na vida real. Ele chegou ao game com um carro High Rider, além de armas nas cores azul e dourada. O visual de Snoop apresenta ainda uma jaqueta roxa com detalhes dourados e sua pose de vitória faz referência a um de seus passos famosos do palco, o Snoop Hustle.

O rapper Snoop Dogg representado em COD — Foto: Divulgação/Activision

4. 21 Savage

21 Savage, por fim, completa o time de rappers da quinta temporada de Call of Duty. Sua versão digital chegou nesta semana ao jogo e mostra o rapper sem camisa, com as tatuagens à mostra e um boné. O personagem vem com um fuzil de assalto e uma SMG Red Opps, além de skins para facas, carros, chaveiros, adesivo e tela de carregamento. O lançamento de Nicki, Snoop e Savage no jogo são parte das comemorações dos 50 anos do hip-hop nos EUA.

Rapper 21 Savage em Call of Duty — Foto: Reprodução/Dot Esports

5. Neymar

Neymar é apenas mais um dos jogadores de futebol profissionais que estão representados em Call of Duty. O astro da bola é também um grande fã do game e foi eternizado como skin para os jogadores aproveitarem, desde novembro de 2022. Ele acompanha ainda um gesto com chute, armas nas cores verde e amarela, além de um bote chamado Joia do Oceano como veículo. As vozes da skin foram feitas pelo próprio Neymar e há ainda um adesivo com a frase “O pai tá on”, muito utilizada pelo jogador.

O craque brasileiro Neymar está em Call of Duty — Foto: Divulgação/Activision

6. Pogba

Paul Pogba é mais um da equipe de atletas que está em Call of Duty. O meio campo francês da Juventus está dentro do jogo também desde novembro de 2022, mas curiosamente não faz nenhuma referência à sua nacionalidade. Seu uniforme e armas têm cores neutras e seu ataque de assinatura é uma joelhada que esmaga o crânio dos adversários. Pogba, contudo, tem um pingente com o número 10 dentro do jogo, além de um emblema com seu rosto.

O francês Pogba em Call of Duty — Foto: Divulgação/Activision

7. Messi

Messi é o jogador mais famoso entre os presentes no Call of Duty. O argentino campeão da última Copa do Mundo de Futebol tem um uniforme de cores azuis que lembram a bandeira do seu país. Além disso, o atleta ainda vem com armas, como um rifle automático e um rifle de longo alcance, e tanque de guerra em seu pacote, enquanto seu pingente também apresenta a camisa 10 com as cores azul e branca.

Messi ganhou a Copa e foi para COD — Foto: Divulgação/Activision

8. Capitão Pátria

Capitão Pátria é o vilão principal da série The Boys do Amazon Prime Video e é interpretado pelo ator Antony Starr. Como todas as outras skins, ele não interfere na jogabilidade e não tem super-poderes como na série, mas pode usar seus raios oculares durante a finalização de adversários, podendo desintegrar o oponente já abatido. Capitão Pátria vem também com armas personalizadas com as cores da bandeira dos EUA, para representar seu patriotismo.

Capitão Pátria é uma das skins mais diferentes do Call of Duty — Foto: Divulgação/Activision

Com informações de Vulture, CharlieIntel, CODWStore

